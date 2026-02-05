Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

ચીનને ખબર પણ નથી, ભારતીય કૂટનીતિની નવી ઉડાન ! ગુજરાતથી થઈ શરૂઆત

Buddha Relics: ચીનને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે હાલના વર્ષોમાં ભગવાન બુદ્ધના અવશેષોને ખાસ વિમાનમાં લઈ જવાથી ભારતીય કૂટનીતિએ એક નવી છલાંગ લગાવી છે. આવી ઉડાન સદીઓ જૂના સંબંધોને ફરી મજબૂત બનાવશે અને બૌદ્ધ-પૂજક પડોશી દેશોને ભારતની નજીક લાવશે. હાલ આ વિમાન હવે કોલંબો જઈ રહ્યું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 05, 2026, 04:06 PM IST

Trending Photos

ચીનને ખબર પણ નથી, ભારતીય કૂટનીતિની નવી ઉડાન ! ગુજરાતથી થઈ શરૂઆત

Buddha Relics: દેવની મોરી ગુજરાતનું એક એવું સ્થળ છે, જ્યાં ભગવાન બુદ્ધના પવિત્ર અવશેષો મળી આવ્યા છે. વ્યાપક સંશોધન પછી, તે ઓરીજનલ અને તથ્યપૂર્ણ હોવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. તેમને બરોડા યુનિવર્સિટીમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. હાલના સમયમાં, જ્યારે PM મોદીએ શ્રીલંકાની મુલાકાતે ગયા હતા, ત્યારે તેમણે આ અવશેષોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. 

ભારતીય પ્રતિનિધિમંડળ શ્રીલંકા પહોંચ્યું

Add Zee News as a Preferred Source

ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત કહે છે કે ભગવાન બુદ્ધના ઉપદેશો શાંતિ, સુખાકારી, કરુણા અને તમામ જીવો અને સમગ્ર વિશ્વ માટે દયાના સિદ્ધાંતો પર આધારિત છે. શ્રીલંકાને ભગવાન બુદ્ધમાં અનેક ગણી શ્રદ્ધા છે, તેથી PM આતુર હતા કે આપણા ધર્મના કેન્દ્રબિંદુ એવા આ અવશેષો શ્રીલંકા અને અન્ય પડોશી દેશોમાં પહોંચે. આ મિશન હેઠળ, એક ભારતીય પ્રતિનિધિમંડળ શ્રીલંકા પહોંચ્યું છે. 

 

The Holy Relics, accompanied by high-level Indian delegation headed by Gujarat Governor Acharya… pic.twitter.com/IqGVXdEgIE

— All India Radio News (@airnewsalerts) February 4, 2026

— Ministry of Culture (@MinOfCultureGoI) February 4, 2026

નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ કોલંબોમાં

ગુજરાતના રાજ્યપાલ દેવવ્રત સાથે ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ ભારતીય વાયુસેનાના ખાસ વિમાનમાં કોલંબોમાં છે. આવી સ્થિતિમાં, વિશ્વએ પ્રધાનમંત્રીના શબ્દો પણ યાદ રાખવા જોઈએ: "આ યુદ્ધ નથી, પરંતુ બુદ્ધનો યુગ છે." હવે, આ અમૂલ્ય અવશેષ દ્વારા, ભારતે રાજદ્વારીને એક નવી ગતિ આપી છે.

ભગવાન બુદ્ધની પવિત્ર રાખ

જ્યારે ભગવાન બુદ્ધનું અવસાન થયું, ત્યારે તેમની રાખ આઠ ભાગમાં વહેંચાઈ ગઈ. તેમના સાત પરમ શિષ્યો સાત ભાગ તત્કાલીન ભારતમાં પોતપોતાના પ્રાંતોમાં લઈ ગયા. આઠમો ભાગ ભગવાન બુદ્ધના શાક્ય પરિવાર (કપિલાવસ્તુ)ને આપવામાં આવ્યો. વર્ષો પહેલા 18 ફૂટ ભૂગર્ભમાં ખોદકામ દરમિયાન મળી આવેલા વિશાળ પથ્થરના કાસ્કેટમાં સાચવેલ ભગવાન બુદ્ધની પવિત્ર રાખ આજે પણ જોઈ શકાય છે. આ અવશેષો વિવિધ કદના ત્રણ કાસ્કેટમાં, રત્નો અને આભૂષણો સાથે સાચવવામાં આવ્યા હતા.

