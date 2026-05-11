'વેન્ટિલેટર પર સીઝફાયર...' યુદ્ધ ફરી શરૂ થવાના એંધાણ? ઈરાનના જવાબથી ટ્રમ્પ નારાજ

Iran-US Conflict: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે ચેતવણી આપતા કહ્યું કે, ઈરાન સાથે ચાલી રહેલો યુદ્ધવિરામ અત્યંત નાજુક સ્થિતિમાં પહોંચી ગયો છે અને તે 'વેન્ટિલેટર' પર લટકી રહ્યો છે. તેહરાન દ્વારા અમેરિકાના પ્રસ્તાવના જવાબમાં મોકલવામાં આવેલા 'અસ્વીકાર્ય' પ્રસ્તાવ બાદ ટ્રમ્પે યુદ્ધવિરામની સ્થિતિને 'અવિશ્વસનીય રીતે કમજોર' ગણાવી.
ઓવલ ઓફિસમાં પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે, એક મહિના પહેલા લાગુ થયેલા યુદ્ધવિરામની હાલત ખૂબ જ ખરાબ છે. ઈરાનનો પ્રતિસાદ વાંચ્યા પછી મેં તેને પૂરો પણ વાંચ્યો નથી. હું તેને અત્યાર સુધીની સૌથી નબળી સ્થિતિમાં જણાવ્યું છું. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, હું કહી શકું છું કે આ યુદ્ધવિરામ હવે 'લાઇફ સપોર્ટ' પર છે, જ્યાં ડોક્ટર અંદર આવીને કહે છે કે સર, તમારા સ્વજનના જીવિત રહેવાની શક્યતા માંડ એક ટકા છે.
8 એપ્રિલે શરૂ થયું હતું યુદ્ધવિરામ
નોંધનીય છે કે, આ તણાવપૂર્ણ યુદ્ધવિરામ 8 એપ્રિલે લાગુ થયું હતું. તે સમયે ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી હતી કે, જો કોઈ સમજૂતી નહીં થાય તો તેઓ ઈરાનની 'આખી સભ્યતા'નો નાશ કરી દેશે. મૂળરૂપે બે અઠવાડિયા માટે નક્કી કરાયેલા આ યુદ્ધવિરામને 21 એપ્રિલે ટ્રમ્પે એકપક્ષીય રીતે લંબાવ્યો હતો. શરૂઆતથી જ બન્ને પક્ષો એકબીજા પર શરતોના ઉલ્લંઘનનો આરોપ લગાવી રહ્યા છે, જેના કારણે યુદ્ધવિરામ સતત ડામાડોળ રહ્યું છે.
ટ્રમ્પે યુદ્ધવિરામની જાહેરાત દરમિયાન ઈરાન પાસે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને તાત્કાલિક ફરીથી ખોલવાની માંગ કરી હતી, જે વૈશ્વિક ઓઈલ પરિવહન માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગ છે. યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ આ માર્ગ લગભગ બંધ થઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ ટ્રમ્પે ઓમાનની ખાડીમાં અમેરિકાના નૌકાદળ દ્વારા નાકાબંધી કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો જેથી ઈરાની બંદરો પર અવરજવર રોકી શકાય.
યુદ્ધવિરામ છતાં હુમલા ચાલુ
યુદ્ધવિરામ છતાં આ વિસ્તારમાં હિંસા અટકી નથી. ગયા અઠવાડિયે ઈરાને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) પર હુમલો કર્યો, જ્યારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ગોળીબાર થયો. પેન્ટાગને જણાવ્યું કે, અમેરિકાના દળોએ ઈરાનના ધ્વજવાળા બે ઓઈલ ટેન્કરોને નિશાન બનાવ્યા.
ગયા અઠવાડિયે ટ્રમ્પ અને અમેરિકાના અધિકારીઓએ યુદ્ધવિરામ જળવાયેલો હોવાનું કહીને જણાવ્યું હતું કે, તેઓ ઈરાનના સત્તાવાર પ્રસ્તાવની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જેમાં યુદ્ધની સમાપ્તિ અને તેહરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ પર આગળની વાતચીત સામેલ હોય. રવિવારે ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર પોસ્ટ કરતા લખ્યું હતું કે, મને ઈરાનની પ્રતિક્રિયા મળી ગઈ છે. મને તે પસંદ નથી આવ્યો, તે બિલકુલ અસ્વીકાર્ય છે."