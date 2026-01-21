Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

'જો તમે ટેબલ પર નથી, તો મેનુ પર હશો..." કેનેડાના PMએ અમેરિકાને આપી ખુલ્લી ચેતવણી, ટેરિફ પર દુનિયાને આપ્યો મોટો સંદેશ

Canadian PM In World Economic Forum: કેનેડાના વડાપ્રધાન માર્ક કાર્નીએ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના દાવોસમાં આયોજિત વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ (WEF)માં મોટી ચેતવણી આપી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 21, 2026, 08:30 PM IST

Trending Photos

'જો તમે ટેબલ પર નથી, તો મેનુ પર હશો..." કેનેડાના PMએ અમેરિકાને આપી ખુલ્લી ચેતવણી, ટેરિફ પર દુનિયાને આપ્યો મોટો સંદેશ

World Economic Forum: સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના દાવોસમાં આયોજિત વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ (WEF)માં કેનેડાના વડાપ્રધાન માર્ક કાર્નીએ એક મોટો સંદેશ આપ્યો છે. માર્ક કાર્નીએ કહ્યું કે, દુનિયા ધીમે-ધીમે કોઈ બદલાવ નહીં, પરંતુ એક ગંભીર વિક્ષેપના સમયગાળામાંથી પસાર થઈ રહી છે. તેમણે તેમના ભાષણમાં સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે, જો તમે ટેબલ પર નહીં રહો, તો મેનુ પર હશો. એટલે કે, જો દેશો નિર્ણયોમાં ભાગ નહીં લે, તો તેમના વિશે જ નિર્ણયો લેવામાં આવશે.

ટેરિફ પર કાર્નીની ચેતવણી
નોંધનીય છે કે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કેનેડા પર 35 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો છે. તેથી માર્ક કાર્ને કેનેડિયન માલ માટે બીજો વિકલ્પો શોધી રહ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું કે, ફાઈનાન્શિયલ સિસ્ટમને સજા આપવાના હથિયાર તરીકે થઈ રહ્યો છે અને સપ્લાય ચેઇનની નબળાઈઓને જાણી જોઈને નિશાન બનાવવામાં આવી રહી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કમજોર દેશોને દબાવવામાં આવી રહ્યા છે
કાર્નીએ કહ્યું કે, જે આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનો પર વિશ્વ આધાર રાખતું હતું, તેમની તાકાત હવે ખૂબ જ ઓછી થઈ ગઈ છે. તેમણે સ્વીકાર્યું કે, કેનેડા અને બીજા મિડલ પાવર્સ લાંબા સમયથી એક લો બેસ્ડ ઈન્ટરનેશનલ ઓર્ડર પર વિશ્વાસ કરી રહ્યા છે, જે સંપૂર્ણપણે નિષ્પક્ષ નથી, પરંતુ હવે તે કોઈ કામનું પણ નથી રહ્યું. તેમણે કહ્યું કે, દુનિયા હવે શક્તિઓની ખુલ્લી કોમ્પિટીશનમાં પહોંચી ચૂક્યું છે, જ્યાં એક તરફ મજબૂત દેશો પોતાની તાકાતનું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે, જ્યારે કમજોર દેશો નુકસાન સહન કરી રહ્યા છે. 

કાર્નીએ વધુમાં કહ્યું કે, ઘણા દેશો આવા વાતાવરણમાં પોતાને બચાવવા માટે આત્મનિર્ભર બનવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. જો કે, તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, જો દેશો પોતાને કિલ્લાઓમાં બંધ કરી દેશે, તો દુનિયા વધુ કમજોર, ગરીબ અને અસ્થિર થઈ જશે.

હથિયાર તરીકે ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે ટેરિફ
ટેરિફ પર બોલતા કાર્નીએ કહ્યું કે, લગભગ છેલ્લા 20 વર્ષોમાં નાણાકીય સમસ્યાઓ, કોવિડ જેવી મહામારી, ભૂ-રાજકીય તણાવ અને ઉર્જા સંકટે દર્શાવ્યું છે કે અતિશય વૈશ્વિકરણે દેશોને સુરક્ષિત બનાવવાને બદલે નબળા પાડ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, હવે સ્થિતિ એવી બની ગઈ છે કે મોટી તાકાતો દ્વારા આ એકીકરણને હથિયાર બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. ટેરિફનો ઉપયોગ દબાણ લાવવા માટે થઈ રહ્યો છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Canada PMMark Carneyworld economic forumકેનેડાના પીએમમાર્ક કાર્ની

Trending news