વધુ એક યુદ્ધના ભણકારા... તાઇવાન નજીક એક ટાપુ પર ચીન બનાવી રહ્યું છે મિસાઇલ ફેસિલિટી

China : ચીને દક્ષિણ ચીન સમુદ્રના પેરાસેલ ટાપુઓમાં એન્ટિલોપ રીફ પર બાંધકામ ઝડપી બનાવ્યું છે. લગભગ 10 વર્ષના વિરામ બાદ શરૂ થયેલા આ કામમાં રનવે, જેટી, હેલિપેડ અને મિસાઇલ ફેસિલિટીનું નિર્માણ સામેલ છે. આ બેઝ ચીનને આ ક્ષેત્રમાં મજબૂત લશ્કરી સ્થિતિ અને તાઇવાન સાથે સંઘર્ષની સ્થિતિમાં વ્યૂહાત્મક ફાયદો કરાવશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 02, 2026, 06:01 PM IST
  • ચીને એન્ટિલોપ રીફ પર બાંધકામ ઝડપી બનાવ્યું
  • આ પ્રદેશ પર ચીનનું સંપૂર્ણ નિયંત્રણ
  • અમેરિકા આ બાંધકામ પ્રવૃત્તિથી પરેશાન

China : લગભગ 10 વર્ષના વિરામ બાદ ચીને ફરી એકવાર દક્ષિણ ચીન સમુદ્રમાં એન્ટિલોપ રીફ બનાવવાની કામગીરી ઝડપી બનાવી છે. તે હવે અજાણ્યા દ્વીપને તેના સૌથી મોટા લશ્કરી થાણામાં પરિવર્તિત કરી રહ્યું છે. આ સ્થાનને એન્ટિલોપ રીફ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ સ્થળે બાંધકામનું કામ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. સેટેલાઇટ તસવીરો દર્શાવે છે કે ચીન જેટી, હેલિપેડ, મોટા પાયે ઇમારતો અને રનવે બનાવી રહ્યું છે.

આ પ્રદેશ પર ચીનનું સંપૂર્ણ નિયંત્રણ

એન્ટેલોપ રીફ પેરાસેલ ટાપુઓ દ્વીપસમૂહમાં આવેલું છે. આ પ્રદેશ પર ચીનનું સંપૂર્ણ નિયંત્રણ છે, જોકે વિયેતનામ અને તાઇવાન પણ તેના પર દાવો કરે છે. આજની તારીખમાં, આ સ્થળ પર આશરે 1,490 એકર જમીન ફરીથી મેળવવામાં આવી છે. આ વિસ્તાર હવે મિસ્ચીફ રીફ જેવો થઈ ગયો છે આ ક્ષેત્રમાં ચીનની સૌથી મોટી ચોકી છે

વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ(WSJ)ના અહેવાલ મુજબ, આ સ્થળે રનવે, મિસાઇલ ફેસિલિટી, સર્વેલન્સ સ્ટેશન અને નૌકાદળના લગૂન બનાવવાની યોજના ચાલી રહી છે. ચીન દાવો કરે છે કે આ બાંધકામ ફક્ત નાગરિક માળખાગત સુવિધાઓ માટે બનાવાયેલ છે. જો કે, નિષ્ણાતો માને છે કે તે આખરે એક સંપૂર્ણ લશ્કરી થાણું છે. 

આ બેઝનું વ્યૂહાત્મક મહત્વ શું છે ?

એન્ટિલોપ રીફ ચીનની મુખ્ય ભૂમિની નજીક છે, જેના કારણે લશ્કરી વિમાનો અને નૌકાદળના જહાજો આ સ્થાનથી સરળતાથી સંચાલન કરી શકે છે. જો તાઇવાન સામે યુદ્ધ ફાટી નીકળે તો આ બેઝ ખૂબ જ વ્યૂહાત્મક મૂલ્ય ધરાવતો સાબિત થશે. આ બેઝમાંથી સબમરીન, યુદ્ધ જહાજો અને લડાયક વિમાનો સરળતાથી તૈનાત કરી શકાય છે. 

ચીન પાસે પેરાસેલ્સમાં વુડી આઇલેન્ડ પર પહેલેથી જ એક મુખ્ય બેઝ છે, પરંતુ એન્ટિલોપ રીફ તેના બેકઅપ તરીકે સેવા આપવા માટે તૈયાર છે. નિષ્ણાતો જણાવે છે કે આ બેઝ દક્ષિણ ચીન સમુદ્રમાં ચીનને વધુ મજબૂત વ્યૂહાત્મક સ્થિતિ આપશે. વિયેતનામે આ બાંધકામનો સખત વિરોધ કર્યો છે, અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે ચીનનો પેરાસેલ ટાપુઓ પર કોઈ કાયદેસર અધિકાર નથી.

ચીનનો દાવો છે કે આ તેનો પોતાનો સાર્વભૌમ પ્રદેશ છે અને ત્યાં જે બાંધકામ થઈ રહ્યું છે તે નાગરિક સુવિધાઓ માટે છે. 2016માં એક આંતરરાષ્ટ્રીય ટ્રિબ્યુનલે ચીનના "નાઈન-ડેશ લાઇન" દાવાને ફગાવી દીધો. જોકે, ચીને તે ચુકાદાને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

અમેરિકા ચિંતિત

અમેરિકા આ બાંધકામ પ્રવૃત્તિથી પરેશાન છે. યુએસ નેવી ચીફ એડમિરલ ડેરિલ કૌડલે જણાવ્યું છે કે તે દરિયાઈ કાયદાનું ઉલ્લંઘન છે. અમેરિકા ફિલિપાઇન્સ અને વિયેતનામ જેવા દેશોને ટેકો આપે છે અને ચીનના ટાપુ નિર્માણના પ્રયાસોને રોકવા માટે સક્રિયપણે પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.

ચીને આ પ્રવૃત્તિઓને વેગ આપ્યો છે કારણ કે અમેરિકાનું ધ્યાન હાલમાં વેનેઝુએલા અને ઈરાન પર કેન્દ્રિત છે. ચીને હતું કે, સંજોગોને જોતાં આ સમયે કોઈ નોંધપાત્ર પ્રતિક્રિયા નહીં આવે. વધુમાં વિયેતનામ પણ સ્પ્રેટલી ટાપુઓની અંદર પોતાની બાંધકામ પ્રવૃત્તિઓને વેગ આપી રહ્યું હોવાથી ચીન બદલાના પગલા તરીકે આ પગલાં લઈ રહ્યું છે.
 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

