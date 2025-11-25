Cockroach Coffee : વંદાની કોફી વેચે છે આ કેફે, વંદાની કોફી પીવા લોકોની લાઈન લાગે છે!
Cockroach Coffee : બેઇજિંગની કોફી શોપમાં "ક્રોલી-ક્રોલી" નામની કોફી માટે એક અનોખો ક્રેઝ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકો, ખાસ કરીને યુવાનો, કોકરોચ કોફી પીવાનો આનંદ માણી રહ્યા છે. આ ખાસ પીણું પશ્ચિમ ચાઇનાના ઇન્સેક્ટ મ્યુઝિયમ દ્વારા તેના કાફેમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું
Trending Photos
Coffee Lovers : બેઇજિંગમાં એક જંતુ-થીમ આધારિત સંગ્રહાલયે કોકરોચ પાવડર અને ભોજનના કીડા ધરાવતી એક અનોખી "કોકરોચ કોફી" લોન્ચ કરી છે, જેની કિંમત 45 યુઆન છે. આ ભયાનક દેખાતી કોફી સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ ટ્રેન્ડ બની ગઈ છે, ઘણા લોકો તેને બળી ગયેલી અને ખાટી સ્વાદવાળી ગણાવી રહ્યા છે. સંગ્રહાલય દાવો કરે છે કે તે સ્વસ્થ છે, જ્યારે યુવા વ્લોગર્સ તેને સામગ્રી પડકાર તરીકે પી રહ્યા છે.
ચીનનો અનોખો ખોરાક તેની રાજકીય મહત્વાકાંક્ષાઓ અને તેના અસામાન્ય ભોજન માટે વિશ્વભરમાં જાણીતો છે. એવું કહેવાય છે કે અહીંના લોકો કંઈપણ ખાશે, પછી ભલે તે સાપ હોય, વીંછી હોય, દેડકા હોય કે જંતુઓ. ચીનની રાજધાની બેઇજિંગમાં એક કોફી વાયરલ થઈ રહી છે, અને તેણે લોકોને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે.
બેઇજિંગમાં ક્રોલી કોફી વેચાઈ રહી છે
બેઇજિંગની કોફી શોપમાં "ક્રોલી-ક્રોલી" નામની કોફી માટે એક અનોખો ક્રેઝ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકો, ખાસ કરીને યુવાનો, કોકરોચ કોફી પીવાનો આનંદ માણી રહ્યા છે. આ ખાસ પીણું પશ્ચિમ ચાઇનાના ઇન્સેક્ટ મ્યુઝિયમ દ્વારા તેના કાફેમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. કોકરોચ કોફીનો એક કપ ₹500 છે.
આ ખાસ કોફી ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવી હતી?
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ કોફી જૂનના અંતમાં ઇન્સેક્ટ મ્યુઝિયમના કાફેમાં લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી, તે સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રેન્ડ કરી રહ્યું છે. શરૂઆતમાં, આ કોફીની કિંમત ઘણી ઊંચી રાખવામાં આવી હતી, પરંતુ વધુ માંગને કારણે, કિંમત ઘટાડવામાં આવી હતી જેથી દરેક તેને પરવડી શકે.
આ કોફીમાં શું ખાસ છે?
કોકરોચ કોફી ખાસ કરીને જંતુ થીમ માટે બનાવવામાં આવી હતી. તેના ફીણ પર બારીક પીસેલા કોકરોચના ટુકડા અને પાવડર છાંટવામાં આવે છે. સૂકા પીળા મીલવોર્મ્સ (એક પ્રકારનો જંતુ) પણ ઉમેરવામાં આવે છે. એવા દાવા કરવામાં આવ્યા છે કે કોફીનો સ્વાદ કાદવવાળો અને બળી ગયા જેવો છે.
આ વિચિત્ર પીણાએ આટલો બધો ક્રેઝ કેવી રીતે પેદા કર્યો?
ઇન્સેક્ટ મ્યુઝિયમ દાવો કરે છે કે આ કોઈ સ્ટંટ નથી. આ કોફીમાં અસંખ્ય સ્વાસ્થ્ય લાભો છે. તે આયુર્વેદની જેમ પરંપરાગત ચાઇનીઝ દવાનો ભાગ છે. એવો પણ દાવો કરવામાં આવે છે કે કોકરોચ કોફી પીવાથી રક્ત પરિભ્રમણ સુધારવામાં મદદ મળે છે.
કાફે પિચર પ્લાન્ટ પીણું પણ વેચે છે
આ કાફેની નવી લાઇન-અપમાં પિચર પ્લાન્ટના પાચન રસનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલા ખાસ પીણાં અને લાલ કીડીઓથી બનાવેલા પીણાંનો સમાવેશ થાય છે. નવું કીડી-આધારિત પીણું હેલોવીન દરમિયાન વેચાયું હતું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે