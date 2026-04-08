43 કલાકનું સસ્પેન્સ, 6 દેશ અને ફોન પર ફોન.... અંતિમ 15 મિનિટમાં પલટી બાજી, ઈરાન-અમેરિકા સીઝફાયરની ઇનસાઇડ સ્ટોરી
How Iran-US Ceasefire Done Inside Story: અમેરિકાની ભારે તહાબીની ચેતવણી વચ્ચે ટ્રમ્પ અને ખામેનેઈમાં ગુપ્ત સમજુતિ કઈ રીતે થઈ? મોતઝબા ખામેનેઈ સાથે તો વાત પણ થઈ રહી નહોતી, માત્ર પત્રો દ્વારા સંવાદ થતો હતો. પાકિસ્તાન, તુર્કી અને મિસ્ત્રની મધ્યસ્થા વચ્ચે હુમલાની 15 મિનિટ પહેલા ટ્રમ્પે કઈ રીતે સ્ટેન્ડ ડાઉનનો ઓર્ડર આપી તબાહી રોકી દીધી, આવો જાણીએ ઇનસાઇડ સ્ટોરી.
- વિશ્વ માટે સૌથી મોટા રાહતના સમાચાર
- ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે 15 દિવસના સીઝફાયરની જાહેરાત
- ખુલી જશે હોર્મુઝ, ઘણા દેશોને મળશે રાહત
Iran-US Ceasefire Inside Story: 40 દિવસના મહાયુદ્ધને રોકવું એટલું સરળ નહોતું. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વ્હાઇટ હાઉસના ઈસ્ટર ઉત્સવમાં જ્યારે લોકોને સંબોધિત કરી રહ્યાં હતા, ત્યારે અમેરિકાને ઈરાન તરફથી પ્રથમ પોઝિટિવ મેસેજ મળ્યો. મોજતબા ખામેનેઈએ વાર્તાકારોને ડીલને લઈને આગળ વધવાની વાત કહી. એક્સિઓસના રિપોર્ટ પ્રમાણે આ સમાચાર ઇઝરાયલી અધિકારી, ક્ષેત્રીય સૂત્ર અને એક ત્રીજા જાણકારે અલગ-અલગ રીતે કરી. ટ્રમ્પ બીજીતરફ સંપૂર્ણ વિનાશની ધમકી આપી રહ્યાં હતા, પરંતુ પડદાની પાછળ કૂટનીતિક હલચલ તેજ હતી. પરંતુ કોઈ જાણતું નહોતું કે આખરે શું થવાનું છે.
અમેરિકી સેના અને પેન્ટાગનના અધિકારી તે અંતિમ કલાકોમાં ઈરાનના આંતરમાળખા પર બોમ્બવર્ષા કરવાની તૈયારીમાં લાગેલા હતા. પરિસ્થિતિ એવી હતી કે બધા આદેશનું પાલન કરી રહ્યાં હતા, પરંતુ પરિણામ કોઈ જાણતું નહોતું. ખાડી દેશ ઈરાની જવાબી હુમલાના અભૂતપૂર્વ સ્તર માટે તૈયાર થઈ રહ્યાં હતા. ઈરાનની અંદર કેટલાક નાગરિક પોતાના ઘર છોડી ભાગી રહ્યાં હતા, જેથી હુમલાથી બચી શકે. ઈસ્ટરના આગામી દિવસે સોમવારે વ્હાઇટ હાઉસમાં ફોનની રીંગો વાગતી રહી. ઈરાનનો 10 સૂત્રો પ્રસ્તાવ જે આવી ચૂક્યો હતો, જેને અમેરિકી દૂત સ્ટીવ વિટકોફ એક આપદા, એક તબાહી ગણાવી રહ્યાં હતા.
પાકિસ્તાન- ઈજિપ્ત-તુર્કી અમેરિકાને મનાવવામાં લાગ્યા
પાકિસ્તાની મધ્યસ્થ અમેરિકી દૂત અને ઈરાની વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાગચી આ વચ્ચે નવો ડ્રાફ્ટ પસાર કરી રહ્યાં હતા. ઈજિપ્ત અને તુર્કીના વિદેશ મંત્રી પણ આ અંતરને ઘટાડવાના પ્રયાસમાં હતા. મોડી રાત સુધી મધ્યસ્થોએ બે સપ્તાહના સીઝફાયરનો અપડેટેડ પ્રસ્તાવ તૈયાર કરી લીધો અને અમેરિકાએ તેને મંજૂરી આપી, હવે મામલો મોઝતબા ખામેનીની પાસે હતો. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે સોમવાર અને મંગળવારે ખામેનેઈએ આ પ્રક્રિયામાં સક્રિય રૂપથી ભાગ લીધો, પરંતુ તેમની પ્રતિક્રિયાઓ પત્રોથી આવી રહી હતી, પરંતુ આવી રહી હતી. નવા સુપ્રીમ લીડર પર ઈઝરાયલીની હત્યાની ધમકીની અસર હતી, તેથી તેઓ મુખ્ય રૂપથી દૂતો દ્વારા નોટ્સ મોકલી સંવાદ કરી રહ્યાં હતા.
