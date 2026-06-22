બ્રિટનના આગામી વડાપ્રધાન બની શકે છે એન્ડી બર્નહેમ? જાણો કોણ છે 'કિંગ ઓફ ધ નોર્થ' તરીકે પ્રખ્યાત આ નેતા

Who is Andy Burnham: સોમવારે બ્રિટિશ રાજકારણમાં ઐતિહાસિક ઉથલપાથલનો અનુભવ થયો. આજે સવારે ડાઉનિંગ સ્ટ્રીટ ખાતે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં વડા પ્રધાન કીર સ્ટાર્મરે લેબર પાર્ટીના નેતૃત્વ અને વડા પ્રધાન પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું. પક્ષમાં વધતી જતી અસંતોષ, સંસદીય બળવો અને તાજેતરની પેટાચૂંટણીની હારના દબાણ હેઠળ લેવાયેલો આ નિર્ણય બ્રિટિશ રાજકારણમાં એક વળાંક સાબિત થઈ રહ્યો છે. સ્ટાર્મરના રાજીનામા સાથે, ગ્રેટર માન્ચેસ્ટરના મેયર એન્ડી બર્નહામ લેબર પાર્ટીના નવા નેતા અને બ્રિટનના આગામી વડા પ્રધાન માટે સૌથી મજબૂત દાવેદાર તરીકે ઉભરી આવ્યા છે.
સ્ટાર્મર પોતાનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કર્યા વિના રાજીનામું આપનારા છઠ્ઠા વડા પ્રધાન
રાજીનામાની જાહેરાત કરતા સ્ટાર્મરે કહ્યું કે, મેં દરેક નિર્ણય પહેલા દેશને ધ્યાનમાં રાખીને લીધો. હવે પાર્ટી માટે નવું નેતૃત્વ પસંદ કરવાનો અને આગળ વધવાનો સમય છે. હું મારા અનુગામીને મારો સંપૂર્ણ ટેકો આપીશ અને સત્તાનું સરળ, શાંતિપૂર્ણ અને વ્યવસ્થિત સંક્રમણ સુનિશ્ચિત કરીશ. આ સમય દરમિયાન સ્ટાર્મર ભાવુક થઈ ગયા, તેમણે તેમની પત્ની વિક, તેમના રોક અને તેમના બાળકોને તેમનું ગૌરવ ગણાવ્યું. કીર સ્ટાર્મર પોતાનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કર્યા વિના રાજીનામું આપનારા છઠ્ઠા વડા પ્રધાન બન્યા.
એન્ડી બર્નહામ કોણ છે?
એન્ડી બર્નહામ (56)નો જન્મ 7 જાન્યુઆરી, 1970ના રોજ થયો હતો. તેઓ હાલમાં ગ્રેટર માન્ચેસ્ટરના મેયર છે અને તાજેતરમાં મેકરફિલ્ડ માટે સંસદ સભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા. તેમને લેબર પાર્ટીમાં પરંપરાગત ડાબેરી અને ઉત્તરી ઇંગ્લેન્ડમાં સૌથી મજબૂત વ્યક્તિ માનવામાં આવે છે. તેમને ઉત્તરના રાજા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. બર્નહામે 1990ના દાયકામાં રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેમણે ગોર્ડન બ્રાઉન સરકારમાં આરોગ્ય અને સંસ્કૃતિ મંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી. તેમણે 2010 અને 2015માં પાર્ટી નેતૃત્વ માટે ચૂંટણી લડી હતી, પરંતુ એડ મિલિબેન્ડ અને જેરેમી કોર્બિન સામે હારી ગયા હતા.
તેઓ 2017થી સતત ત્રણ વખત ગ્રેટર માન્ચેસ્ટરના મેયર તરીકે ચૂંટાયા હતા. COVID-19 કટોકટી દરમિયાન ઉત્તરી ઇંગ્લેન્ડના હિતોની મજબૂત હિમાયત માટે તેમને રાષ્ટ્રીય માન્યતા મળી. સ્ટાર્મરની મધ્યવાદી વ્યૂહરચનાથી વિપરીત, બર્નહામને વધુ ડાબેરી, પ્રાદેશિક ન્યાય બેઠકોના સમર્થક તરીકે જોવામાં આવે છે.
પેટાચૂંટણી સમીકરણ બદલી નાખે છે મેકરફિલ્ડ
ખરેખર, શુક્રવારે મેકરફિલ્ડ પેટાચૂંટણીમાં બર્નહામ સમર્થિત ઉમેદવારની જંગી જીતે તેમના દાવાને વધુ મજબૂત બનાવ્યો. ઉમેદવારે રિફોર્મ યુકે અને અન્ય પક્ષોને લગભગ 10,000 મતોથી પાછળ છોડી દીધા. આ જીતથી લેબર સાંસદોમાં વિશ્વાસ જાગ્યો છે કે 2029ની સામાન્ય ચૂંટણીમાં રિફોર્મ યુકેના વધતા પ્રભાવનો સામનો કરવા માટે બર્નહામ સૌથી યોગ્ય નેતા બની શકે છે.
સ્ટારમર સામે વધતો દબાણ અને બળવો
છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી, સ્ટારમરની સરકાર આર્થિક મંદી, ઇમિગ્રેશન, ઉર્જા કટોકટી અને સ્થાનિક ચૂંટણીઓમાં સતત હારનો સામનો કરી રહી છે. આરોગ્ય સચિવ વેસ સ્ટ્રીટિંગ સહિત અનેક મંત્રીઓના રાજીનામા અને 95થી વધુ લેબર સાંસદો દ્વારા બર્નહામને ટેકો આપવાના સંકેતથી પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ છે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે સોશિયલ મીડિયા પર સ્ટારમરના રાજીનામાની ભવિષ્યવાણી કરી હતી, જે બ્રિટિશ મીડિયામાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો.
આગળ શું થશે?
પક્ષના સૂત્રો અનુસાર, બર્નહામ સરળતાથી 81 લેબર સાંસદોનું સમર્થન મેળવી શકે છે. નેતૃત્વ ચૂંટણી પ્રક્રિયા ટૂંક સમયમાં શરૂ થવાની સંભાવના છે. વેસ સ્ટ્રીટિંગ અન્ય સંભવિત ઉમેદવાર છે, પરંતુ બર્નહામ હાલમાં અગ્રણી માનવામાં આવે છે. બર્નહામનો કાર્યસૂચિ ઉત્તરી ઇંગ્લેન્ડને મજબૂત બનાવવા, રિફોર્મ યુકેના લોકપ્રિયતાનો સામનો કરવા અને વધુ ન્યાયી બ્રિટન બનાવવા પર કેન્દ્રિત રહેશે.
બીજી બાજુ, રાજકીય પંડિતો માને છે કે બર્નહામની શક્તિઓ તેમના પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વ, પ્રાદેશિક જોડાણો અને ડાબેરી પાયામાં રહેલી છે, જો કે તેમને સમગ્ર યુકેને એક કરવાના પડકારનો પણ સામનો કરવો પડશે. હાલમાં, બ્રિટિશ રાજકારણ અસ્થિરતાના સમયગાળામાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. આગામી થોડા દિવસો નક્કી કરશે કે લેબર પાર્ટીના સાતમા વડા પ્રધાન કોણ બનશે.