ચીનના નિર્ણયથી ફરી વધી શકે છે સોનાના ભાવ, ભારતમાં પણ જોવા મળી શકે છે અસર

Gold Price Prediction: ચીન સરકારે સોના પર એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. આનાથી ભાવમાં વધારો થશે, જેનાથી ખરીદી મોંઘી થશે. આ નવો નિયમ 1 નવેમ્બર, 2025થી અમલમાં આવી ચુક્યો છે.
 

Last Updated: Nov 03, 2025, 09:26 PM IST

Gold Price Prediction: છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે, પરંતુ ફરી એકવાર વધારો થવાની ધારણા છે. ચીને સોનાની ખરીદી પર ટેક્સ ઈન્સેન્ટિવ નાબૂદ કરી દીધા છે. નાણા મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે 1 નવેમ્બરથી, છૂટક વેપારીઓ હવે શાંઘાઈ ગોલ્ડ એક્સચેન્જમાંથી ખરીદેલા સોનાના વેચાણ પર મૂલ્યવર્ધિત કર (VAT) મુક્તિનો દાવો કરી શકશે નહીં, પછી ભલે તે સીધી વેચાય કે પ્રક્રિયા કર્યા પછી. ચીનમાં વધતી માંગ વચ્ચે આ નિર્ણય સોનાના ભાવમાં ત્રણથી પાંચ ટકાનો વધારો કરશે.

આ નિર્ણય શા માટે લેવામાં આવ્યો?

આ નિર્ણય એવા સમયે લેવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ચીનનું રિયલ એસ્ટેટ બજાર ધીમું છે અને આર્થિક વિકાસ ધીમો પડી ગયો છે. સોના પરનો વેટ દૂર કરવાથી સરકારી આવકમાં વધારો થશે. જો કે, આ ફેરફાર ચીનમાં સોનાના ભાવમાં વધારો કરશે, જેનાથી લોકો માટે ખરીદી મોંઘી થશે. ચીન સોનાનો વિશ્વનો સૌથી મોટો ગ્રાહક દેશ છે. આ ભાવ વધારાથી માંગમાં અસ્થાયી ઘટાડો થશે, જેનાથી વૈશ્વિક સ્તરે સોનાના ભાવ પર દબાણ આવશે.

નવો નિયમ શું કહે છે?

નવો નિયમ અમલમાં આવ્યા પછી, રોકાણ હેતુ માટે એક્સચેન્જોમાંથી ખરીદેલા સોનાના પૈસા હવે વેરહાઉસમાંથી ડિલિવરી પર પરત કરવામાં આવશે. જો કે, જો તે જ સોનાનો ઉપયોગ બાર અથવા સિક્કાના રૂપમાં કરવામાં આવે છે અને વેચવામાં આવે છે, તો ખરીદી પર VAT ચૂકવવાપાત્ર રહેશે, અને એક્સચેન્જ રિફંડ જાહેર કરશે નહીં.

જો એક્સચેન્જના સભ્યો બિન-રોકાણ હેતુ માટે સોનું ખરીદે છે, તો તેઓ ચૂકવેલ 6% VATના રિફંડનો દાવો કરી શકે છે. તેવી જ રીતે, જો કોઈ ગ્રાહક એક્સચેન્જમાંથી સીધું સોનું ખરીદે છે, તો VAT વસૂલવામાં આવશે નહીં, પરંતુ વેચાણ પર VAT ચૂકવવાપાત્ર રહેશે.

ભારત પર શું અસર પડશે?

છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં, ભારે સોનાની ખરીદી વચ્ચે, સોનાના ભાવ રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચી ગયા હતા. સોનું ઓવરબોટ ઝોનમાં પ્રવેશી ગયું હતું. જોકે, ત્યારબાદ નફા-બુકિંગ, વૈશ્વિક તણાવ ઓછો થવા અને તહેવારોની મોસમ પછી સ્થાનિક માંગમાં ઘટાડાને કારણે ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો હતો. જોકે, ચીનના નિર્ણયથી ભાવ ફરી વધી શકે છે. આની અસર ભારત પર પણ પડી શકે છે. નિષ્ણાતોનો અંદાજ છે કે આનાથી દેશમાં સોનાના ભાવમાં 3-5% નો વધારો થઈ શકે છે.

