અમેરિકાની નાકાબંધીની ચીને કરી ઐસી કી તૈસી, ડ્રેગનનું પ્રતિબંધિત જહાજ હોર્મુઝમાંથી હેમખેમ નીકળી ગયું

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorldઅમેરિકાની નાકાબંધીની ચીને કરી ઐસી કી તૈસી, ડ્રેગનનું પ્રતિબંધિત જહાજ હોર્મુઝમાંથી હેમખેમ નીકળી ગયું

Strait Of Hormuz: એકબાજુ અમેરિકા ઈરાનના બંદરો અને સમુદ્રી વિસ્તારોની નાકાબંધી કરવાનું કહી રહ્યું છે ત્યાં ચીનનું જહાજ એ પણ પ્રતિબંધિત જહાજ આ હોર્મુઝની ખાડીમાંથી કેવી રીતે નીકળી શક્યું?

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 14, 2026, 11:03 AM IST
  • અમેરિકાએ ઈરાનના બંદરો અને જળમાર્ગની કરી છે નાકાબંધી.
  • ચીનનું જહાજ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પાર કરી ગયું હોવાના સમાચાર છે. 
  • નાકાબંધી હોવા છતાં અમેરિકાના નાક નીચેથી જહાજ કેવી રીતે બહાર નીકળ્યું તે સવાલ.

Trending Photos

ઈરાન સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખોલવાના મૂડમાં નથી પરંતુ ગણ્યાગાંઠ્યા તેના મિત્ર દેશોના જહાજોને તે  જવા દે છે. ત્યારે હવે અમેરિકાએ પણ હોર્મુઝની નાકાબંધી કરી છે અને કોઈ પણ જહાજને ત્યાંથી પસાર થવા દેવામાં નહીં આવે તેવું કહેવાયું છે. જો કે આ બધા વચ્ચે અમેરિકાના નાક નીચેથી ચીનનું જહાજ કેવી રીતે હોર્મુઝમાંથી પસાર થયું તે સવાલ ઉભો કરે છે. 

એવા સમાચાર છે કે ચોકપોઈન્ટ પર નાકાબંધી છતાં ચીનનું જહાજ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પાર કરી ગયું છે. એમાં પણ ખાસ વાત એ છે કે અમેરિકાએ તો વળી પાછો આ જહાજ પર પ્રતિબંધ પણ લગાવેલો છે. આ મામલે જો કે અમેરિકા કે જહાજ કંપની તરફથી કોઈ પણ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી. અત્રે નોંધનીય છે કે હાલમાં જ ચીને અમેરિકાને કહ્યું હતું કે ઈરાન અને તેના કામમાં બહારથી દખલગીરી કરવી જોઈએ નહીં. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

ચીનનું રિચ સ્ટેરી પાર કરી ગયું હોર્મુઝ
રોયટર્સના એક રિપોર્ટમાં એલએસઈજી, મરીન ટ્રાફિક, અને કેપ્લરના ડેટાના હવાલે જણાવવામાં આવ્યું છે કે ચીનનું જહાજ રિચ સ્ટેરી હોર્મુઝ પાર કરી ગયું છે. ડેટા મુજબ નાકાબંધી છતાં ચિર સ્ટેરી એવું પહેલું જહાજ હશે જે હોર્મુઝમાંથી પસાર થયું અને ખાડીમાંથી બહાર નીકળી પણ ગયું. અત્રે જણાવવાનું કે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની આ નાકાબંધીનો ઘણા દેશોએ વિરોધ કર્યો છે. 

પ્રતિબંધિત જહાજ પાર કરી ગયું ખાડી
ઈરાન સાથે કામ કરવાના કારણે અમેરિકાએ આ પ્રતિબંધ લાદ્યો છે. જહાજની માલિકી શંઘાઈ શુઆનરુન શિપિંગ કંપની લિમિટેડ છે. એવા સમાચાર છે કે રિચ સ્ટેરી એક મીડિયમ રેન્જ ટેન્કર છે જે 2 લાખ 50 હજાર બેરલ મેથેનોલ લઈને જઈ રહ્યું છે. આ જહાજ યુએઈના હામરિયાહ પોર્ટથી કાર્ગો લોડ થયું હતું. 

 

ચીને પણ આપેલી છે ધમકી
ચીનના રક્ષામંત્રી ડોંગ જૂને કહ્યું કે અમારા જહાજ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝના પાણીમાં અવરજવર  કરી રહ્યા છે. ઈરાન સાથે અમારી વેપાર અને ઉર્જા સમજૂતિ છે. અમે તે કરારોનું સન્માન કરીશું અને તેને નિભાવીશું. અમે આશા વ્યક્ત કરીએ છીએ કે બીજા અમારા મામલાઓમાં હસ્તક્ષેપ નહીં કરે. 

શિન્હુઆના રિપોર્ટ મુજબ ચીની વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ગુઓ જિયાકુને સોમવારે કહ્યું કે  હોર્મુઝમામ સુરક્ષા, સ્થિરતા અને અડચણો વગર અવરજવરની સુરક્ષા વૈશ્વિક સમુદાયના સામાન્ય હિતોને પૂરા કરે છે. જ્યારે ટ્રમ્પની ટેરિફ ધમકીઓ વિશે પૂછવામાં આવ્યું તો ગુઓએ કહ્યું કે ટેરિફથી કોઈ જીતતું નથી. ગ્લોબલ ટાઈમ્સ મુજબ તેમણે કહ્યું કે ચીનનું વલણ ખુબ સ્પષ્ટ છે. ટેરિફ યુદ્ધોથી કોઈ જીતતું નથી.

 

અમેરિકાએ  કરેલી છે નાકાબંધી
UKMTO એટલે કે બ્રિટનના મેરીટાઈમ ટ્રેડ ઓપરેશન્સે સોમવારે મોડી રાતે જણાવ્યું કે અમેરિકી નેવીએ ઈરાનના બંદરો અને દરિયા વિસ્તારોની નાકાબંધી શરૂ કરી છે. જે મુજબ અમેરિકી સેનાએ આ કાર્યવાહીથી ઓમાનની ખાડી સાથે અરબ સાગર અને હોર્મુઝનો દક્ષિણ પૂર્વ વિસ્તાર પણ પ્રભાવિત  થશે. ઈરાને કાર્યવાહી પર ધમકી આપતા કહ્યું કે તેઓ ફારસ અને ઓમાનની ખાડી સ્થિત બંદરોને ટાર્ગેટ કરશે.  અમેરિકાએ કહ્યું હતું કે નાકાબંધી હેઠળ ઈરાનના બંદરોથી નીકળતા અને ત્યાં જતા તમામ જહાજોને રોકવામાં આવશે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Iran-Israel US warStrait of HormuzChinaRich StarryUS Blockade

Trending news