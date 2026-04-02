પરમાણુ સુપરપાવર બનવાની રેસમાં વધુ એક દેશની એન્ટ્રી! ચીનનો સનસનીખેજ દાવો
China Claim For Japan Nuclear Weapons : એશિયામાં વધતા તણાવની વચ્ચે જાપાને ચીન સુધી મારણ કરનારી લાંબા અંતરની મિસાઈલ તૈનાત કરીને સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે. આ વચ્ચે ચીનના સરકારી સૈન્ય મુખપત્ર પીએલએ ડેઈલી દ્વારા જાપાનની પરમાણુ મહત્વકાંક્ષા વિશે સનસનીખેજ દાવો કરવામાં આવ્યો છે
japan nuclear warheads : પરમાણુ હથિયાર બનાવવાની જીદ સાથે શરૂ થયેલું અમેરિકા ઈરાનનું યુદ્ધ શાંત થવાનું નામ નથી લઈ રહ્યુ, ત્યાં હવે જાપાન પણ પરમાણુ હથિયારની રેસમાં આવવા માટે તૈયાર થયું છે. ચીન તરફથી એક રિપોર્ટમાં આ દાવો કરાતા શી જિનપિંગ અને કિમ જોંગ ઉનની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ છે. શું છે જાપાનનો પરમાણુ સંપન્ન દેશ બનવાનો પ્લાન, જોઈએ આ રિપોર્ટમાં.
ચીનનો જાપાન અંગે દાવો
ચીનના એક રિપોર્ટમાં દાવો કરાયો છે કે હવે જાપાન પણ પરમાણુ હથિયાર બનાવવા લાગી ગયું છે. એટલું જ નહીં દાવો તો ત્યાં સુધી કરાયો છે કે જાપાન પાસે 44.4 ટન પ્લૂટોનિયમ પણ છે. જ્યારથી આ રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે, ત્યારથી નોર્થ કોરિયાનો તાનાશાહ અને ચીની રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ આરામથી ઊંઘી શક્યા નથી.
જાપાન હવે 'લક્ષ્મણ રેખા' ઓળંગી રહ્યું છે
જાપાનને લઈને થયેલા આ દાવાએ આખી દુનિયાને ચકિત કરી દીધી છે. જાપાનની પરમાણુ મહત્વકાંક્ષાઓ વિશે ચીનના સરકારી સૈન્ય મુખપત્ર 'PLA ડેલી'એ સનસનાટીભર્યો દાવો કર્યો છે. આ અંગે PLA ડેલીએ એક આખા પાનાનો રિપોર્ટ પ્રકાશિત કર્યો છે. આ રિપોર્ટમાં જાપાન પર ચીન વિરુદ્ધ પોતાની સૈન્ય ક્ષમતા વધારવા, ટેકનિકલ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ભાગીદારી મજબૂત કરવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. રિપોર્ટમાં એવી ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે કે જાપાન હવે 'લક્ષ્મણ રેખા' ઓળંગી રહ્યું છે.
આ રિપોર્ટની વિગતો જાણીએ, પરંતુ તે પહેલા તમને જાપાનની ન્યુક્લિયર પોલિસી વિશે જણાવી દઈએ. જાપાન વિશ્વના એવા દેશોમાં સામેલ છે જેમની પાસે પરમાણુ હથિયાર બનાવવાની સૈન્ય અને ટેકનિકલ ક્ષમતા છે, પરંતુ તેણે 1954ની પરમાણુ બિન-પ્રસાર નીતિ અપનાવી હતી.
આ નીતિ પ્રમાણે ...
- જાપાન પરમાણુ હથિયાર રાખશે નહીં.
- જાપાન પરમાણુ હથિયાર બનાવશે નહીં.
- કોઈ પણ દેશને જાપાનની ધરતી પર પરમાણુ હથિયાર લાવવાની મંજૂરી નહીં આપે.
હિરોશિમા અને નાગાસાકી પર અમેરિકી પરમાણુ બોમ્બના હુમલા બાદ જાપાન આ નીતિનું ચુસ્તપણે પાલન કરતું આવ્યું છે. પરંતુ ચીનના રિપોર્ટમાં દાવો કરાયો છે કે જાપાન પરમાણુ બોમ્બ બનાવવાની ખૂબ જ નજીક છે, એટલે કે પોતાની સુરક્ષા માટે તે પોતાની ત્રણ બિન-પરમાણુ સિદ્ધાંતોની નીતિ તોડી રહ્યું છે.
- રિપોર્ટ મુજબ, જાપાન પાસે 44.4 ટન પ્લુટોનિયમનો ભંડાર છે.
- આ ભંડાર લગભગ 5500પરમાણુ હથિયારો બનાવવા માટે પૂરતો છે.
- રિપોર્ટમાં એવો પણ દાવો છે કે જાપાન માત્ર પરમાણુ હથિયાર બનાવી શકે તેમ નથી, પરંતુ વિશ્વની સૌથી મોટી પરમાણુ શક્તિ તરીકે પણ ઉભરી શકે છે.
ચીનના દાવાનો જાપાનનો ઈન્કાર
ચીનના આ રિપોર્ટથી અલગ, જાપાન વારંવાર પોતાની પરમાણુ નીતિમાં ફેરફારનો ઇનકાર કરતું આવ્યું છે. ગયા વર્ષે જાપાનના કેબિનેટ સચિવે કહ્યું હતું કે પરમાણુ હથિયાર ન રાખવાના વાદા પર તેઓ હજુ પણ કાયમ છે. પરંતુ જે રીતે કિમ જોંગ ટેસ્ટિંગના નામે મિસાઈલો દાગી રહ્યો છે અને ચીન સતત આધુનિક હથિયારો બનાવી રહ્યું છે, તે જોતા જાપાનને પોતાની સુરક્ષાનો ખતરો સતાવી રહ્યો છે. જાણકારોનું માનવું છે કે જાપાન ભવિષ્યમાં પરમાણુ હથિયાર બનાવવાની અને તેને તૈનાત કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.
કયા દેશ પાસે કેટલો પરમાણું જથ્થો છે, તેની વાત કરીએ તો..
- હાલ દુનિયાના 9 દેશો પાસે અંદાજે 12,500થી વધુ પરમાણુ હથિયારો છે, જેમાંથી 90% રશિયા અને અમેરિકા પાસે છે.
- રશિયા પાસે સૌથી વધુ પરમાણુ હથિયારોનો ભંડાર છે. જેમાં રશિયા એકલા પાસે જ 5500થી વધુ પરમાણુ હથિયારો છે.
- તો મહાસત્તા ગણાતા અમેરિકા બીજા સ્થાન પર છે. જેમાં 5000થી વધુ પરમાણુ વોરહેડ છે.
- ચીન પણ ઝડપથી વિસ્તાર કરી રહ્યું છે, હાલ તેની પાસે 700થી વધુ પરમાણુ વોરહેડ છે.
દુનિયામાં પરમાણુ સંપન્ન દેશ બનવાની હોડ લાગી છે ત્યાં હવે આ લિસ્ટમાં જાપાન પણ સામેલ થવાની તૈયારી કરી રહ્યું હોય તેમ લાગે છે. ત્યારે જો રિપોર્ટ પ્રમાણે જાપાન પાસે 5500 પરમાણુ હથિયાર બનાવવા માટે પ્લુટોનિયમનો ભંડાર હશે તો જાપાન દુનિયાની નવી મહાશક્તિની રેસમાં પણ આવી જશે.
