Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

શું છે કેનેડાનો વિઝા પ્લાન, જેનાથી ચિંતામાં લાખો ભારતીયો, અમેરિકા પણ આપ્યો સાથ

Canada Mass Visa Cancellation Of Indians: કેનેડાએ પોતાના દેશમાં ભારતીયોની સતત વધતી વસ્તીને રોકવા માટે એક નવી પદ્ધતિ અપનાવવાનું વિચાર્યું છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 04, 2025, 02:47 PM IST

Trending Photos

શું છે કેનેડાનો વિઝા પ્લાન, જેનાથી ચિંતામાં લાખો ભારતીયો, અમેરિકા પણ આપ્યો સાથ

Canada Visa To Indians: કેનેડા હવે તેની વિઝા નીતિઓ સાથે વધુ કડક બની રહ્યું છે. વિઝા છેતરપિંડીની વધતી જતી સમસ્યાના જવાબમાં, કેનેડિયન અધિકારીઓ ભારતીયો સહિત ઘણા વિઝા ધારકોની અરજીઓ રદ કરવાની સત્તા માંગી રહ્યા છે. CBC ન્યૂઝ અનુસાર, કેનેડિયન અધિકારીઓએ ભારત અને બાંગ્લાદેશમાંથી નકલી પ્રવાસી વિઝા અરજીઓ ઓળખવા અને રદ કરવા માટે યુએસ એજન્સીઓ સાથે ભાગીદારી કરી છે.

ભારતીયોના વિઝા થશે રદ્દ? 
'CBC' નો આ રિપોર્ટ ઓટાવા તરફથી આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓ પર લગાવવામાં આવેલા પ્રતિબંધો વચ્ચે આવ્યો છે. તેની અસર ભારતથી આવતી અરજીઓ પર વધુ પડી છે. મહત્વનું છે કે ઓગસ્ટ 2025મા કેડેનાની ઉચ્ચતર માધ્યમિક સંસ્થાઓમાં એજ્યુકેશન પરમિટ માટે લગભગ 74 ટકા ભારતીય અરજીઓને નકારી કાઢવામાં આવી હતી, એટલે કે લગભગ 4માંથી 3 અરજી કેન્સલ થઈ હતી. કેનેડિયન ઇમિગ્રેશન મંત્રાલયના કાર્યાલયમાં એક વિભાગીય પ્રેઝન્ટેશનને ટાંકીને, CBC એ અહેવાલ આપ્યો કે કેનેડાના ઇમિગ્રેશન, રેફ્યુજીસ એન્ડ સિટીઝનશિપ કેનેડા (IRCC) અને કેનેડા બોર્ડર સર્વિસીસ એજન્સી (CBSA) એ તેમના યુએસ સમકક્ષો સાથે મળીને ભારત અને બાંગ્લાદેશને ચોક્કસ પડકારો તરીકે સૂચિબદ્ધ કરીને, વિઝા નકારવા અને રદ કરવામાં અધિકારીઓને મદદ કરવા માટે એક કાર્ય જૂથની રચના કરી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

વિઝાને લઈ બિલ થયું રજૂ
દસ્તાવેજમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે માસ વિઝા કેન્સલેશનના પાવરનો ઉપયોગ મહામારી, જંગ અને કેટલાક વિશેષ દેશોના વિઝા હોલ્ડર્સના મામલામાં કરવામાં આવી શકે છે, પરંતુ કેડેડાના ઇમિગ્રેશન મિનિસ્ટર લીના ડાયબે જાહેર રૂપથી સ્વીકાર્યું કે સરકાર મહામારી કે યુદ્ધની સ્થિતિઓ દરમિયાન ઉપયોગ કરવા માટે કેટલીક એવી શક્તિઓની માંગ કરી રહી છે. આ દરમિયાન તેમણે કોઈ વિશેષ દેશના વિઝા હોલ્ડર્સનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી. રિપોર્ટ પ્રમાણે કેનેડાની સંસદમાં આ જોગવાઈને લીગલ કરવા માટે એક બિલ પણ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે અને માર્ક કાર્નીની સરકાર તેને જલ્દી પાસ કરાવવા ઈચ્છે છે.

ભારતીય વિઝા અરજીઓમાં વધારો
દસ્તાવેજોમાં એમ પણ જણાવાયું છે કે કેનેડામાં ભારતીય આશ્રય શોધનારાઓ મે 2023 માં દર મહિને 500 થી વધીને જુલાઈ 2024 માં લગભગ 2,000 થયા છે. તેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ભારતમાંથી કામચલાઉ નિવાસી વિઝા અરજીઓની ચકાસણી કરવાથી અરજી પ્રક્રિયા ધીમી પડે છે. અહેવાલ મુજબ, જુલાઈ 2023 ના અંત સુધીમાં પ્રક્રિયા સમય સરેરાશ 30 દિવસથી વધીને 54 દિવસ થયો છે. આના કારણે 2024 માં મંજૂરીઓમાં ઘટાડો થયો છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Canada NewsInternational NewsWorld news

Trending news