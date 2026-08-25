/સમુદ્રમાં ચીનની નવી ચાલ! સૌથી મોટા મિલિટરી બેઝમાં ઉમેરાયો વધુ એક ટાપુ, અમેરિકા સહિત પાડોશી દેશો એલર્ટ

South China Sea Dispute : ચીન દ્વારા સમુદ્રમાં પોતાની લશ્કરી શક્તિનો વિસ્તાર કરવાના પ્રયાસોએ ફરી એકવાર અમેરિકાથી લઈને તેના નજીકના પાડોશી દેશો સુધી ચિંતા ફેલાવી છે. તેના સૌથી મોટા લશ્કરી થાણાની આસપાસના વિસ્તારમાં બીજો ટાપુ ઉમેરીને ચીને તેના દરિયાઈ પગપેસારાને મજબૂત બનાવવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે.
આ નવી પ્રવૃત્તિને ફક્ત બાંધકામ કાર્ય તરીકે જ નહીં, પરંતુ ચીનની વધતી જતી દરિયાઈ મહત્વાકાંક્ષાઓ અને વ્યૂહાત્મક તૈયારીઓના સૂચક તરીકે જોવામાં આવી રહી છે. હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે ચીન સમુદ્રમાં કયા મોટા પગલાની યોજના બનાવી રહ્યું છે અને આ દાવપેચથી અમેરિકા અને આસપાસના દેશોની ચિંતા કેમ વધી છે ?
સેટેલાઇટ તસવીરો આવી સામે
સેટેલાઇટ તસવીરો આપતી કંપની વેન્ટોરના જણાવ્યા અનુસાર, યાગોંગ ટાપુ પર બાંધકામ પ્રવૃત્તિઓ માર્ચ અને એપ્રિલથી દેખાઈ રહી છે. કંપનીએ 17 ઓગસ્ટના રોજ કેપ્ચર કરેલી એક નવી તસવીર પણ બહાર પાડી છે. વેન્ટોરના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે ત્યાં બાંધવામાં આવેલા કેટલાક માળખા દક્ષિણ ચીન સમુદ્રના અન્ય ભાગોમાં જોવા મળતા લશ્કરી રડાર અને પ્રારંભિક એલર્ટ સુવિધાઓ જેવી લાગે છે. તેઓએ નજીકના એન્ટિલોપ રીફ પર વિકસિત થઈ રહેલી ભવિષ્યની લશ્કરી સુવિધાઓ સાથે સંભવિત જોડાણ જણાવ્યું છે. અત્યાર સુધી આ માળખાઓના વાસ્તવિક હેતુ અંગે કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ મળી નથી.
એન્ટિલોપ રીફ પર ચીનનું મુખ્ય બાંધકામ
એન્ટેલોપ રીફ અંગે ચીનની પ્રવૃત્તિઓ અગાઉ પ્રકાશમાં આવી છે. તાજેતરની સેટેલાઇટ તસવીરો સૂચવે છે કે ચીને ત્યાં બાંધકામનો પ્રથમ તબક્કો પૂર્ણ કરી લીધો છે. તસવીરોમાં લગભગ છ કિલોમીટર લાંબો એક કૃત્રિમ ટાપુ દેખાય છે. તેની ધારનો એક ભાગ, ત્રણ કિલોમીટરથી વધુ ફેલાયેલો, લગભગ સીધી રેખામાં છે. કેટલાક નિષ્ણાતો આને સંભવિત હવાઈ પટ્ટી તરીકે જુએ છે. યાગોંગ ટાપુ એન્ટિલોપ રીફથી લગભગ 14 કિલોમીટર ઉત્તરપૂર્વમાં સ્થિત છે. બંને ક્રેસન્ટ ગ્રુપનો ભાગ છે, જે પેરાસેલ ટાપુઓના પશ્ચિમ ભાગમાં સ્થિત છે.
રડાર સ્ટેશનની શક્યતા
દક્ષિણ ચીન સમુદ્રમાં પ્રવૃત્તિઓનું નિરીક્ષણ કરતા નિષ્ણાતો માને છે કે યાગોંગ પર નિર્માણાધીન સુવિધા કદમાં મર્યાદિત છે. તેથી તેને મુખ્ય લશ્કરી થાણાના ભાગ તરીકે વર્ગીકૃત કરવું અકાળ રહેશે. ઓપન-સોર્સ ઇન્ટેલિજન્સ વિશ્લેષક ડેમિયન સિમોને સ્વીકાર્યું કે ત્યાં રડાર સુવિધા બનાવવામાં આવી રહી હોવાની શક્યતાને નકારી શકાય નહીં, જોકે તેમણે નોંધ્યું કે ચોક્કસ નિષ્કર્ષ કાઢવા માટે પૂરતી માહિતી ઉપલબ્ધ નથી. સિંગાપોર સ્થિત સુરક્ષા નિષ્ણાત કોલિન કોહના મતે, તે સંભવિત રીતે એક સ્વતંત્ર સર્વેલન્સ ચોકી હોઈ શકે છે. જોકે, ઉપલબ્ધ તસવીરો અને બાંધકામની પ્રકૃતિના આધારે તેનો અંદાજ છે કે તે રડાર સ્ટેશન હોવાની શક્યતા વધુ છે.
ચીને લશ્કરી બેઝના દાવાઓ નકાર્યા
ચીને હજુ સુધી એન્ટિલોપ રીફ અથવા યાગોંગ ટાપુ પર કોઈ નવા લશ્કરી બેઝના નિર્માણની પુષ્ટિ કરી નથી. ચીનના સ્ટેટ મીડિયાનું કહેવું છે કે એન્ટિલોપ રીફ પર વિકાસ કાર્યનો હેતુ નાગરિક જરૂરિયાતો, જેમ કે હવામાન દેખરેખ, માછીમારી સંસાધનોનું રક્ષણ અને વૈજ્ઞાનિક સંશોધનને સંબોધવાનો છે. ચીનના સંરક્ષણ મંત્રાલયે આ બાબતે પૂછપરછનો તાત્કાલિક જવાબ આપ્યો નહોતો.