કોલંબો લઈ જવામાં આવ્યા

હવે, ભગવાન બુદ્ધના પવિત્ર દેવનિમોરી અવશેષોને ભારતીય વાયુસેનાના ખાસ C-130J વિમાનમાં કોલંબો લઈ જવામાં આવ્યા છે. આ તેમનું પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રદર્શન છે. શ્રીલંકા માટે આ ગર્વની વાત છે. પવિત્ર અવશેષોને ભક્તોના દર્શન માટે ગંગારામાયા મંદિરમાં પ્રદર્શનમાં મૂકવામાં આવ્યા છે.

ભારતનું વિચારશીલ પગલું

આ ભારતના સૌથી પવિત્ર બૌદ્ધ ખજાનામાંનું એક છે. ભારતમાં શ્રીલંકાના રાજદૂત મહિષિની કોલોને સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું કે આ શ્રીલંકા માટે એક અનોખો આશીર્વાદ છે. ખરેખર, એવા દેશ માટે જ્યાં બૌદ્ધ ધર્મ રાષ્ટ્રીય ઓળખ, રાજકારણ અને રોજિંદા જીવનમાં ઊંડે સુધી વણસ્યો ​​છે, આ પ્રદર્શન ભારતીય રાજદ્વારીનું એક સુવિચારિત પગલું રજૂ કરે છે. તાજેતરના વર્ષોમાં વિવિધ કારણોસર પડોશી દેશો સાથેના સંબંધો તણાવપૂર્ણ રહ્યા છે, પરંતુ ભારતે હવે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે.

બૌદ્ધ સંસ્કૃતિના મૂળ શ્રીલંકામાં છે, તેથી આ પ્રદર્શન બંને દેશો વચ્ચેના પ્રાચીન બંધનને વધુ મજબૂત બનાવશે. આપણો સહિયારો વારસો ખીલશે, અને આ ફક્ત એક દેશ પૂરતો મર્યાદિત નથી, ભારત બૌદ્ધ વસ્તી ધરાવતા પડોશી દેશો સાથે ફરી જોડાઈ રહ્યું છે. 

દેવનીમોરી અવશેષો ગુજરાતના અરવલ્લી જિલ્લામાં એક પુરાતત્વીય સ્થળ પર મળી આવ્યા હતા. 1950ના દાયકાના અંતમાં ખોદકામ દરમિયાન એક પ્રાચીન બૌદ્ધ સ્તૂપ મળી આવ્યો હતો. પૂજાની વસ્તુઓમાં બુદ્ધના શરીરના અવશેષો પણ મળી આવ્યા હતા.

 

