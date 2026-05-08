/દુનિયામાં અહીં મળે છે સૌથી સસ્તું પેટ્રોલ-ડીઝલ: ક્યાંક 2 રૂપિયામાં લિટર, તો ક્યાંક 400ને પાર! ડીઝલ તો માત્ર 39 પૈસામાં

Petrol Diesel Prices: ઈરાન યુદ્ધના કારણે દુનિયાભરમાં ઓઈલના ભાવમાં ભારે ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. આ દરમિયાન દુનિયામાં 1 લિટર પેટ્રોલની કિંમત ક્યાંક 2.25 રૂપિયા છે, તો ક્યાંક 394.95 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ છે. એટલે કે, પેટ્રોલની કિંમત ભારતની સરખામણીએ ક્યાંક 44 ગણી સસ્તી છે, તો ક્યાંક ચાર ગણી મોંઘી. ચાલો જાણીએ દુનિયામાં સૌથી સસ્તું અને મોંઘું પેટ્રોલ અને ડીઝલ ક્યાં મળે છે?
આ દેશોમાં મળે છે સૌથી મોંઘું
દુનિયામાં સૌથી મોંઘું પેટ્રોલ વેચતા ટોપ-10 દેશોમાં સૌથી પહેલું નામ હોંગકોંગનું છે. અહીં એક લિટર પેટ્રોલની કિંમત આશરે 400 રૂપિયા છે. ત્યારબાદ મલાવીનું નામ આવે છે, જ્યાં પેટ્રોલનો ભાવ 364.27 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.
ઈઝરાયેલમાં પેટ્રોલ 269.19 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે ડેનમાર્કમાં 265.74 રૂપિયા છે. નેધરલેન્ડમાં એક લિટર પેટ્રોલની કિંમત 260.15 રૂપિયા છે. ગ્રીસમાં 231.57 રૂપિયા અને અલ્બેનિયામાં 231.49 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં પેટ્રોલની કિંમત 231.12 રૂપિયા અને સિંગાપોરમાં 230.02 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.
દુનિયામાં સૌથી સસ્તું પેટ્રોલ વેચતા ટોપ-10 દેશો
દુનિયામાં સૌથી સસ્તું પેટ્રોલ લિબિયામાં મળે છે. અહીં એક લિટર પેટ્રોલની કિંમત 2.25 રૂપિયા છે. ત્યારબાદ ઈરાનનો નંબર આવે છે, જ્યાં એક લિટર પેટ્રોલની કિંમત 3.32 રૂપિયા છે. ત્યારબાદ અંગોલામાં 31.08 રૂપિયા, કુવૈતમાં 32.41 રૂપિયા, અલ્જીરિયામાં 33.75 રૂપિયા અને તુર્કમેનિસ્તાનમાં 40.78 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.
આઠમા નંબર પર ઇજિપ્ત છે, જ્યાં પેટ્રોલની કિંમત 42.78 રૂપિયા છે. નવમા ક્રમે કતાર છે, જ્યાં પેટ્રોલની કિંમત 54.62 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. 10માં નંબરે સાઉદી અરેબિયા છે, અહીં એક લિટર પેટ્રોલની કિંમત 59.62 રૂપિયા છે.
કયા દેશમાં છે સૌથી સસ્તું ડીઝલ?
સૌથી સસ્તું ડીઝલ વેનેઝુએલામાં મળે છે. અહીં 1 લિટર ડીઝલની કિંમત માત્ર 39 પૈસા છે. ત્યારબાદ ઈરાનમાં 54 પૈસા અને લિબિયામાં 2.25 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. અલ્જીરિયામાં એક લિટર ડીઝલની કિંમત 22.26 રૂપિયા છે.
તુર્કમેનિસ્તાનમાં ડીઝલ 27.19 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે, તો કુવૈતમાં 35.50 રૂપિયા છે. ઇજિપ્તમાં ડીઝલનો દર 36.36 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે, તો અંગોલામાં 41.44 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. સાઉદી અરેબિયામાં એક લિટર ડીઝલની કિંમત 45.37 રૂપિયા અને કતારમાં 53.32 રૂપિયા છે.
હોંગકોંગમાં 446 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે ડીઝલ
દુનિયામાં સૌથી મોંઘું ડીઝલ હોંગકોંગમાં 446 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. એક લિટર ડીઝલની કિંમત મલાવીમાં 365 રૂપિયા, સિંગાપોરમાં 310.49 રૂપિયા, ડેનમાર્કમાં 273.16 રૂપિયા, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં 262.09 રૂપિયા અને નેધરલેન્ડમાં 257 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. ઈઝરાયેલમાં જ્યાં એક લિટર ડીઝલ 255.60 રૂપિયા છે, તો ફિનલેન્ડમાં 255.59 રૂપિયા છે.