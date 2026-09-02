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અમેરિકામાં કામ કરતા ભારતીયો થઈ જાઓ એલર્ટ! સપ્ટેમ્બરમાં થશે આ 5 મોટા ફેરફાર

US Immigration Rules: જો તમારા પરિવાર કે મિત્રો,  સગા વ્હાલામાંથી કોઈ અમેરિકામાં કામ કરતા હોય તો તેમના માટે આ મહત્વના સમાચાર છે. ઈમિગ્રેશન  સંબંધિત કેટલાક ફેરફાર આ મહિનાથી અમલમાં આવી રહ્યા છે જે જાણવા ખુબ જરૂરી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 02, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:58 AM IST
અમેરિકામાં કામ કરતા ભારતીયો થઈ જાઓ એલર્ટ! સપ્ટેમ્બરમાં થશે આ 5 મોટા ફેરફાર
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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