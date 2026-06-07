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Gold પર ચીન રમી રહ્યું છે મોટો ખેલ, સતત 19માં મહિને કર્યું આ કામ, જાણો

China Gold Plan: ચીનના સોનાના ભંડારમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાના દરો પર દબાણ હોવા છતાં, પીપલ્સ બેંક ઓફ ચાઇનાએ સતત 19મા મહિને આ કામ કર્યું છે અને જ્યારે ચીન કોઈ કામ સતત કરે ત્યારે તે શંકાના ઘેરામાં જાય છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 07, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:48 PM IST
Gold પર ચીન રમી રહ્યું છે મોટો ખેલ, સતત 19માં મહિને કર્યું આ કામ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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