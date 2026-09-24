/ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ 3 દિવસની અમેરિકાની મુલાકાતે, દુનિયાભરના દેશોની નજર આ મુલાકાત પર

Jinping America Visit: દુનિયાભરના દેશોની નજર હાલ અમેરિકા પર છે. જેનું કારણ છે કે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ પોતાની પત્ની સાથે 3 દિવસના અમેરિકા પ્રવાસે પહોંચ્યા છે. શી જિનપિંગનો આ પ્રવાસ ખાસ એટલા માટે છે કે તે 10 વર્ષ બાદ અમેરિકા પહોંચ્યા છે. શી જિનપિંગના સ્વાગત માટે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રંપ પ્રોટોકોલ તોડી એંડ્રયૂઝ એર બેઝ પર પહોંચ્યા હતા.
દાયકા બાદ શી જિનપિંગ અમેરિકા પહોંચ્યા છે. હવે દુનિયાભરના દેશોની નજર આ બે દિગ્ગજોની મુલાકાતો પર છે. આ મુલાકાત દરમિયાન ચીન અને અમેરિકા વચ્ચે એઆઈ, ઈરાન યુદ્ધ, તાઈવાન, વેપાર સહતિના મુદ્દા પર વાતચીત થઈ શકે છે. આ મુદ્દાઓ એવા છે જેના પર ચીન અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ રહ્યો છે.
ગુરુવારથી મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓ શરુ
વ્હાઈટ હાઉસમાં શી જિનપિંગનું સ્વાગત કર્યા બાદ શી જિનપિંગએ સૈન્ય ટુકડીઓનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. ત્યારબાદ શી જિનપિંગ અને ટ્રંપ વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓને લઈને બંધ બારણે બેઠક થઈ હતી. શી જિનપિંગના સ્વાગતમાં સ્ટેટ ડિનરનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. શી જિનપિંગ શુક્રવારે ટ્રંપ સાથે નેશનલ આર્કાઈવ્સની મુલાકાત લઈ શકે છે.
શી જિનપિંગનું સ્વાગત કર્યા પછી ટ્રંપએ મીડિયા સાથે વાત કર્યા પછી નિવેદન આપ્યું હતું કે તેઓ શી જિનપિંગ સાથે ઈરાન સહિતના મુદ્દા પર વાત કરશે. તેમણે કહ્યું હતું કે ચીન અને અમેરિકા દુનિયાના સૌથી સમ્માનિત દેશો છે. 2 વર્ષ પહેલા અમારી મજાક થતી, પણ હવે અમે દુનિયાના સૌથી સમ્માનિત દેશ છીએ.
શી જિનપિંગની મુલાકાતનો અમેરિકામાં વિરોધ
એક તરફ ટ્રંપ શી જિનપિંગના સ્વાગતમાં પ્રોટોકોલ તોડી રહ્યા છે તો બીજી તરફ આ મુલાકાતનો વિરોધ પણ અમેરિકામાં થઈ રહ્યો છે. સીનેટની સશસ્ત્ર સેવા સમિતિના અધ્યક્ષ સીનેટર રોજર વિકરએ કહ્યું કે ચીન અને શી જિનપિંગ સાથે ચાલતા ગંભીર મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખી ટ્રંપ એ તેમની આમંત્રિત ન કરવા જોઈએ.