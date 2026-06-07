/Gold પર ચીન રમી રહ્યું છે મોટો ખેલ, સતત 19માં મહિને કર્યું આ કામ, જાણો

China Gold Plan: સોના અને ચાંદીના ભાવ વૈશ્વિક સ્તરે ઉથલપાથલનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, ચીન સોના સાથે એક અલગ રમત રમી રહ્યું હોય તેવું લાગે છે. ચીની દિગ્ગજ કંપની સતત તેના સોનાના ભંડારમાં વધારો કરી રહી છે, અને મે મહિનામાં, તેણે કિંમતી પીળી ધાતુનો મોટો જથ્થો પણ ખરીદ્યો. આ સતત 19મો મહિનો છે જ્યારે ચીની સેન્ટ્રલ બેંકે સોનું ખરીદ્યું છે.
ચીન પાસે હવે આટલો મોટો સોનાનો ભંડાર
અહેવાલો અનુસાર, ચીન તેની સોનાની ખરીદીનો ધમધમાટ ચાલુ રાખી રહ્યું છે. મે મહિનામાં, પીપલ્સ બેંક ઓફ ચાઇનાએ તેના ભંડારમાં 320,000 ટ્રોય ઔંસ સોનું ઉમેર્યું. રવિવારે જાહેર કરાયેલા સેન્ટ્રલ બેંકના ડેટા અનુસાર, મે મહિનામાં ચીનના સત્તાવાર સોનાના ભંડારમાં આટલો વધારો થયો છે, જેના કારણે તેનો કુલ સોનાનો ભંડાર 74.96 મિલિયન ઔંસ થયો છે, જે એપ્રિલમાં 74.64 મિલિયન ઔંસ હતો.
મૂલ્યની દ્રષ્ટિએ, ગયા મહિનાના અંતે ચીનના સોનાના ભંડારનું મૂલ્ય 340.75 બિલિયન ડોલર હતું. બજાર એક્સપર્ટ માને છે કે ગયા મહિનાની ખરીદી ડિસેમ્બર 2024 પછીની સૌથી મોટી માસિક ખરીદી છે, જ્યારે ચીને એક જ મહિનામાં 330,000 ઔંસ સોનું ખરીદ્યું હતું.
2015 પછીની સૌથી લાંબી ખરીદી
મે મહિનામાં પીપલ્સ બેંક ઓફ ચાઇનાની ખરીદી સાથે, તેની સોનાની ખરીદીનો સિલસિલો સતત 19મા મહિનામાં પ્રવેશ્યો. અહેવાલો સૂચવે છે કે ચીન સતત 19 મહિનાથી સોનું ખરીદી રહ્યું છે. દોઢ વર્ષથી વધુ સમયથી સતત માસિક ખરીદી ચીનના તેના અનામત સંપત્તિઓને મજબૂત બનાવવા પરના ધ્યાનને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
વધુમાં, 2015 પછી ચીનનો સોનાનો આ સૌથી લાંબો ખરીદીનો સિલસિલો છે. નોંધનીય છે કે આ ખરીદી એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય કોમોડિટી બજારમાં સોનાના ભાવ દબાણ હેઠળ છે.
સોનાના ભાવ દબાણ હેઠળ
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ જવાને કારણે મે મહિનામાં સતત ત્રીજા મહિને સ્પોટ ગોલ્ડના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. તેલના ભાવમાં વધારો થવાથી ફુગાવાનું જોખમ અને લાંબા સમય સુધી ઊંચા વ્યાજ દરોની શક્યતા વધી છે, જેના કારણે યુએસ ડોલર મજબૂત બન્યો છે. જૂનમાં સોનાના ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ રહ્યો, તાજેતરમાં પ્રતિ ઔંસ 4,330 ડોલરની આસપાસ પહોંચ્યો છે.
ચીનનો 'ગોલ્ડ ગેમ' શું છે?
સોના સાથે ચીનની વ્યૂહરચના અને તે સોનાની રમત કેમ રમી રહ્યું છે તે સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે. ચીન તેની અર્થવ્યવસ્થાને મજબૂત કરવા અને વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર પોતાની પકડ મજબૂત કરવા માટે સોના પર વધુને વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે.
ચીનની સતત સોનાની ખરીદી માત્ર રોકાણ નથી, પરંતુ ડ્રેગનની લાંબા ગાળાની આર્થિક વ્યૂહરચનાનો એક ભાગ છે. તે યુએસ ડોલર પર તેની નિર્ભરતા ઘટાડી રહ્યું છે અને તેના વિદેશી વિનિમય ભંડારમાં સોના જેવી અન્ય સુરક્ષિત સંપત્તિ ઉમેરી રહ્યું છે.
ચીન માટે પણ સારા સમાચાર
માત્ર ચીનના સોનાના ભંડારમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે એટલું જ નહીં, પરંતુ દેશના વિદેશી વિનિમય ભંડારમાં પણ વધારો થયો છે, જે 2015 પછીના હાઈ લેવલે પહોંચી ગયો છે.
રવિવારે જાહેર કરાયેલા આંકડા અનુસાર, મજબૂત યુએસ ડોલર અને વૈશ્વિક સંપત્તિના ભાવમાં વધારા વચ્ચે, ચીનનો વિદેશી વિનિમય ભંડાર મે મહિનાના અંત સુધીમાં 31.7 બિલિયન ડોલર અથવા 0.93% વધીને 3.4422 ટ્રિલિયન ડોલર થયો છે.