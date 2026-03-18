Canada PR: ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશખબર; કેનેડામાં જોબ ઓફર સાથે PRનો જૂનો નિયમ ફરી લાગુ થશે, સરકારે આપી માહિતી

Canada CRS Points For Job Offer: કેનેડામાં પરમેનન્ટ રેસિડેન્સી (PR) ને લઈને અવારનવાર ફેરફારો થતા રહે છે. આવો જ એક મોટો ફેરફાર ફરીથી થયો છે, જેનો સીધો ફાયદો વિદેશી કામદારોને મળશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 18, 2026, 12:38 PM IST

Canada PR: કેનેડાની કંપની પાસેથી જોબ ઓફર મેળવનારા વિદેશી વર્કર્સ માટે સારા સમાચાર છે. સરકાર 'એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી' હેઠળ ફરી એકવાર જોબ ઓફર હોવા પર CRS (Comprehensive Ranking System) પોઈન્ટ્સ આપવા જઈ રહી છે. ઇમિગ્રેશન, રેફ્યુજીસ એન્ડ સિટીઝનશિપ કેનેડા (IRCC) એ જાહેરાત કરી છે કે, જે વર્કર્સ PR માટે અરજી કરી રહ્યા છે, તેમને જોબ ઓફર અને વધુ પગારવાળી નોકરીના અનુભવના આધારે એક્સ્ટ્રા પોઈન્ટ્સ આપવા પર વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. નોંધનીય છે કે, વર્ષ 2025માં સરકારે જોબ ઓફર માટે વધારાના પોઈન્ટ્સ આપવાનું બંધ કરી દીધું હતું.

સીઆઈસી ન્યૂઝના અહેવાલ મુજબ, IRCC દ્વારા હજુ સુધી એ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું નથી કે આ નવા ફેરફારો માટેની ટાઈમલાઈન શું હશે અથવા વિભાગ તેને ક્યારથી લાગુ કરશે. જોકે, એટલું ચોક્કસ કહેવામાં આવ્યું છે કે આ અંગે ટૂંક સમયમાં નિર્ણય લેવામાં આવશે. કેનેડામાં 'ટેલેન્ટ એટ્રેક્શન સ્ટ્રેટેજી' બનાવવામાં આવી છે, જેનો હેતુ દેશમાં પ્રતિભાશાળી લોકોને જાળવી રાખવાનો અને વિશ્વભરમાંથી કુશળ લોકોને આકર્ષવાનો છે. વડાપ્રધાનના વિશેષ સલાહકાર માર્ક કાર્નીએ ગયા વર્ષે જ આ અંગે જાહેરાત કરી હતી.

કોને મળશે સૌથી વધુ ફાયદો?
IRCCનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એવા લોકોને PR મેળવવામાં મદદ કરવાનો છે જેમની પાસે પહેલેથી જ જોબ ઓફર અને કેનેડિયન વર્ક એક્સપિરિયન્સ છે. ખાસ કરીને એવા વર્કર્સ જેઓ વધુ પગારવાળી નોકરીઓ કરી રહ્યા છે. એકંદરે, સરકાર એવા લોકોને સ્થાયી કરવા માંગે છે જેઓ કેનેડાના લેબર માર્કેટમાં પહેલેથી જ યોગદાન આપી રહ્યા છે. સરકારનું ધ્યાન નીચેના ક્ષેત્રોમાં કામ કરતા લોકો પર વધુ છે. જેમાં હેલ્થકેર (ડોક્ટર, નર્સ વગેરે), એન્જિનિયરિંગ અને સ્કિલ્ડ ટ્રેડ્સ (કુશળ કારીગરો)નો સમાવેશ થાય છે. આ ક્ષેત્રોમાં કામ કરતા લોકોને અનેક રાજ્યોમાં સરેરાશ કરતા વધુ પગાર મળે છે, તેથી તેમને આ નિયમનો મોટો લાભ મળશે.

વર્કર્સ પર આ ફેરફારની શું અસર થશે?
આ ફેરફાર એવા લોકો માટે મોટી જીત સમાન છે જેઓ હાલમાં કેનેડામાં વર્ક પરમિટ પર કામ કરી રહ્યા છે. આમાં વિદેશી કામદારોની સાથે એવા વિદ્યાર્થીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે જેઓ પોસ્ટ-ગ્રેજ્યુએશન વર્ક પરમિટ (PGWP) પર છે. જે વર્કર્સ પાસે વધુ પગારવાળી જોબની ઓફર હશે, તેમનો CRS સ્કોર વધશે. આના કારણે તેમને 'ઇન્વિટેશન ટુ એપ્લાય' (ITA) અપેક્ષા કરતા વહેલું મળી જશે. ITA મળવાનો અર્થ એ છે કે હવે PR મેળવવાની પ્રક્રિયા અંતિમ તબક્કે છે. જો તમે કોઈ પ્રોવિન્શિયલ બોડી દ્વારા પ્રમાણિત ડોક્ટર, નર્સ કે ઇલેક્ટ્રિશિયન હશો, તો તમારા PR મેળવવાની શક્યતા અને પ્રાથમિકતા ઘણી વધી જશે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

canadagujarati in canadaTorontoVisaકેનેડાIELTSઆઈલ્ટસની પરીક્ષા

