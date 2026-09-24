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ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ 3 દિવસની અમેરિકાની મુલાકાતે, દુનિયાભરના દેશોની નજર આ મુલાકાત પર

Jinping America Visit: ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ તેમની પત્ની સાથે અમેરિકાની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે. ચીનના રાષ્ટ્રપતિનો અમેરિકા પ્રવાસ 3 દિવસનો છે. ચીનના રાષ્ટ્રપતિ 10 વર્ષ બાદ અમેરિકા પહોંચ્યા છે અને ખાસ વાત એ છે કે તેમનું સ્વાગત રાષ્ટ્રપતિ ટ્રંપ એ પ્રોટોકોલ તોડીને કર્યું હતું. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 24, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:40 AM IST
ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ 3 દિવસની અમેરિકાની મુલાકાતે, દુનિયાભરના દેશોની નજર આ મુલાકાત પર

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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