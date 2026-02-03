Prev
સાવધાન! 2026માં આવશે 'કેશ ક્રશ', બાબા વેંગાની આર્થિક તબાહીની ડરામણી ભવિષ્યવાણી

Baba Vanga Prediction 2026: બલ્ગેરિયન ભવિષ્યકર્તા બાબા વેંગાએ ચેતવણી આપી હતી કે વિશ્વ ગંભીર આર્થિક સંકટનો સામનો કરી શકે છે, જેના કારણે રોકડની અછત સર્જાઈ શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 03, 2026, 12:27 PM IST

Baba Vanga Prediction 2026: પ્રખ્યાત બલ્ગેરિયન ભવિષ્યવેત્તા અને અંધ મહિલા બાબા વેંગાએ વર્ષ 2026 માટે ઘણી ભયંકર ચેતવણીઓ આપી હતી. તેમણે આગાહી કરી હતી કે વિશ્વ ગંભીર આર્થિક સંકટનો સામનો કરી શકે છે, જેના કારણે રોકડની અછત સર્જાઈ શકે છે. આ સ્થિતિમાં, લોકો કાગળના ચલણને બદલે સુરક્ષિત સંપત્તિ તરફ વળશે.

ભવિષ્યવાણીઓ ફરી એકવાર સોશિયલ મીડિયામાં ટ્રેન્ડ

બાબા વેંગાના મતે, આવા સમયમાં, લોકો સોના, ચાંદી અને તાંબા જેવી ધાતુઓમાં રોકાણ કરશે. ભૂતકાળમાં તેમની ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી છે, તેથી 2026 માટે તેમની ભવિષ્યવાણીઓ ફરી એકવાર સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રેન્ડ થવા લાગી છે.

સોનાના ભાવ પહેલાથી જ મજબૂત

જો આપણે વર્તમાન બજારના વલણો પર નજર કરીએ તો, સોનાના ભાવ પહેલાથી જ મજબૂત છે. MCX પર સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ 1.69 લાખ રૂપિયાની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે, જે 2025 કરતા લગભગ 50 ટકા વધારે છે. કેન્દ્રીય બેંકો સતત સોનાની ખરીદી કરી રહી છે, જેમાં ભારતની વાર્ષિક ખરીદી 100 ટનથી વધુ હોવાનો અંદાજ છે.

બજારના એક્સપર્ટના માને છે કે, ETF રોકાણોને કારણે, દિવાળી 2026 સુધીમાં સોનાના ભાવ 1.62 રૂપિયાથી 1.82 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી પહોંચી શકે છે. આ સૂચવે છે કે અનિશ્ચિતતાના આ સમયગાળા દરમિયાન સોનાની માંગ અને ભાવ બંનેમાં વધારો થઈ શકે છે.

તાંબુ વધુ મોંઘુ બન્યું

ચાંદીના ભાવ મજબૂત રહેશે, પ્રતિ કિલોગ્રામ 3.35 લાખ રૂપિયાની આસપાસ રહેશે. તાંબુ પણ સર્વકાલીન ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યું છે. MCX કોપર ફ્યુચર્સ 1328 રૂપિયાથી 1335 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામની રેન્જમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે, જ્યારે શુદ્ધ તાંબાના ઇંગોટ્સનો ભાવ 1400 રૂપિયાથી 1690 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ સુધી પહોંચી ગયો છે. ઇલેક્ટ્રિક વાહનો અને રિન્યુએબલ એનર્જી ક્ષેત્રોમાંથી વધતી માંગને કારણે તાંબુ વધુ મોંઘુ બન્યું છે.

બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ ધાતુઓની ચમકમાં વધારો કરે છે, પરંતુ એક્સપર્ટ ફક્ત ડેટા અને તથ્યોના આધારે રોકાણ કરવાની સલાહ આપે છે. ડોલર પ્રત્યે વધતો વૈશ્વિક અવિશ્વાસ, વેપાર તણાવ અને ફુગાવા જેવા પડકારો ધાતુના ભાવને ટેકો આપે છે. જો કે, રોકાણકારો માટે સંતુલન અને વૈવિધ્યકરણ મહત્વપૂર્ણ છે. 2026માં સોનું, ચાંદી અને તાંબુ સલામતી જાળ તરીકે સેવા આપી શકે છે, પરંતુ સમજદારીપૂર્વક રોકાણ કરવાથી લાભ થશે.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