ચીને ઈરાનને મનાવ્યું, અરાગચીએ IRGC ને
બે સૂત્રોએ ખામેનેઈની મંજૂરીને સૌથી મોટી ગતિવિધિ માની. એક્સિઓસના રિપોર્ટ પ્રમાણે ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અરાગચીએ ન માત્ર વાર્તા સંભાળી, પરંતુ રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડના કમાન્ડરોને પણ મનાવ્યા. આ વચ્ચે ચીને સક્રિય ભૂમિકા નિભાવતા ઈરાનને ઓફ-રેમ્પ લેવાની સલાહ આપી પરંતુ અંતિમ નિર્ણય ખામેનેઈનો હતો. પછી આવ્યો તે દિવસ જે ઈરાનની તબાહી માટે નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો પરંતુ કલાયમતની 20 કલાક પહેલા સુધી માહોલ બદલાઈ ગયો હતો.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સભ્યતા સમાપ્ત કરવાની આપી ધમકી
મંગળવારે સવારે પ્રગતિ સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી હતી, છતાં ટ્રમ્પે પોતાની સૌથી ભયાનક ધમકી આપી દીધી- આજે રાત્રે એક સભ્યતાનો નાશ થઈ જશે’
કેટલાક અમેરિકી મીડિયામાં સમાચાર વહેતા થયા કે ઈરાને વાતચીત તોડી દીધી, પરંતુ વાર્તાકારોએ Axios ને જણાવ્યું કે વાસ્તવમાં ગતિ વધી રહી હતી. ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ, હંગરીથી પાકિસ્તાનીઓ સાથે ફોન પર વાત કરી રહ્યા હતા. ઇઝરાયલી પ્રધાનમંત્રી નેતન્યાહુ પણ ટ્રમ્પની ટીમ સાથે સતત સંપર્કમાં હતા, પરંતુ ઈઝરાયલને લાગી રહ્યું હતું કે પ્રક્રિયા હાથમાંથી નીકળી રહી છે. બપોર સુધી બંને પક્ષો બે સપ્તાહના સીઝફાયર પર સહમત જોવા મળી રહ્યાં હતા.
મિસાઇલો અને બંદૂકો ડાઉન થઈ
ત્રણ કલાક બાદ પાકિસ્તાની પ્રધાનમંત્રી શાહબાઝ શરીફે એક્સ પર શરતો જારી કરી બંને પક્ષોને સ્વીકાર કરવાની અપીલ કરી. ટ્રમ્પને તત્કાલ હોકિશ સહયોગીઓના ફોન અમે મેસેજ આવવા લાગ્યા કે તે તેને ઠુકરાવી દે. ટ્રમ્પના સૌથી નજીકના સહયોગીઓ પણ છેલ્લી કલાક સુધી વિશ્વાસ નહોતા કરી રહ્યાં હતા કે તેઓ સીઝફાયર માની લેશે. આખરે ટ્રમ્પે નેતન્યાહુ સાથે ફોન પર વાત કરી અને સીઝફાયરનું પાલન કરવાની ગેરંટી લીધી. અંતિમ ફોન પાકિસ્તાની ફીલ્ડ માર્શલ આસિમ મુનીરને ગયો અને ડીલ ફાઈનલ થઈ ગઈ. ટ્રમ્પની પોસ્ટના 15 મિનિટ બાદ અમેરિકી સેનાને સ્ટેન્ડ ડાઉનનો આદેશ મળી ગયો.
અંતે થઈ ગઈ સીઝફાયરની જાહેરાત
ઈરાની વિદેશ મંત્રી અરાગચીએ જાહેરાત કરી કે ઈરાન સીઝફાયરનું પાલન કરશે અને હોર્મુઝ તે જહાજો માટે ખોલી દેશે જે ઈરાની સશસ્ત્ર બળોની સાથે મળી કામ કરશે. હવે જોવાનું બાકી છે કે ઈરાન શિપિંગને કેટલું સરળ બનાવશે અને નેતન્યાહુ સીઝફાયરનું કેટલું પાલન કરશે.
ઇઝરાયલી સૂત્રોએ Axios ને જણાવ્યું કે અમેરિકાએ શાંતિ વાર્તામાં ઈરાનને પરમાણુ સામગ્રી છોડવા, સંવર્ધન રોકવા અને બેલિસ્ટિક મિસાઇલના ખતરાને ખતમ કરવાની ગેરંટી માંગી છે.
ઉપ રાષ્ટ્રપતિ વેન્સ પાકિસ્તાનમાં શુક્રવારે થનારી વાર્તાનું નેતૃત્વ કરશે. આ તેમના રાજકીય કરિયરની સૌથી મોટી જવાબદારી છે, કારણ કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે હજુ ઘણા મતભેદ છે. ઈરાન સતત પોતાની જીત ગણાવી રહ્યું છે, તે પણ અમેરિકા માટે મોટો પડકાર છે.
આ સંપૂર્ણ ઘટનાક્રમ છેલ્લા 48 કલાકનું સૌથી મોટું ડિપ્લોમેટિક થ્રિલર હતો, જેમાં એક તરફ તબાહીની તૈયારી અને બીજીતરફ અંતિમ મિનિટમાં ચમત્કાર થઈ ગયો.
