CEO કંપની વેચી 540 કર્મચારીઓને આપ્યું બોનસ, દરેકને 4-4 કરોડ રૂપિયા આપ્યા
2000 crore Rupees Bonus: સીઈઓએ પોતાના દરેક કર્મચારીને એવરેજ ચાર કરોડ રૂપિયા આપ્યા છે.
2000 crore Rupees Bonus: એક અમેરિકી કંપનીના સીઈઓએ કર્મચારીઓનું દિલ જીતી લીધું છે. સીઈઓએ પોતાના પરિવારનો બિઝનેસ વેચી દીધો અને તેમાંથી મળેલી રકમનો એક મોટો હિસ્સો પોતાના કર્મચારીઓને ભેટમાં આપ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર લોકો સીઈઓને અસલી સાંતા ક્લોઝ ગણાવી રહ્યાં છે.
કોણ છે આ સીઈઓ
ગ્રાહમ વોકર લુઇસિયાનાના રહેવાસી છે. ગ્રાહમ વોકરે તાજેતરમાં પોતાની પારિવારિક કંપની, ફાઇબ્રેબોન્ડ વેચી. વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલના રિપોર્ટ પ્રમાણે સંભવિત ખરીદદાર માટે તેની શરત તે હતી કે તેના કર્મચારીઓને અધિગ્રહણથી થનારી કમાણીનો 15 ટકા હિસ્સો મળશે.
સીઈઓએ કેટલા રૂપિયા વહેંચ્યા
ગ્રાહમ વોકરે પોતાના 540 કર્મચારીઓ વચ્ચે $240 મિલિયન (લગભગ 2,155.7 કરોડ રૂપિયા) વહેંચ્યા છે.
દરેક કર્મચારીને આટલા રૂપિયા મળ્યા
વોકરે જણાવ્યું કે તેમણે મુશ્કેલ સમયમાં પણ કંપનીની સાથે રહેવા માટે પોતાના કર્મચારીઓનો આભાર વ્યક્ત કરવા આ ઈનામ આપ્યું છે. ચુકવણી જૂનમાં શરૂ થઈ. એવરેજ બોનસ 443,000 ડોલર એટલે કે આશરે 4 કરોડ રૂપિયા છે. આ રકમ પાંચ વર્ષમાં આપવાની છે, બસ કર્મચારી નક્કી સમય સુધી સંગઠનની સાથે રહે. પૂર્વ CEO એ યાદ કર્યું કે જ્યારે પૈસા આપવાનું શરૂ થયું તો કેટલાક કર્મચારીઓને લાગ્યું કે આ મજાક છે. તો કેટલાક ભાવુક થઈ ગયા હતા.
આ પૈસાનું શું કરી રહ્યાં છે કર્મચારી
540 કર્મચારીઓમાંથી કેટલાકે પોતાના બોનસનો ઉપયોગ મોર્ગેજ અને લોન ચુકવવા માટે કર્યો, કેટલાકે કાર ખરીદી તો કોઈએ પરિવાર માટે ટ્રિપનો પ્લાન કર્યો. એ નોંધવું યોગ્ય છે કે જો કર્મચારીઓ કંપનીના શેર ધરાવે છે તો તેમને કંપનીના વેચાણ દરમિયાન વધુ ચૂકવણી મળે છે. જોકે, વોકરના કર્મચારીઓ કંપનીમાં કોઈ શેર ધરાવતા નહોતા. એ નોંધવું યોગ્ય છે કે ફાઇબરબોન્ડની સ્થાપના વોકરના પિતા ક્લાઉડ વોકરે 1982 માં કરી હતી.
