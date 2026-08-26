/પૂરની ખબર હતી છતાં ચૂપ રહ્યું ચીન ! જાણ કરી હોત તો બચાવી શકાયા હોત અનેક જીવ, શું છે 45 મિનિટના મૌનનો ખેલ ?

Nepal Flash Flood : નેપાળમાં અચાનક આવેલા પૂરથી રાસુવા જિલ્લામાં ભારે વિનાશ સર્જાયો છે. આ ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં લગભગ 95 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે અને 1,000થી વધુ લોકો લાપતા છે, ગુમ થયેલા લોકોમાં મોટી સંખ્યામાં ભારતીય પ્રવાસીઓ છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર નેપાળી અધિકારીઓ ચીનને જવાબદાર માને છે અને આરોપ લગાવે છે કે ચીનને પૂરની અગાઉથી જાણ હોવા છતાં સમયસર એલર્ટ આપ્યું નહોતું.
ચીની મીડિયા આઉટલેટ CRI ઓનલાઈન અનુસાર, તિબેટના કેરુંગમાં અચાનક આવેલા પૂર પછી પૂરનું પાણી ઝડપથી નેપાળ તરફ આગળ વધી રહ્યું હતું. આ ઘટના ચીનના સમય મુજબ સવારે 10:30 વાગ્યે બની હતી, ત્યારે નેપાળમાં સવારના 8:30 વાગી રહ્યા હતા. (બંને દેશો વચ્ચે 2 કલાક અને 15 મિનિટનો તફાવત છે) નેપાળી અધિકારીઓ જણાવે છે કે આ વિનાશક પૂર અંગેની માહિતી લગભગ 45 મિનિટ મોડી મળી હતી.
શું છે 45 મિનિટના મૌનનો ખેલ ?
અહેવાલો અનુસાર, રાસુવાના મુખ્ય જિલ્લા અધિકારી નરેન્દ્ર પરિયારે સવારે 9:00 વાગ્યે જણાવ્યું હતું કે સ્થાનિક લોકોએ કેરુંગથી નેપાળ તરફ વહેતું પૂરનું પાણી જોયું હતું. આ માહિતી ચીની પ્રદેશમાં આપત્તિ આવ્યાના લગભગ 45 મિનિટ પછી તેમને મળી. આનો અર્થ એ થાય કે ચીન પરિસ્થિતિથી વાકેફ હતું, છતાં તેણે નેપાળ સાથે માહિતી શેર કરી નહોતી. આ વિલંબને કારણે તિમુરે અને આસપાસના પ્રદેશોના સરહદી વિસ્તારના રહેવાસીઓને સલામત સ્થળે પહોંચવા માટે પૂરતો સમય નહોતો. હવે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે કે ચીને નેપાળને સમયસર ચેતવણી કેમ ના આપી ?
#BREAKING .
devastating Flooding Nepal China 🇳🇵😭😭😭😭
Pray For Nepal 🇳🇵🇳🇵😭😭#flooding #Nepal #China pic.twitter.com/L6zqWDF3BJ
— Kiran Joshi ( Follow Back 100%) Live #Ukraine (@Kiranjoshi900) August 26, 2026
ગયા વર્ષે પણ ચીન આવું જ વર્તન કરી રહ્યું હતું
જોકે હજુ સુધી એ સાબિત થયું નથી કે ચીને જાણી જોઈને માહિતી છુપાવી હતી, પરંતુ એ ચોક્કસ છે કે જો ચીને સમયસર જરૂરી પગલાં લીધા હોત, તો મોટી સંખ્યામાં લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડી શકાયા હોત. રસપ્રદ વાત એ છે કે, આ પહેલીવાર નથી જ્યારે ચીને તેના પાડોશી સાથે આવી માહિતી શેર ના કરી હોય. ગયા વર્ષે પણ ચીની અધિકારીઓએ નેપાળને એક નદીમાં પૂર વિશે ચેતવણી આપી નહોતી.
નેપાળમાં અચાનક પૂર કેવી રીતે આવ્યું ?
નેપાળમાં અચાનક પૂર અંગેની વિગતો હજુ સુધી સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ નથી, પરંતુ પ્રારંભિક અહેવાલો સૂચવે છે કે ભૂકંપને કારણે પર્વત પરથી બરફ અને હીમસ્ખલન મોટો જથ્થો તૂટી પડ્યો, જેણે ભોટે કોશી નદીનો પ્રવાહના અવરાધાયો અને ત્યાર બાદ અવરોધને તોડીને પાણીનો અચાનક પ્રચંડ પ્રવાહ નીચે તરફ ધસી આવ્યો.