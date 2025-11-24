PM મોદી સાથે મીટિંગ પહેલા જ કેનેડાએ ભારત માટે એવું કામ કરી નાખ્યું, હજારો ભારતીયો ખુશખુશાલ
જી20 બેઠકથી અલગ રવિવારના રોજ પીએમ મોદી અને કેનેડાના પીએમ માર્ક કાર્ની વચ્ચે મુલાકાત થઈ. જેમાં મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો જો કે આ બેઠક પહેલા કેનેડાએ એક જબરદસ્ત નિર્ણય લઈ લીધો જેને લીધે ભારતીયોને રાહત મળી શકે છે.
ભારત અને કેનેડાના સંબંધો ફરીથી એક નવી દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે. દક્ષિણ આફ્રીકાના જોહાનિસબર્ગમાં G20 લીડર્સ સમિટ દરમિયાન પીએમ મોદી અને કેનેડાના પીએમ માર્ક કાર્નીની મુલાકાતે બંને દેશો વચ્ચે તણાવવાળા સંબંધોને લગભગ ખતમ કરવા જેવું કામ કર્યું છે. આ બેઠક બાદ બંને દેશોએ જૂના અને અટકી ગયેલી વેપાર સંધિ CEPA પર ફરીથી વાતચીત શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી. જે સંબંધોને મજબૂત કરવાની દિશામાં એક મોટું પગલું ગણાઈ રહ્યું છે. પરંતુ આ મુલાકાત પહેલા કેનેડાએ ભારતીય મૂળના પરિવારોને પણ એક મોટી ભેટ આપી દીધી. કેનેડાની સરકારે નાગરિકતાના નિયમોમાં મોટો ફેરફાર કરવાનો રસ્તો સાફ કર્યો છે. લોસ્ટ કેનેડિયન્સ કાયદાને હવે રોયલ એસેન્ટ મળી ગઈ છે. આ બિલ C-3 હકીકતમાં કેનેડાના સિટિઝનશીપ એક્ટ 2025માં મોટો ફેરફાર કરે છે અને તે હજારો પરિવારોને રાહત આપશે જે અનેકવર્ષોથી પોતાના બાળકો માટે નાગરિકતા અંગે પરેશાન હતા.
આ બિલ આ અઠવાડિયે સેનેટમાં પાસ થયું અને રોયલ એસેન્ટ મળ્યા બાદ હવે તેને લાગૂ કરવાની ઔપચારિક પ્રક્રિયા શરૂ થશે. કેનેડાના ઈમિગ્રેશન મંત્રી લીના ડિયાબે કહ્યું કે આ કાયદો જૂના નિયમોના કારણે બહાર રહી ગયેલા લોકોને ન્યાય આપશે. તેમણે કહ્યું કે આ કાયદો એવા પરિવારોની સમસ્યા દૂર કરશે જેમના બાળકોકે જેમને પોતાને વિદેશમાં પેદા થવાના કારણે નાગરિકતા મળી શકતી નહતી.
શું છે આ બિલ
આ બિલનો હેતુ સેકન્ડ જનરેશન કટ ઓફ વાળા નિયમને ખતમ કરવાનો છે. 2009માં કેનેડાએ કાયદો બદલીને નક્કી કરી કર્યુ હતું કે જે કેનેડિયન નાગરિક પોતે વિદેશમાં જન્મેલા હોલ અને તે પોતાના બાળકોને નાગરિકતા ત્યારે જ આપી શકે જ્યારે તેમનું બાળક કેનેડામાં પેદા થયું હોય. તેનાથી મોટી સંખ્યામાં લોકો લોસ્ટ કેનેડિયન્સ કહેવાવા લાગ્યા. એટલે કે એવા લોકો જે પોતાને કેનેડાના નાગરિક ગણતા હતા પરંતુ કાયદો તેમના રસ્તામાં રોડા નાખતો હતો.
અનેક ભારતીય પરિવારો
અનેક ભારતીય મૂળના પરિવારો એવા હતા જેમના બાળકો વિદેશમાં પેદા થવાના કારણે કે દત્તક લેવાના કારણે તેમને નાગરિકતા મળતી નહતી. નવો કાયદો લાગૂ થતા આવા લોકો સીધી રીતે નાગરિકતા મેળવી શકશે. જો કે શરત એ છે કે તેમનો કેસ જૂના કાયદાથી પ્રભાવિત થયો હોય. આ સાથે જ નવો નિયમ કહે છે કે કોઈ પણ કેનેડિયન નાગરિક જે પોતે વિદેશમાં જન્મ્યો હોય કે દત્તક લેવાયો હોત તે પોતાના બાળકને નાગરિકતા આપી શકશે.
ભારત કેનેડા વચ્ચે વાતચીત
ભારત અને કેનેડાએ 2010માં CEPA એટલે કે કોમ્પ્રિહેન્સિવ ઈકોનોમિક પાર્ટનરશીપ એગ્રીમેન્ટની વાતચીત શરૂ કરી હતી. 2022માં તેમાં તેજી પણ આવી. ખાસ કરીને દવાઓ, ક્રિટિકલ મિનરલ્સ, ટુરિઝમ, ગ્રીન એનર્જી અને માઈનિંગ જેવા સેક્ટરોમાં બંને દેશોએ મળીને કામ વધાર્યું. પરંતુ 2023માં કેનેડાએ વાતચીત અટકાવી હતી જેનાથી સંબંધોમાં કડવાહટ અને તણાવ આવ્યો હતો.
ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે રવિવારે બહાર પાડેલા એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે બંને દેશો હ વે એક હાઈ એમ્બિશન વેપાર સંધિને આગળ વધારવા માટે તૈયાર છે. 2030 સુધી બંને દેશો વચ્ચે વેપારને 50 બિલિયન ડોલર સુધી પહોંચાડવાનો લક્ષ્યાંક છે. તેનાથી કારોબાર વધશે અને નોકરી, રોકાણ, તથા ટેકનોલોજી શેર કરવા જેવા અનેક નવા દરવાજા ખુલી શકે છે. ખાસ કરીને લાંબા સમય માટે યુરેનિયમ સપ્લાય એગ્રીમેન્ટ પર ફરીથી ચર્ચા શરૂ કરવાનો ઈરાદો છે. આ ક્ષેત્ર બંને દેશો માટે રણનીતિક રીતે ખુબ જ મહત્વનો ગણાય છે.
