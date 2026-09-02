/અમેરિકામાં કામ કરતા ભારતીયો થઈ જાઓ એલર્ટ! સપ્ટેમ્બરમાં થશે આ 5 મોટા ફેરફાર

અમેરિકામાં કામ કરતા ભારતીયો માટે મોટા સમાચાર છે. જો તમે અમેરિકામાં H-1B કે L-1 વિઝા પર જોબ કરતા હોવ કે પછી ગ્રીન કાર્ડ એટલે કે પરમેનન્ટ રેસિડેન્સી મેળવવા માટે હોડમાં હોવ તો તમારા માટે આ સપ્ટેમ્બર મહિનો ખુબ મહત્વનો છે. અમેરિકી સરકાર આ મહિનામાં અનેક નવા અને કડક ઈમિગ્રેશન કાયદા લાગૂ કરી રહી છે. જેના દાયરામાં ત્યાં કામ કરતા ભારતીયો અને તેમના પરિવારો આવી શકે છે. જાણો આ 5 ફેરફારો વિશે.
નવું ઈમિગ્રેશન ફોર્મ જરૂરી
USCIS એ બે સૌથી જરૂરી ઈમિગ્રેશન ફોર્મ્સના નવા વર્ઝન બહાર પાડી દીધા છે. પહેલું ફોર્મ I-539 (નોન ઈમિગ્રેન્ટ સ્ટેટસ વધારવા કે બદલવા માટે) અને બીજું ફોર્મ I-765 ( વર્ક પરમિટ/EAD માટે) છે. આ ફોર્મ્સના જૂના વર્ઝનો માટે કોઈ ટ્રાન્ઝિશન પીરિયડ રાખવામાં આવ્યો નથી. એટલે કે 15 સપ્ટેમ્બરથ જૂના ફોર્મ હેઠળ અરજી કરશો તો રિજેક્ટ થઈ જશે. આવામાં જો કોઈ ભારતીય વર્કર કે તેના પરિવારનો સભ્ય આમાંથી કોઈ પણ ફોર્મ માટે અરજી કરે તો પછી એ સુનિશ્ચિત કરે કે ફોર્મ લેટેસ્ટ અને નવું હોય.
ગ્રીન કાર્ડ માટે 'પબ્લિક ચાર્જ' નિયમ કડક
ગ્રીન કાર્ડ માટે અરજી કરનારાઓ માટે 'પબ્લિક ચાર્જ' ટેસ્ટ 18 સપ્ટેમ્બરથી લાગૂ થશે. ઈમિગ્રેશન અધિકારી હવે ગ્રીન કાર્ડ આપતા પહેલા એ જોશે કે કોઈ વર્કર કે તેના પરિવારનો સભ્ય સરકારી મદદ પર તો નિર્ભર નથી. હકીકતમાં આ આર્થિક તપાસ કરતી વખતે સરકારી મદદના દાયરાને વધારવામાં આવશે. તેમાં આવાસ, ભોજન અને કેશ લાભના કેટલાક સ્વરૂપો સામેલ હોઈ શકે છે. જો તમે ગ્રીન કાર્ડ મેળવવાના હોવ તો એ સુનિશ્ચિત કરો કે તમારે કોઈ સરકારી મદદ ન લેવી પડે.
ફોર્મ I-485 નું નવું વર્ઝન
ગ્રીન કાર્ડ કે સ્ટેટસ એડજસ્ટમેન્ટ માટે અરજી કરવા માટેનું મુખ્ય ફોર્મ I-485નું નવું વર્ઝન 18 સપ્ટેમ્બરથી જરૂરી બન્યું છે. આ તારીખ બાદ ગત કે જૂના કોઈ પણ એડિશનને સ્વીકારવામાં નહીં આવે. જો તમે આ સમય દરમિયાન અરજી કરવાના હોવ તો ફોર્મની રિલીઝ ડેટ ખાસ ચેક કરવી.
મોટી કંપનીઓ માટે H-1B અને L-1 ની ફીમાં તોતિંગ વધારો
USCIS એ મોટી કંપનીઓ માટે H-1B અને L-1ની ફીમાં ભારે વધારો કર્યો છે. ભારતીય ટેક પ્રોફેશનલ્સ અને આઈટી કંપનીઓ પર તેની સીધી અસર પડશે. અમેરિકી સરકારે એક નવા નિયમ હેઠળ '9/11 રિસ્પોન્સ એન્ડ બાયોમેટ્રિક ફી' વધારી છે. હવે H-1B એક્સટેન્શન પર વધારાના 4000 ડોલર ચૂકવવા પડશે. આ નિયમ એવી કંપનીઓ પર લાગૂ થશે જ્યાં 50 કે તેનાથી વધુ કર્મચારીઓ છે અને ત્યાં વર્કફોર્સમાં 50 ટકાથી વધુ કર્મચારીઓ H-1B કે L-1 વિઝા પર છે. આવી કંપનીઓએ જ L-1 વિઝા એક્સટેન્શન માટે વધારાના 4500 ડોલર આપવા પડશે. આ ફી વધારવાથી કંપનીઓ હાયરિંગ ઘટાડી શકે છે.
સપ્ટેમ્બરના અંત સુધીમાં EB-2 ઈન્ડિયા વિઝા સંપૂર્ણ રીતે 'ફ્રીઝ'!
સપ્ટેમ્બર 2026ના વિઝા બુલેટિન મુજબ આ સમગ્ર મહિને (30 સપ્ટેમ્બર સુધી) EB-2 ઈન્ડિયા કેટેગરી હેઠળ એડજસ્ટમેન્ટ અપ્રુવલ સંપૂર્ણ રીતે અનુપલબ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. તેનો અર્થ એ થયો કે નાણાકીય વર્ષના 1 ઓક્ટોબરને રીસેટ થતા પહેલા આ કેટેગરીમાં કોઈ નવું ગ્રીન કાર્ડ અપ્રુવલ આગળ વધશે નહીં. ભારતીય પ્રોફેશનલ્સ જે વર્ષોથી આ બેકલોગમાં ફસાયેલા છે તેમના માટે આ એક વધુ ટેમ્પરરી સ્થિરતા છે.