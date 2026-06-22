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બ્રિટનના આગામી વડાપ્રધાન બની શકે છે એન્ડી બર્નહેમ? જાણો કોણ છે 'કિંગ ઓફ ધ નોર્થ' તરીકે પ્રખ્યાત આ નેતા

Who is Andy Burnham: સોમવારે સવારે બ્રિટિશ વડા પ્રધાન કીર સ્ટાર્મરે રાજીનામું આપ્યું હતું. ડાઉનિંગ સ્ટ્રીટ ખાતે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, તેમણે લેબર પાર્ટીના નેતૃત્વ અને વડા પ્રધાન પદ બંનેમાંથી રાજીનામું આપવાની જાહેરાત કરી. હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે બ્રિટનના આગામી વડા પ્રધાન કોણ બનશે?
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 22, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:41 PM IST
બ્રિટનના આગામી વડાપ્રધાન બની શકે છે એન્ડી બર્નહેમ? જાણો કોણ છે 'કિંગ ઓફ ધ નોર્થ' તરીકે પ્રખ્યાત આ નેતા

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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