ઉડાનનો સમય મહત્વપૂર્ણ

- જી હા, ભારતથી ભગવાન બુદ્ધના અવશેષો શ્રીલંકા મોકલવાનો સમય મહત્વપૂર્ણ છે. નવી દિલ્હીમાં ગ્લોબલ બૌદ્ધ સમિટ (24-25 જાન્યુઆરી)ના થોડા દિવસો પછી જ ખાસ ફ્લાઇટ કોલંબો માટે રવાના થઈ.
- વધુમાં, ભારતે તેના રાષ્ટ્રીય બજેટમાં અરુણાચલ પ્રદેશ, સિક્કિમ, આસામ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં બૌદ્ધ સ્થળો માટે એક મોટા વિકાસ કાર્યક્રમની યોજનાઓની જાહેરાત કરી છે.
- આ પ્રદર્શન સોફ્ટ પાવરના એક શક્તિશાળી સાધન તરીકે કામ કરે છે. તે લોકો-થી-લોકોના સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવે છે, વિશ્વાસ વધારે છે અને ઊંડા સાંસ્કૃતિક અને ભાવનાત્મક સંબંધો સાથે ઔપચારિક રાજદ્વારી જોડાણોને મજબૂત બનાવે છે.
- તે વૈશ્વિક બૌદ્ધ વારસાના જવાબદાર રક્ષક તરીકે ભારતની ભૂમિકાને ઓળખે છે. તે હિંદ મહાસાગરના પડોશમાં પ્રાદેશિક સંવાદિતાને પ્રોત્સાહન આપે છે અને બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને વધારે છે.

બીજા વૈશ્વિક બૌદ્ધ પરિષદમાં, સંસ્કૃતિ મંત્રી ગજેન્દ્ર સિંહ શેખાવતે ભારતને બૌદ્ધ ઉપદેશોના રક્ષક તરીકે વર્ણવ્યું, જે પ્રાચીન પરંપરાઓને આજના વૈશ્વિક પડકારો સાથે જોડે છે. આ સંદેશ સમગ્ર એશિયામાં સભ્યતા સંબંધોને ફરીથી બનાવવાની અને બૌદ્ધ રાજદ્વારીનો ઉપયોગ સોફ્ટ પાવરના સ્ત્રોત તરીકે કરવાની વ્યૂહરચના પ્રતિબિંબિત કરે છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ વારંવાર બુદ્ધ સાથે વ્યક્તિગત અને આધ્યાત્મિક જોડાણ પર ભાર મૂક્યો છે. તેમનું જન્મસ્થળ, વડનગર, બૌદ્ધ શિક્ષણનું લાંબા સમયથી ચાલતું કેન્દ્ર છે.

બાહ્ય દ્રષ્ટિકોણ

હા, ભારતની વ્યૂહરચનાનું એક સ્પષ્ટ બાહ્ય પાસું છે. તે ચીન છે. બેઇજિંગે તેના બેલ્ટ એન્ડ રોડ પહેલમાં મંદિરો, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને ધાર્મિક આદાનપ્રદાનનો સમાવેશ કરીને તેના બૌદ્ધ વારસાને પ્રદર્શિત કરવા પર મજબૂત ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. તેની નાસ્તિક રાજકીય વ્યવસ્થા હોવા છતાં, ચીને એશિયામાં બૌદ્ધ ધર્મના સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર તરીકે પોતાને સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. હવે, આનો સામનો કરવા માટે, ભારત શાંતિથી પડોશી દેશોને ઐતિહાસિક અવશેષોનું વિતરણ કરી રહ્યું છે. ચીન હંમેશા બૌદ્ધ પરિષદોમાં દલાઈ લામાની હાજરીથી ચિડાયેલું રહ્યું છે.

  • તમને યાદ હશે કે ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં ભારતે બુદ્ધના પવિત્ર પિપ્રાહવા અવશેષોને 17 દિવસના પ્રદર્શન માટે ભૂટાન મોકલ્યા હતા.
  • 2024 માં, ભારતે આ અવશેષોને 26 દિવસના પ્રદર્શન માટે થાઇલેન્ડ મોકલ્યા હતા.
  • પછીના વર્ષે, નેપાળ સરહદ પર મળી આવેલા પિપ્રાહવા બૌદ્ધ અવશેષોને હોંગકોંગથી પાછા લાવવામાં આવ્યા હતા. આ 127 વર્ષ પછી ઘરે પરત ફરવાનું એક મહત્વપૂર્ણ પગલું હતું.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
buddha relics meaningbuddha relics sri lankabuddha relics Devni moriRelics associated with Buddhawhy india sending buddha relics to sri lankaGujarati Newspm narendra modiHarsh SanghaviAcarya Devvrat

Trending news