ટ્ર્મ્પે ભારત પર લગાવેલા ટેરિફનો ચીને આપ્યો જવાબ, ભારતીય કંપનીઓને આપી મોટી રાહત !
India China Relation: ટ્રમ્પના ટેરિફ વચ્ચે ભારતીય કંપનીઓને માટી રાહત મળી છે. ચીને ભારતીય આ ઉત્પાદનો પર 30% આયાત ડ્યુટી સંપૂર્ણપણે માફ કરી દીધી છે. હવે, ભારતીય કંપનીઓ કોઈપણ કસ્ટમ ડ્યુટી વિના ચીનમાં તેમની વસ્તુઓ નિકાસ કરી શકશે.
India China Relation: યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે ભારતની ફાર્માસ્યુટિકલ ઉત્પાદનો પર 100% ટેરિફ લગાવ્યો છે. આ દરમિયાન, ભારતને ચીન તરફથી મોટી રાહત મળી છે. ચીને ભારતીય ફાર્માસ્યુટિકલ ઉત્પાદનો પર 30% આયાત ડ્યુટી ઘટાડીને શૂન્ય કરી દીધી છે. આ નિર્ણય બાદ, ભારતીય ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ કોઈપણ કસ્ટમ ડ્યુટી વિના ચીનમાં દવાઓ નિકાસ કરી શકશે. આ નિર્ણયથી ભારતીય કંપનીઓને નોંધપાત્ર રાહત મળી છે.
એક નવા બજાર તરીકે ઉભરી રહ્યું
યુએસ ટેરિફ પછી, ભારતીય ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ માટે સારા સમાચાર છે. ચીન ભારતીય કંપનીઓ માટે એક મજબૂત બજાર તરીકે ઉભરી શકે છે, જે ભવિષ્યમાં અબજો ડોલરની નિકાસ તરફ દોરી શકે છે. ચીનના આ નિર્ણયથી ભારતીય ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓને નોંધપાત્ર રાહત મળી છે. વિશ્વનો બીજો સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો દેશ ચીન હવે એક નવા બજાર તરીકે ઉભરી રહ્યો છે.
ટ્રમ્પે 100 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો
બે દિવસ પહેલા જ, યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે ફાર્માસ્યુટિકલ ઉત્પાદનો સહિત અનેક વસ્તુઓ પર 100 ટકા સુધીનો ઈમ્પોટ ડ્યુટી વધારી દીધી હતી. આ ટેક્સ 1 ઓક્ટોબરથી લાગુ થશે. પરિણામે, દવાઓથી લઈને ભારે ટ્રક સુધીની દરેક વસ્તુના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જે ઉત્પાદનો પર ટેરિફ જાહેર કર્યા તેમાં રસોડાના કેબિનેટ, બાથરૂમ વેનિટી, અપહોલ્સ્ટર્ડ ફર્નિચર અને ભારે ટ્રકનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે દવાઓ પર 100 ટકા, રસોડાના કેબિનેટ અને બાથરૂમ વેનિટી પર 50 ટકા, ફર્નિચર પર 30 ટકા અને ભારે ટ્રક પર 25 ટકા આયાત ડ્યુટી વસૂલવામાં આવશે.
દવા કંપનીઓ પર 100% સુધીનો ટેરિફ લગાવ્યો
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટ્રમ્પે ભારતીય દવા કંપનીઓ પર 100% સુધીનો ટેરિફ લગાવ્યો છે, પરંતુ ચીને ભારતીય દવા કંપનીઓ પરનો ટેરિફ ઘટાડી દીધો છે. અત્યાર સુધી ચીને ભારતીય દવા કંપનીઓ પર 30% ટેરિફ લગાવતુ હતો. હવે, ભારતીય દવા ચીનમાં ડ્યુટી ફ્રી નિકાસ કરી શકાશે.
ટ્રમ્પની મુશ્કેલીઓમાં વધારો કર્યો
ચીનના આ નિર્ણયને ટ્રમ્પ વિરુદ્ધ એક મોટું પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે. ભારત, ચીન અને રશિયા SCO સમિટમાં જોડાયા ત્યારથી, ટ્રમ્પને ઘેરવાની યોજનાઓ ચાલી રહી છે. હવે, આ દિશામાં પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. ચીને ભારતીય દવાઓ પરના ટેરિફ શૂન્ય કરી દીધા છે, જ્યારે ભારત ટ્રમ્પના ટેરિફનો જવાબ આપી રહ્યું નથી, જ્યારે રશિયા ટ્રમ્પની વારંવારની ધમકીઓ છતાં યુક્રેન સામે પોતાનું વલણ જાળવી રહ્યું છે. આ ત્રણ મહાસત્તાઓનું એકત્ર થવું ટ્રમ્પની મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરી રહ્યું હોય તેવું લાગે છે.
અગાઉ રોકાણ પહેલ શરૂ કરી છે ચીન
તાજેતરમાં, ચીનના રાજદૂતે ભારતની મુલાકાત લીધી હતી. આ પછી, વિદેશ પ્રધાન જયશંકરે ચીનની મુલાકાત લીધી હતી. બંને દેશો વચ્ચે ટ્રેડ કરારની શરૂઆત ફરી એકવાર દેખાઈ રહી છે. ચીની રાજદૂતે ભારતીય કંપનીઓને ચીનમાં રોકાણ કરવા વિનંતી કરી છે. તેમણે ભારત પર લગાવવામાં આવેલા 50 ટકા યુએસ ટેરિફનો વિરોધ કર્યો છે. ચીન ભારતીય કંપનીઓ પ્રત્યે વધુને વધુ સગવડ કરી રહ્યું છે.
