/સાવધાન! ચીનથી આવી રહી છે નવી આફત? 72 કલાકમાં તૂટી શકે છે નેપાળ-તિબેટ સરહદ પરનું વધુ એક સરોવર, ઓવરફ્લો શરૂ

Nepal Flood : નેપાળમાં તિબેટ-નેપાળ સરહદ પર આવેલા ભયંકર પૂર વચ્ચે હવે વધુ એક મોટી કુદરતી આફતનો ભય મંડરાઈ રહ્યો છે. ચીની અધિકારીઓએ ચેતવણી જાહેર કરી છે કે આ સરહદી વિસ્તારના ઉપરના ભાગમાં સ્થિત વધુ એક સરોવર આગામી 72 કલાકમાં ફાટી શકે છે. છોચેન ખોલા અને પુરેપુ ત્સાંગપો નદીઓના સંગમ પર સ્થિત આ તળાવ પર ચીનના જળ સંસાધન મંત્રાલય દ્વારા સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
ચીનના સરકારી બ્રોડકાસ્ટર CCTVના અહેવાલ મુજબ, બેઇજિંગના અધિકારીઓએ હિમાલય સરહદ ક્રોસિંગના ઉપરના ભાગમાં વધુ એક આવા જ સરોવરમાં ખતરો જોવા મળ્યો છે, જે બચાવ કામગીરીને જટિલ બનાવી શકે છે. સરકારી મીડિયા અહેવાલો સૂચવે છે કે ચીનના જળ સંસાધન મંત્રાલયે આપત્તિ સ્થળના ઉત્તરપૂર્વમાં છોચેન ખોલા અને પુરેપુ ત્સાંગપો નદીઓના સંગમ પર સ્થિત સરોવરનું નિરીક્ષણ અને મૂલ્યાંકન વધુ તીવ્ર બનાવ્યું છે. બચાવ પ્રયાસોને સરળ બનાવવા અને વધુ ઘટનાઓ ટાળવા માટે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
ઓવરફ્લો થઈ રહ્યું છે સરોવર, પાણીનું ભારે દબાણ
મીડિયા રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે ગુરુવાર સુધીમાં આ સરોવરમાં પાણીનો જથ્થો આશરે 2 મિલિયન ક્યુબિક મીટર હોવાનો અંદાજ હતો અને તે પહેલાથી જ છલકાઈ રહ્યું છે. હવામાન પરિસ્થિતિઓને જોતાં એવી ચિંતા છે કે આગામી ત્રણ દિવસમાં તળાવમાં વધારાનું 3 મિલિયન ક્યુબિક મીટર પાણી વહેતું થઈ શકે છે, જેના કારણે ડેમ તૂટવાનું જોખમ અત્યંત ગંભીર બની ગયું છે. જે ફરી એકવાર નેપાળમાં વિનાશ સર્જી શકે છે. ચીની અધિકારીઓએ આગામી 72 કલાક અંગે ચેતવણી જાહેર કરી છે.
પૂર અને ભૂસ્ખલનને ભારે વિનાશ
આ નવો ખતરો ઉભરે તે પહેલાં જ નેપાળ-તિબેટ સરહદી ક્ષેત્રમાં ગંભીર ભૂસ્ખલન અને પૂરથી ભારે વિનાશ થઈ ચૂક્યો છે. તિબેટ ક્ષેત્રમાં ઓછામાં ઓછા 558 લોકો ગુમ થયાના અહેવાલ છે. ચીનના વિદેશ મંત્રાલય અનુસાર, નેપાળ સરહદ નજીક આશરે 100 ચીની નાગરિકો પણ ગુમ છે. બુધવારે સવારે અચાનક આવેલા વિનાશક પૂરને કારણે નેપાળમાં લગભગ 332 લોકો માર્યા ગયા છે અને સેંકડો ગુમ છે. પૂરના પાણીએ અનેક ઘરો, રસ્તાઓ અને વીજ પ્રોજેક્ટ્સને ધ્વસ્ત કર્યા છે.
યુદ્ધના ધોરણે રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલું
તિબેટીયન પ્રદેશના સંવેદનશીલ ગામોને ભયના કારણે ખાલી કરાવવામાં આવ્યા છે. ચીને સ્થાનિક પોલીસ અને સૈન્યને રાહત પ્રયાસોમાં મદદ કરવા માટે બેઇજિંગ અને ચેંગડુથી વિશેષ અગ્નિશામક અને બચાવ ટીમો મોકલી છે. જ્યારે ગૈરોંગ શહેરના મધ્ય શહેરી વિસ્તારોમાં વીજળી અને કોમ્યુનિકેશન સેવાઓ પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી છે, ત્યારે સરહદ ક્રોસિંગ સાથે જોડાયેલા વિસ્તારો સંપૂર્ણપણે સંપર્ક વિહોણા છે. આ ઈમરજન્સી ફરી એકવાર હિમાલય ક્ષેત્રમાં અસ્થિર હિમનદી સિસ્ટમ દ્વારા ઉભા થયેલા જોખમોને પ્રકાશિત કરે છે.