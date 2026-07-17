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ચીને એલન મસ્કને પાછળ છોડ્યા? મગજમાં ફીટ કરી દુનિયાની પહેલી 'વેચાણ માટેની' બ્રેઇન ચિપ

એક બાજુ જ્યાં એલન મસ્કની ન્યૂરાલિંક હજુ ફક્ત ટ્રાયલમાં જ વ્યસ્ત છે ત્યાં તો ચીને લકવાની સારવાર માટે દર્દીના મગજમાં દુનિયાની પહેલી કોમર્શિયલ બ્રેઈન ચિપ સફળતાપૂર્વક ફીટ પણ કરી દીધી. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 17, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:58 AM IST
ચીને એલન મસ્કને પાછળ છોડ્યા? મગજમાં ફીટ કરી દુનિયાની પહેલી 'વેચાણ માટેની' બ્રેઇન ચિપ
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીરSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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