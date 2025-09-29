Prev
લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ સામે કેનેડા સરકારનું મોટું એક્શન, જાહેર કર્યું આતંકવાદી સંગઠન

Lawrence Bishnoi Gang: ભારતની જેલમાં બંધ ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગને કેનેડાએ આતંકવાદી સંગઠન જાહેર કર્યું છે. કેનેડા સરકારનું કહેવું છે કે, આ ગેંગ ભયનું વાતાવરણ ઉભું કરી રહી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, કેનેડિયન કાયદા હેઠળ આ નિર્ણય બાદ ગેંગ સાથે સંકળાયેલી બધી સંપત્તિ જપ્ત કરી શકાય છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 29, 2025, 07:29 PM IST

Lawrence Bishnoi Gang: કેનેડા સરકારે લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ સામે કડક કાર્યવાહી કરી છે. કેનેડા સરકારે બિશ્નોઈ ગેંગને આતંકવાદી સંગઠન જાહેર કર્યું છે. કેનેડાના જાહેર સલામતી મંત્રી ગેરી આનંદસાંગરીએ સોમવારે આ કાર્યવાહી વિશે જાણકારી આપી છે. બિશ્નોઈ ગેંગ પર કેનેડામાં એક ચોક્કસ સમુદાયને નિશાન બનાવીને ભય અને ધાકધમકીનું વાતાવરણ ઉભું કરવાનો આરોપ છે.

સીબીસીના રિપોર્ટ અનુસાર, કેનેડા સરકારના મંત્રી ગેરી આનંદસાંગરીએ કહ્યું કે, "બિશ્નોઈ ગેંગ દ્વારા ચોક્કસ સમુદાયોને આતંક, હિંસા અને ધાકધમકી માટે નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. ગુનેગાર આતંકવાદીઓના આ જૂથને સૂચિબદ્ધ કરવાથી આપણને તેમનો સામનો કરવા અને ગુનાને કાબુમાં લેવા માટે વધુ શક્તિ અને સંસાધનો મળશે."

આ કાર્યવાહીથી શું ફાયદો થશે?
કેનેડા સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલી માહિતી અનુસાર, બિશ્નોઈ ગેંગ સામે આ કાર્યવાહી કેનેડિયન ક્રિમિનલ કોડ હેઠળ કરવામાં આવી છે. હવે આતંકવાદી સંગઠન જાહેર થયા પછી કેનેડામાં બિશ્નોઈ ગેંગની માલિકીની કોઈપણ મિલકત, વાહન અથવા રૂપિયા ફ્રીઝ અથવા જપ્ત કરી શકાય છે. આ સાથે જ આતંકવાદી સંગઠન જાહેર કર્યા બાદ બિશ્નોઈ ગેંગ સામે કેનેડિયન કાયદા અમલીકરણને આતંકવાદી ગુનાઓ ચલાવવા માટે વધુ સત્તા મળશે.

બિશ્નોઈ ગેંગ સામે કયા આરોપો લગાવાયા?
કેનેડા સરકારે એક પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવ્યું કે, બિશ્નોઈ ગેંગ એક આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત સંગઠન છે. કેનેડા સરકારનો આરોપ છે કે, આ ગેંગ મુખ્યત્વે ભારતમાંથી સંક્રિય છે. કેનેડામાં બિશ્નોઈ ગેંગ તે વિસ્તારોમાં સક્રિય છે, જયાં ઇમિગ્રન્ટ સમુદાય મોટા સંખ્યામાં રહે છે. કેનેડા સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, બિશ્નોઈ ગેંગ હત્યા, ગોળીબાર અને આગચંપીની ઘટનામાં સામેલ છે અને ખંડણી અને ધાકધમકીના માધ્યમથી આતંક ફેલાવે છે. બિશ્નોઈ ગેંગ અગ્રણી સમુદાયના સભ્યો, વ્યવસાયો અને સાંસ્કૃતિક વ્યક્તિઓને નિશાન બનાવે છે, જેનાથી તેમનામાં અસુરક્ષાનું વાતાવરણ સર્જાય છે.

કેનેડાની સરકારે કહ્યું છે કે, બિશ્નોઈ ગેંગને આતંકવાદી સંગઠન તરીકે સૂચિબદ્ધ કરવાથી કેનેડાની સુરક્ષા, ગુપ્તચર અને કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓને તેમના ગુનાઓ સામે લડવામાં અને સમુદાયોને વધુ સુરક્ષિત બનાવવામાં મદદ મળશે.

canadaMark Carneylawrence bishnoiલોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગકેનેડા સરકાર

