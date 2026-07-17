ચીને એલન મસ્કને પાછળ છોડ્યા? મગજમાં ફીટ કરી દુનિયાની પહેલી 'વેચાણ માટેની' બ્રેઇન ચિપ

માણસના મગજ અને કોમ્પ્યુટરને સીધું જોડનારી બ્રેઈન કોમ્પ્યુટર ઈન્ટરફેસ ટેક્નિકમાં પાડોશી દેશ ચીને મોટી ઉપલબ્ધિ મેળવી છે. લકવા જેવી બીમારીથી પીડિત લોકો માટે બ્રીઈન કોમ્પ્યુટર ઈન્ટરફેસ ટેક્નિક વરદાન સાબિત થઈ શકે છે. આ મામલે જ્યાં અમેરિકી બિઝનેસમેન એલન મસ્કની કંપની ન્યૂરાલિંક હજુ પણ અમેરિકામાં પોતાના હ્યુમન ક્લિનિકલ ટ્રાયલ એટલે કે માણસો પર ટેસ્ટિંગમાં વ્યસ્ત છે ત્યાં ચીને આ ક્ષેત્રે મોટી સફળતા મેળવી છે. ચીને દાવો કર્યો છે કે તેણે દુનિયાની પહેલી કોમર્શિયલ બ્રેઈન ચિપ દર્દીના મગજમાં સફળતાપૂર્વક ફીટ કરી નાખી છે.
સાઉથ ચાઈના મોર્નિંગ પોસ્ટના એક રિપોર્ટ મુજબ આ સર્જરી માત્ર ક્લિનિકલ રિસર્ચકે એક્સપરિમેન્ટ નથી. આ ડિવાઈસને માર્કેટમાં વેચવાની અને ઉપયોગ કરવાની પૂરેપૂરી મંજૂરી મળી ગઈ છે.
આગળ નીકળ્યું ચીન
ચીનમાં આ સર્જરી શાંઘાઈના જાણીતા હુઆશાન હોસ્પિટલમાં કરાઈ. જે દર્દીના મગજમાં આ ચિપ લગાવવામાં આવી છે તે 10 વર્ષ પહેલા એક કાર અકસ્માતનો ભોગ બન્યો હતો. આ અકસ્માતમાં કરોડના હાડકામાં ઈજા થવાના કારણે તેના હાથોએ કામ કરવાનું બંધ કરી દીધુ હતું. દર્દીના મગજમાં સિક્કા આકારની એક બ્રેઈન ચિપ લગાવવામાં આવી છે. જેને NEO નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ ચિપને શાંઘાઈના જ એક સ્ટાર્ટઅપ ન્યૂરાકલ મડિકલ ટેક્નોલોજીએ તૈયાર કરી છે.
કેવી રીતે કામ કરે છે આ ચિપ
ન્યૂરાલિંકની જેમ આ ચિપ મગજના નાજુક ટિશ્યુઝની અંદર જતી નથી, પંરતુ તેને મગજની બહારની સપાટી પર રાખવામાં આવે છે. આ સુરક્ષિત પદ્ધતિ છે. આ ડિવાઈસ મગજના સિગ્નલ્સ વાંચે છે અને તેને હાથની મૂવમેન્ટમાં ફેરવી દે છે. જેનાથી દર્દી ફરીથી પોતાના હાથ હલાવી શકે.
શાંઘાઈના સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી કમીશન મુજબ સર્જરી બાદ દર્દીની હાલત એકદમ ઠીક છે. તેના શરીરના તમામ અંગો સામાન્ય છે અને ચિપથી મળતા સિગ્નલ્સની ક્વોલ્ટી પણ ખુબ સારી છે.
માર્ચમાં મળી હતી સરકારની મંજૂરી
ચીનની નેશનલ મેડિકલ પ્રોડક્ટ્સ એડમિનિસ્ટ્રેશન એટલે કે NMPAએ આ વર્ષે માર્ચમાં આ ડિવાઈસના કોમર્શિયલ ઉપયોગ માટે મંજૂરી આપી હતી. મંજૂરી મળ્યા બાદથી જ કંપનીએ આ ચિપના મોટા પાયે પ્રોડક્શનનું કામ શરૂ કરી દીધુ છે. હોસ્પિટલોમાં દર્દીઓના સ્ક્રીનિંગ થઈ રહ્યા છે અને રાહતની વાત એ છે કે તેને ત્યાંના લોકલ કોમર્શિયલ હેલ્થ ઈન્શ્યુરન્સના દાયરામાં પણ સામેલ કરાઈ છે.
ચીન કે ન્યૂરાલિંક કોણ આગળ?
ચીન હાલ બ્રેઈન કોમ્પ્યુટર ઈન્ટરફેસ ટેક્નોલોજીને પોતાનું સૌથી મોટું અને વ્યૂહાત્મક હથિયાર ગણી રહ્યું છે. દેશે વર્ષ 2030 સુધી દુનિયાની સૌથી સારી BCI કંપનીઓ ઊભી કરવાનો ટાર્ગેટ ફિક્સ કર્યો છે. બીજી બાજુ એલન મસ્કની કંપની ન્યૂરાલિંકે પોતાની ટેલિપૈથી ચિપ માટે 20થી વધુ દર્દીઓનું રજિસ્ટ્રેશન તો કર્યું છે પરંતુ તેને હજુ સુધી અમેરિકી રેગ્યુલેટર FDA એટલે કે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન દ્વારા માર્કેટમાં વેચવાની મંજૂરી મળી નથી. મસ્કની ચિપ હજુ પણ ફક્ત ટ્રાયલ દોરમાં છે જ્યારે ચીન તેને હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે મેદાનમાં ઉતારી ચૂક્યું છે.