/મશીન જ બનાવી રહ્યા છે રોબોટ, ચીને ખોલી ફેક્ટરી... દર 10 મિનિટે બનાવશે રોબોટ

China Humanoid Robot : દુનિયાભરના વૈજ્ઞાનિકો અને નિષ્ણાતો વચ્ચે આ ચર્ચા ચાલી રહી છે કે રોબોટિક્સ અને આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ પર જે ઝડપથી કામ થઈ રહ્યું છે. તેની ગતિ ધીમી કરવી જોઈએ તેની સાથે જ, આ ટેક્નોલોજી પર માનવ નિયંત્રણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે ઠોસ પગલાં ભરવા જોઈએ, પરંતુ ચીને પહેલા તો આ ગતિ ધીમી કરવાનો ઈનકાર કર્યો અને હવે તેણે એક એવી રોબોટ ફેક્ટરીનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે, જે દર 10 મિનિટે એક રોબોટ બનાવી શકે છે. આખરે ચીનની શું યોજના છે? રોબોટિક્સની આ હોડથી તેને શું ફાયદો મળવાનો છે?
ચીનની રોબોટિક શક્તિ
ચીનની રોબોટિક શક્તિ કેટલી વધી ચૂકી છે, તેનો નજારો તેણે ગયા મહિને યોજાયેલી બીજી વર્લ્ડ હ્યુમનોઇડ રોબોટ ગેમ્સમાં બતાવી દીધો હતો. આ ગેમ્સમાં 2,000 રોબોટ્સે માણસોની જેમ અનેક પ્રકારના કરતબ બતાવ્યા અને રમતગમતના અનેક વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડ્યા. આ જોઈને દુનિયા આશ્ચર્યચકિત રહી ગઈ.
જ્યારે 2025ની આ જ રોબોટિક ગેમ્સમાં ચીનના મોટાભાગના રોબોટ્સ પોતાનું ટાસ્ક પણ યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરી શકતા નહોતા. કોઈ લથડાઈને પડી રહ્યું હતું, તો કોઈ દિવાલ સાથે અથડાઈ રહ્યું હતું, પરંતુ ઓગસ્ટ 2026માં યોજાયેલી ગેમ્સમાં ચીને બતાવી દીધું કે તે રોબોટિક્સ અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના ક્ષેત્રમાં અમેરિકા અને યુરોપિયન દેશોથી આગળ નીકળી ચૂક્યું છે.
ચીની મીડિયાના અહેવાલો અનુસાર, આ ફેક્ટરીને એક ડિજિટલ સિસ્ટમ સંચાલિત કરે છે, જેને UBTECH પોતાનું ‘સ્માર્ટ બ્રેઇન’ કહે છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ સિસ્ટમ ફેક્ટરીના સંચાલનમાં મદદ કરે છે. શું બનાવવાનું છે તેનો નિર્ણય લેવાથી લઈને પાર્ટ્સને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડવા અને તૈયાર રોબોટ્સની ગુણવત્તાની તપાસ કરવા સુધીની પ્રક્રિયામાં આ સિસ્ટમ મદદ કરે છે. દરેક રોબોટને તેનો અલગ સીરિયલ નંબર પણ આપવામાં આવે છે.
રોબોટિક્સની હોડમાં ચીન આગળ
હ્યુમનોઈડ રોબોટ ગેમ્સમાં જેટલા પણ પાર્ટિસિપન્ટ્સ હતા, તેમાંના મોટાભાગના રોબોટ્સ આ જ કંપની દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા હતા અને જે રીતે આ રોબોટ્સે ગેમ્સમાં પ્રદર્શન કર્યું, તેનાથી સ્પષ્ટ છે કે માત્ર એક વર્ષના સમયગાળામાં તેમાં કેટલું પરફેક્શન લાવવામાં આવ્યું છે.
ફેક્ટરીમાંથી કોઈ હ્યુમનોઇડ રોબોટ બહાર આવે તે પહેલાં તેની વિસ્તૃત તપાસ કરવામાં આવે છે. આ તપાસમાં લગભગ ચાર કલાકનો સમય લાગે છે. ત્યાર બાદ તેની 360 ડિગ્રી વિઝ્યુઅલ ઈન્સ્પેક્શન કરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયામાં રોબોટની બહારની સ્થિતિ અને તેની બનાવટની દરેક ખૂણેથી તપાસ કરવામાં આવે છે.
ચીનની રોબોટિક ક્રાંતિ પાછળની રણનીતિ
ચીન AI અને રોબોટિક્સ પર પોતાનું કામ વધુ ઝડપથી ચાલુ રાખશે. ચીનની સરકાર તરફથી આ અંગે જાહેરાત પણ કરવામાં આવી છે. આવું એવા સમયે થઈ રહ્યું છે જ્યારે દુનિયાભરમાં AIના જોખમોને લઈને ચર્ચા ચાલી રહી છે અને તેના કારણે માનવજાતના અસ્તિત્વ પર ઊભા થઈ શકે તેવા ખતરાઓ અંગે પણ ચર્ચા થઈ રહી છે.
ચીને સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે તે કોઈપણ કિંમતે AI પર ચાલી રહેલા પોતાના કામની ગતિ ધીમી નહીં કરે. બીજી તરફ, ટ્રમ્પે પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેઓ અમેરિકન કંપનીઓને પોતાની ગતિ ધીમી કરવા નહીં કહે, કારણ કે જો આવું કરવામાં આવ્યું તો AI અને રોબોટિક્સના ક્ષેત્રમાં અમેરિકા ચીનથી પાછળ રહી શકે છે.
જાણકારોના જણાવ્યા અનુસાર, અમેરિકા અને ચીન વચ્ચેની આ હોડ વિનાશક વિકાસ તરફ જઈ શકે છે. કારણ કે AIને લઈને સૌથી મોટી ચિંતા એ છે કે તે માનવ નિયંત્રણની બહાર જઈ શકે છે. જો આવું થયું, તો AI પોતાની રીતે નિર્ણયો લઈને પૃથ્વી પરથી માનવજાતના વિનાશનું કારણ બની શકે છે.