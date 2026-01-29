Prev
લવ રેકેટ, ક્રિપ્ટો લૂંટ, હત્યાઓ અને અપહરણ... ચીને 11 લોકોને આપી ફાંસી, 'મિંગ ફેમિલી' સાથે શું હતું કનેક્શન?

China News: ચીનમાંથી એક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છેઅને તેના કડક કાયદાઓનું ઉદાહરણ જોવા મળી રહ્યું છે. ચીને મ્યાનમારમાં ઓનલાઈન છેતરપિંડી અને ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા મિંગ પરિવારના ગેંગના 11 સભ્યોને ફાંસી આપી દીધી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 29, 2026, 10:49 PM IST

China News: ચીનમાંથી એક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે અને ત્યાંના કડક કાયદાઓનું ઉદાહરણ ફરી એકવાર જોવા મળી રહ્યું છે. ચીને મ્યાનમારમાં ઓનલાઈન છેતરપિંડી અને અન્ય ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા મિંગ પરિવારના ગેંગના 11 સભ્યોને ફાંસી આપી દીધી છે. ચીનના સરકારી મીડિયા રિપોર્ટ્સ દર્શાવે છે કે, તે બધાને ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં હત્યા, ગેરકાયદેસર અટકાયત અને છેતરપિંડી જેવા ગંભીર ગુનાઓમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. ચાલો આ સમગ્ર મામાલાનો ઇતિહાસ સમજાવીએ.

મિંગ પરિવારને ઉત્તરી મ્યાનમારના ચાર મોટા ગુનાહિત પરિવારોમાંથી એક માનવામાં આવે છે. આ ગેંગ સેંકડો સ્કેમ સેન્ટર ચલાવવાનું કામ કરે છે. આ કેન્દ્રોમાં ઇન્ટરનેટ ફ્રોડ, પ્રોસ્ટીટૂશન અને ડ્રગ્સના ઉત્પાદન જેવા ગુનાઓને અંજામ આપવામાં આવતો હતો. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ સેન્ટર્સમાં કામ કરતા લોકોને જબરદસ્તીથી રાખવામાં આવતા હતા. એટલું જ નહીં, જો કોઈ ભાગવાનો પ્રયાસ કરે તો તેની હત્યા પણ કરી દેવામાં આવતી હતી.

કોર્ટે સંભળાવી હતી ફાંસીની સજા
નોંધનીય છે કે, ચીનની અદાલતે સપ્ટેમ્બર 2023માં મિંગ પરિવારના સભ્યોને મોતની સજા સંભળાવી હતી. જો કે, આરોપીઓએ આ ચુકાદા સામે અપીલ કરી હતી, પરંતુ ચીનની સુપ્રીમ પીપલ્સ કોર્ટે નીચલી અદાલતના નિર્ણયને યથાવત રાખતા ફાંસીની સજાને મંજૂરી આપી હતી. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, મિંગ ફેમિલીનું નેટવર્ક મ્યાનમારના કોકાંગ ક્ષેત્રના ક્રાઉચિંગ ટાઈગર વિલા નામના પરિસર સાથે જોડાયેલું છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે, આ નેટવર્ક સંપૂર્ણ રીતે એક્ટિવ હતું, ત્યારે અંદાજે 10,000 લોકો સ્કેમ અને ગુનાખોરી સાથે જોડાયેલા હતા. કહેવામાં આવે છે કે, કોકાંગની રાજધાની લૌક્કાઈંગને અબજો ડોલરની સ્કેમ ઇન્ડસ્ટ્રીનું મુખ્ય કેન્દ્ર માનવામાં આવે છે.

ચીને કેવી રીતે શરૂ કરી કાર્યવાહી?
ઉલ્લેખનીય છે કે, વર્ષ 2023માં આંતરરાષ્ટ્રીય દબાણ અને સતત મળતી ફરિયાદોને ધ્યાનમાં રાખીને આ ગુનાહિત કેન્દ્રો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી. જ્યારે તપાસ બાદ નવેમ્બરમાં મિંગ પરિવારના સભ્યો વિરુદ્ધ ધરપકડ વોરંટ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. જો કે, આ પરિવારના વડા મિંગ શુએછાંગ કસ્ટડી દરમિયાન મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. સ્થાનિક સરકારનું કહેવું હતું કે, તેમણે આત્મહત્યા કરી છે, પરંતુ ઘણા લોકોએ કહ્યું કે તે હત્યા હતી. આ ગુનાઓમાં દોષિત ઠરેલા તેમના પુત્ર મિંગ ગુઓપિંગ અને પૌત્રી મિંગ ઝેનઝેન પણ ફાંસીની સજા પામેલા સભ્યોમાં સામેલ હતા. પરંતુ ફાંસી પહેલા કેટલાક સભ્યોને તેમના પરિવારને મળવાની મંજૂરી પણ આપવામાં આવી હતી.

કેટલી કુખ્યાત છે આ ગેંગ?
મિંગ પરિવારની ગેંગ કેટલી કુખ્યાત છે તેનો અંદાજો એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે, તે દર વર્ષે દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયામાં માત્ર સ્કેમ દ્વારા અંદાજે 43 બિલિયન ડોલરની કમાણી કરતી હતી. ચીન દ્વારા આ ગેંગ વિરુદ્ધ કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીને ઓનલાઇન ગુનાખોરી સામેની ચીન સરકારની કડક નીતિના ભાગરૂપે જોવામાં આવે છે.

