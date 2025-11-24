Prev
ભારતીય મૂળના લોકો માટે ખુશખબર, કેનેડામાં હળવા થશે નાગરિકતા નિયમ; કેવી રીતે થશે ફાયદો?

Canada Citizenship Laws: આ નિયમ વિદેશમાં જન્મેલા ઘણા કેનેડિયન નાગરિકોને તેમના બાળકોને નાગરિકતા આપવાથી રોકતો હતો, જેઓ વિદેશમાં જન્મ્યા હતા. બિલ C-3 નાગરિકતા અધિનિયમ 2025માં ફેરફાર કરતા આ કાયદાને ગયા અઠવાડિયે શાહી મંજૂરી મળી છે, જેનાથી હજારો ભારતીય મૂળના પરિવારોને રાહત મળી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 24, 2025, 06:21 PM IST

Canada New Laws: કેનેડાની સરકારે પોતાના નાગરિકતા કાયદાને વધુ મોડર્ન બનાવવા માટે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. કેનેડા સરકાર હવે એવો કાયદો લાવવાનું પ્લાનિંગ કરી રહી છે, જે રોક લગાવતા સેકન્ડ જનરેશન કટ ઑફ (second generation cut off) નિયમને સમાપ્ત કરશે. તેનાથી ત્યાં રહેતા હજારો ભારતીય મૂળના પરિવારોને રાહત મળશે.

આ નિયમ વિદેશમાં જન્મેલા ઘણા કેનેડિયન નાગરિકોને તેમના બાળકોને નાગરિકતા આપવાથી રોકતો હતો, જેઓ વિદેશમાં જન્મ્યા હતા. બિલ C-3 નાગરિકતા અધિનિયમ 2025માં ફેરફાર કરતા આ કાયદાને ગયા અઠવાડિયે શાહી મંજૂરી મળી છે, જેનાથી હજારો ભારતીય મૂળના પરિવારોને રાહત મળી છે.

સરકારે કહ્યું કે, 'આ એક સીમાચિહ્નરૂપ પગલું છે'
સરકારે એક નિવેદનમાં કહ્યું કે, આ પગલું સિટિઝનશિપ એક્ટને વધુ સમાવિષ્ટ બનાવવા અને કેનેડિયન સિટિઝનશિપના મૂલ્યને જાળવી રાખવા માટેનું એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ પગલું છે. હવે જૂના નિયમો હેઠળ બાકાત રાખવામાં આવેલા કેનેડિયન લોકો પાસે કેનેડાની બહાર જન્મેલા અથવા દત્તક લીધેલા તેમના બાળકોને નાગરિકતા આપવાનો એક યોગ્ય અને સ્પષ્ટ માર્ગ હશે.

કેનેડિયન સિટિઝનશિપ માટે કોણ હશે યોગ્ય?
નવો કાયદો લાગુ થયા બાદ બિલ લાગુ થયા પહેલાં જન્મેલા લોકો, જેઓ જો પ્રથમ પેઢીની મર્યાદા અથવા અગાઉના કાયદાના અન્ય જૂના નિયમો ન હોત તો નાગરિક બન્યા હોત, તેમને કેનેડાની નાગરિકતા આપવામાં આવશે.

નવો કાયદો વિદેશમાં જન્મેલા અથવા દત્તક લીધેલા કેનેડિયન માતા-પિતાને પણ આ પરવાનગી આપશે કે, તેઓ બિલ લાગુ થવાની તારીખે અથવા ત્યારબાદ કેનેડાની બહાર જન્મેલા અથવા દત્તક લીધેલા પોતાના બાળકને નાગરિકતા આપી શકે, શરત એ છે કે તેમનું કેનેડા સાથે કોઈ ખાસ કનેક્શન હોય.

સરકારે જણાવ્યું કે, 'આ રીતે પરિવારો સાથે થતા ભેદભાવને રોકશે. સાથે જ આ સિદ્ધાંતને પણ મજબૂત કરશે કે કેનેડા સાથેના વાસ્તવિક, દર્શાવેલા સંબંધો વંશના આધારે નાગરિકતાનું ગાઈડ કરે છે.'

કાયદો ક્યારે લાગુ થશે?
સરકારે કહ્યું કે, આ બિલ કાઉન્સિલના આદેશથી નક્કી કરાયેલી તારીખથી લાગુ થશે, જેની જાણકારી લોકોને આપવામાં આવશે. ત્યાં સુધી, ફર્સ્ટ-જનરેશન લિમિટથી પ્રભાવિત લોકો માટે આ વચગાળાનો ઉપાય (interim measure) લાગુ રહેશે.

કેનેડાના ઈમિગ્રેશન, રેફ્યુજી અને સિટિઝનશિપ મિનિસ્ટર, લીના મેટલેજ ડિયાબએ કહ્યું કે, 'બિલ C-3 અમારા સિટિઝનશિપ કાયદાઓમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી મુશ્કેલીઓને દૂર કરશે અને વિદેશમાં જન્મેલા અથવા દત્તક લીધેલા બાળકોવાળા પરિવારો માટે ન્યાય લાવશે. તે એવા લોકોને સિટિઝનશિપ આપશે જેમને અગાઉના કાયદાઓથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા હતા અને તે ભવિષ્ય માટે સ્પષ્ટ નિયમો બનાવશે જે દર્શાવે છે કે મોડર્ન પરિવારો કેવી રીતે રહે છે. આ ફેરફારો કેનેડિયન સિટિઝનશિપને મજબૂત કરશે અને તેનું રક્ષણ કરશે.'

