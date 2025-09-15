Prev
'ધમકીઓથી કંઈ થતું નથી...' ટ્રમ્પ-જિનપિંગની વાતચીત પહેલા કેમ ગુસ્સે થયું ચીન, અમેરિકાને આપ્યો જવાબ

China vs USA: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તાજેતરમાં નાટો દેશોને ચીન પર 50 થી 100 ટકા ટેરિફ લાદવાની અપીલ કરી હતી. તેમણે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદતા અન્ય દેશો સામે પણ આવા જ પગલાં લેવાની વાત કરી હતી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 15, 2025, 10:37 PM IST

China vs USA: ચીને સોમવારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના તાજેતરના પગલાની ટીકા કરતા તેને ધમકીનું એક સ્વરૂપ ગણાવ્યું હતું. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ ગયા અઠવાડિયે G7 અને NATOમાં સામેલ દેશોને ચીન અને રશિયા પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદતા અન્ય દેશો પર ભારે ટેરિફ લાદવાની અપીલ કરી હતી. ટ્રમ્પે એક પત્ર જાહેર કરીને કહ્યું હતું કે, રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને રોકવા માટે ચીન પર 50થી 100 ટકા ટેરિફ લાદવામાં આવે. હવે આ અંગે ચીનનો જવાબ આવી ગયો છે. ચીને સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે, જો આ પ્રકારનું કોઈ પગલું લેવામાં આવશે તો જવાબી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

એક પ્રેસ બ્રીફિંગમાં ચીનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા લિન જિયાને જણાવ્યું કે, રશિયા સહિત દુનિયાભરના દેશો સાથે ચીનનો આર્થિક અને ઉર્જા સહયોગ કાયદેસર અને કાનૂની છે. ટ્રમ્પ દ્વારા નાટો દેશોને લખવામાં આવેલા પત્રને લઈ પુછવામાં આવેલા પ્રશ્નના જવાબમાં લિને કહ્યું કે, "અમેરિકાએ જે કર્યું છે તે એકતરફા, ધાક-ધમકી અને આર્થિક દબાણનું એક સ્વરૂપ છે. તે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર નિયમોનું ગંભીર ઉલ્લંઘન કરે છે અને ગ્લોબલ સપ્લાઈ ચેનની સુરક્ષા અને સ્થિરતા માટે ખતરો છે."

‘ધમકી અને દબાણથી કંઈ નથી થતું’
ચીનના પ્રવક્તાએ વધુમાં કહ્યું કે, આ વાત દરેક વ્યક્તિ જાણે છે કે ધમકીઓ અને દબાણથી કોઈનું પણ દિલ કે મન જીતી શકાતું નથી, ન તો તે કોઈ સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે, "ચીન સંબંધિત પક્ષ દ્વારા ચીનને નિશાન બનાવવા અને ચીન સામે ગેરકાયદેસર એકતરફા પ્રતિબંધો અને લાંબા ગાળાના અધિકાર ક્ષેત્રના દુરુપયોગનો સખત વિરોધ કરે છે." લિને કહ્યું કે, "જો ચીનના કાયદેસર અધિકારો અને હિતોને નુકસાન થશે, તો ચીન પોતાની સંપ્રભુતા, સુરક્ષા અને વિકાસ હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે દ્રઢતાથી જવાબી પગલાં લેશે."

જિનપિંગ સાથે વાત કરશે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
ચીન તરફથી આ પ્રતિક્રિયા એવા સમયે આવી છે જ્યારે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે ચીન સાથે ટિકટોક માલિકી સંબંધિત મુદ્દાઓ ઉકેલવાનો સંકેત આપ્યો હતો. ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું છે કે, તેઓ ટૂંક સમયમાં ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે વાત કરશે. ટ્રમ્પે સોમવારે ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું કે, "એક ખાસ કંપની વિશે ચીન સાથે સહમતિ બની ગઈ છે, જેનાથી અમારા દેશના યુવાનો ખૂબ બચાવવા માંગતા હતા. હું શુક્રવારે શી જિનપિંગ સાથે વાત કરીશ. અમારા સંબંધો ખૂબ જ મજબૂત રહે છે."

ટ્રમ્પે પત્રમાં શું લખ્યું?
તમને જણાવી દઈએ કે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શનિવારે નાટો દેશોને લખેલા પત્રમાં આ પણ લખ્યું હતું કે, જો નાટો દેશો રશિયા પર મોટા પ્રતિબંધો લાદે છે, તો અમેરિકા પણ રશિયા પર પ્રતિબંધો લાદવા તૈયાર છે. ટ્રમ્પે લખ્યું હતું કે, "હું રશિયા પર મોટા પ્રતિબંધો લાદવા તૈયાર છું, બધા નાટો દેશો સંમત થાય તો આવું કરવાનું શરૂ કરી દો. નાટો દેશોએ રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરવું જોઈએ... આ સાથે જ એક જૂથ તરીકે નાટોએ ચીન પર 50 ટકાથી 100 ટકા સુધીનો ટેરિફ લાદવો જોઈએ, જે રશિયા અને યુક્રેન યુદ્ધ સમાપ્ત થયા પછી સંપૂર્ણપણે પાછો ખેંચી લેવામાં આવશે."

ભારત પર દંડ
અગાઉ અમેરિકાએ રશિયન તેલ ખરીદીનો હવાલો આપતા ભારત પર 25 ટકા ટેરિફ ઉપરાંત 50 ટકા વધારાનો દંડ પણ લગાવ્યો હતો. આ પછી હવે અમેરિકા ભારતમાંથી આયાત થતા ઉત્પાદનો પર 50 ટકા ટેરિફ વસૂલ કરી રહ્યું છે. જો કે, ટ્રમ્પ સરકારે અત્યાર સુધી ચીન સામે આવું કોઈ પગલું ભર્યું નથી.

trump jinpingchina slams americaChina vs USAઅમેરિકાચીન

