બે ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી, હવે ત્રીજીનો સમય ! ચીનના નોસ્ટ્રાડેમસે જણાવ્યું યુએસ-ઈરાન યુદ્ધનું વિનાશક પરિણામ, જાણો

US Iran War Prediction: ચીનના નોસ્ટ્રાડેમસ તરીકે જાણીતા પ્રોફેસર ઝુએક્વિન જિયાંગની ભવિષ્યવાણીઓ ઓનલાઈન વાયરલ થઈ રહી છે. તેમણે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની જીત અને યુએસ-ઈરાન યુદ્ધની ભવિષ્યવાણી કરી હતી, અને હવે તેમણે ખુલાસો કર્યો છે કે આ યુદ્ધ કેવી રીતે સમાપ્ત થશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 13, 2026, 07:45 PM IST
US Iran War Prediction: આજકાલ ઓનલાઈન એક નામ વ્યાપકપણે ચર્ચામાં છે: પ્રોફેસર ઝુએક્વિન જિયાંગ. ઘણા લોકો તેમને ચીનના નોસ્ટ્રાડેમસ કહી રહ્યા છે કારણ કે તેમની કેટલીક મુખ્ય ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી રહી હોય તેવું લાગે છે. જિયાંગ એક ચીની-કેનેડિયન શિક્ષક છે અને યુટ્યુબ ચેનલ પ્રિડિક્ટિવ હિસ્ટ્રીના હોસ્ટ છે. તેમની ચેનલના 1.8 મિલિયનથી વધુ સબ્સ્ક્રાઇબર્સ છે. તેમણે 2024 માટે ત્રણ મુખ્ય ભવિષ્યવાણીઓ કરી હતી, જેમાંથી બે અત્યાર સુધી સાચી પડી છે. આ જ કારણ છે કે તેમની ત્રીજી ભવિષ્યવાણીએ પણ વિશ્વભરમાં ચર્ચા જગાવી છે.

તેમણે 2024 માટે કઈ ભવિષ્યવાણીઓ કરી હતી?

જિયાંગે મે 2024માં તેમના વાત દરમિયાન ત્રણ મુખ્ય ભવિષ્યવાણીઓ કરી હતી. પહેલી ભવિષ્યવાણી એ હતી કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ 2024ની યુએસ રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી જીતશે અને વ્હાઇટ હાઉસમાં પાછા ફરશે. બીજી ભવિષ્યવાણી વધુ ચોંકાવનારી હતી. તેમણે કહ્યું કે જો ટ્રમ્પ ફરીથી રાષ્ટ્રપતિ બને તો અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ થવાની સંભાવના વધારે છે. હાલ, મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ વધી રહ્યો છે અને અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સંભવિત સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે, લોકો તેમની ભવિષ્યવાણીથી મૂંઝવણમાં છે.

તેમની ત્રીજી અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભવિષ્યવાણી કઈ હતી?

જિયાંગની ત્રીજી ભવિષ્યવાણી સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે. તેમનો દાવો છે કે જો અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે મોટું યુદ્ધ ફાટી નીકળે તો અમેરિકા આખરે હારનો સામનો કરી શકે છે. તેમના મતે, આ યુદ્ધ વૈશ્વિક શક્તિ સંતુલનને પણ બદલી શકે છે. 

જિયાંગ દલીલ કરે છે કે ઈરાનનું ભૌગોલિક સ્થાન, મોટી વસ્તી અને મજબૂત આંતરિક નેટવર્ક કોઈપણ લાંબા લશ્કરી કબજાને અત્યંત મુશ્કેલ બનાવશે. તેમનું માનવું છે કે અમેરિકા શરૂઆતની લડાઈઓમાં સફળતા મેળવી શકે છે, પરંતુ લાંબા ગાળે પરિસ્થિતિ મુશ્કેલ બની શકે છે.

તેમણે ઇતિહાસ સાથે તેની સરખામણી કરીને શું સમજાવ્યું?

પ્રોફેસર જિયાંગે તેમના વિશ્લેષણમાં ઐતિહાસિક ઉદાહરણો પણ ટાંક્યા. તેમણે આ સંભવિત યુદ્ધની તુલના 415થી 413 બીસીના સિસિલિયન અભિયાન સાથે કરી હતી, જેમાં એથેન્સે એક વિશાળ લશ્કરી અભિયાન દ્વારા સિસિલી પર કબજો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. શરૂઆતમાં, આ અભિયાન સફળ લાગ્યું, પરંતુ અંતે એથેન્સ માટે એક મોટી લશ્કરી આપત્તિ સાબિત થઈ. જિયાંગ કહે છે કે શક્તિશાળી રાષ્ટ્રોએ ઇતિહાસમાં ઘણી વખત લાંબા અંતરના યુદ્ધોમાં સમાન મુશ્કેલીઓનો સામનો કર્યો છે.

તેઓ પોતાની ભવિષ્યવાણીઓ કેવી રીતે કરે છે?

પ્રોફેસર જિયાંગ ઇતિહાસ અને ફિલસૂફી શીખવે છે અને ઐતિહાસિક પેટર્ન, ભૂ-રાજકીય હિતો અને રમત સિદ્ધાંતના વિશ્લેષણ પર તેમની ભવિષ્યવાણીઓનો આધાર રાખે છે. તેઓ કહે છે કે ઐતિહાસિક ઘટનાઓ અને રાજકીય વ્યૂહરચનાઓનો ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરીને, ભવિષ્યની શક્યતાઓની ભવિષ્યવાણી કરી શકાય છે. તેમની યુટ્યુબ ચેનલનો હેતુ ઐતિહાસિક પેટર્ન દ્વારા સંભવિત ભવિષ્યના વિકાસને સમજવાનો પણ છે.

તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુમાં, જિયાંગે કહ્યું હતું કે ઈરાન છેલ્લા 20 વર્ષથી આવા સંભવિત સંઘર્ષ માટે તૈયારી કરી રહ્યું છે. તેમના મતે, આ યુદ્ધ ધીમે ધીમે પતનના યુદ્ધમાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે ઈરાન તેના સાથીઓ અને પ્રાદેશિક વ્યૂહરચના દ્વારા વૈશ્વિક અર્થતંત્ર અને ઊર્જા નેટવર્ક પર દબાણ લાવી શકે છે. જ્યારે તે સ્પષ્ટ નથી કે તેમની ભવિષ્યવાણીઓ આખરે સાચી સાબિત થશે કે નહીં, તેમની ચેતવણીઓએ ચોક્કસપણે વિશ્વના સૌથી વધુ ઇચ્છિત ભૂ-રાજકીય વિશ્લેષકોમાંના એક બનાવ્યા છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

