/ચીનની કોલસા ખાણમાં ભયંકર મોટો વિસ્ફોટ, મૃત્યુઆંક 90 પર પહોંચ્યો

China Coal Mine Blast: ચીનથી એક હચમચાવી નાખે તેવા સમાચાર આવ્યા છે. જ્યાં કોલસાની ખાણમાં જોરદાર વિસ્ફોટ થતા અનેક લોકોના મોત થયા છે. વિસ્ફોટ એટલો ભયાનક હતો કે અનેક મજૂરો જમીન નીચે ફસાઈ ગયા.
ચીનમાં કોલસાની ખાણ એકવાર ફરીથી મોતનો કૂવો બની ગઈ. ઉત્તરી ચીનના શાનક્સી પ્રાંતના લિઉશેન્યૂ કોલસા ખાણમાં ગેસ વિસ્ફોટ એટલો ભયાનક હતો કે તેણે ત્યાં અંદર કામ કરતા અનેક મજૂરોને પોતાની ઝપેટમાં લઈ લીધા. પ્રાથમિક રિપોર્ટ્સમાં મૃતકોની સંખ્યા ઘણી ઓછી જણાવવામાં આવી હતી પરંતુ જેમ જેમ બચાવ ટીમો અંદર પહોંચી તો મોતનો આંકડો ઝડપથી વધતો ગયો. સરકારી મીડિયાના લેટેસ્ટ રિપોર્ટ મુજબ આ દુર્ઘટનામાં મૃતકોની સંખ્યા વધીને 90 થઈ ગઈ છે. હજુ પણ કેટલાક લોકો ગૂમ હોવાનું કહેવાય છે. અકસ્માત બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં શોક અને ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે. બચાવ અભિયાન સતત ચાલુ છે.
રાષ્ટ્રપતિનો કડક નિર્દેશ
ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે ઘાયલોની સારવાર માટે દરેક શક્ય પ્રયત્નોના નિર્દેશ આપ્યા છે. આ સાથે જ તેમણે દુર્ઘટનાની ઊંડી તપાસ કરાવવાની અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓને રોકવા માટે સુરક્ષા માપદંડોને વધુ મજબૂત બનાવવાની વાત કરી છે. શી જિનપિંગે કહ્યું કે તમામ ક્ષેત્રો અને વિભાગોએ આ અકસ્માતમાંથી પાઠ ભણવો જોઈએ તથા કાર્યસ્થળોએ સુરક્ષા નિયમોના પાલનને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ. તેમણે મોટી અને વિનાશકારી દુર્ઘટનાઓને રોકવા માટે નક્કર પગલાં ભરવાનું પણ આહ્વાન કર્યું.
આ ગેસ બન્યો મોતનું કારણ?
એક રિપોર્ટ મુજબ અકસ્માત પહેલા ખાણમાં કાર્બન મોનોક્સાઈડ ગેસનું સ્તર નિર્ધારિત મર્યાદા કરતા ઘણું વધી ગયું હતું. આ ગેસ ખુબ ઝેરી અને ગંધ વગરનો હોય છે. જેના કારણે મજૂરોને જોખમ વધ્યાની જાણ થઈ નહીં. પ્રાથમિક તપાસમાં એવું મનાઈ રહ્યું છે કે આ ગેસના વધતા સ્તરના કારણે વિસ્ફોટ થયો. જો તેનું પ્રમાણ વધી જાય તો તે દમ ઘૂટવાનો, બેભાન થવાનો અને મોત સુદ્ધાનું કારણ બની શકે છે.
કોલસા ઉદ્યોગમાં સુરક્ષા પર ઉઠ્યા સવાલ
શાનક્સી પ્રાંતને ચીનની કોલસા ખનન રાજધાની ગણવામાં આવે છે. જો કે હાલના વર્ષોમાં તો ખાણોની સુરક્ષામાં સુધારો થયો છે પરંતુ વિશેષજ્ઞોનું કહેવું છે કે અનેક ક્ષેત્રોમાં સુરક્ષા પ્રોટોકોલનું પાલન હજુ પણ પૂરતું થતું નથી. આ અકસ્માતે ફરીથી એકવાર ચીનમાં ખાણોમાં કામ કરતા મજૂરોની સુરક્ષા પર સવાલ ઊભો કર્યો છે.