ચીનના નોસ્ટ્રાડેમસ તરીકે ઓળખાતા પ્રોફેસરે ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધ અંગે કરી ખતરનાક ભવિષ્યવાણી, જાણો શું કહ્યું?
Chinese Nostradamus: ચીની નોસ્ટ્રાડેમસ કહેવાતા પ્રોફેસર જિયાંગે ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધને લઈને એક ખતરનાક વાત કહી છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે, અમેરિકા ઈરાનમાં પોતાની ગ્રાઉન્ડ ફોર્સ ચોક્કસપણે મોકલશે અને તેનાથી આ યુદ્ધ વધુ ભીષણ બની જશે.
Chinese Nostradamus: નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણીઓ દુનિયાભરમાં ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. ભૂતકાળમાં તેમણે અનેક ઘટનાઓ વિશે વર્ષો પહેલા જ જણાવી દીધું હતું. આ સિવાય બાબા વેંગાની પણ ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી છે. તેવી જ રીતે ચીનમાં એક પ્રોફેસર છે જે પોતાનું યુટ્યુબ ચેનલ પણ ચલાવે છે અને હાલના વર્ષોમાં તેમની ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ સચોટ સાબિત થઈ છે. જિયાંગ જ્યૂકિનને ચીનના નોસ્ટ્રાડેમસ કહેવામાં આવે છે. ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધને લઈને તેમણે પોતાની ચેનલ પર ઘણી વાતો કહી હતી, જે બાદમાં સાચી સાબિત થઈ. હવે તેમણે ફરીથી આ યુદ્ધ અંગે કેટલીક ભવિષ્યવાણીઓ કરી છે, જેની ચર્ચા થઈ રહી છે.
પહેલાની ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી
'પ્રિડિક્ટિવ હિસ્ટ્રી' નામની યુટ્યુબ ચેનલ ચલાવતા જિયાંગે પહેલા જ જણાવી દીધું હતું કે, ઈરાન યુદ્ધને લઈને અમેરિકાએ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. ટ્રમ્પ પણ કડક ધમકીઓ આપશે, પરંતુ તેઓ તેનાથી પાછળ હટી જશે. તેમની આ ભવિષ્યવાણી ત્યારે સાચી પડી જ્યારે ટ્રમ્પે અનેકવાર ડેડલાઇન આપી અને કહ્યું કે, તેઓ ઈરાનની સભ્યતાને ખતમ કરી દેશે, પરંતુ ડેડલાઇન પૂરી થવાના થોડા સમય પહેલા જ ટ્રમ્પે ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધવિરામ પર સહમતિ બની હોવાની જાહેરાત કરી દીધી.
યુદ્ધ પર ખતરનાક ભવિષ્યવાણી
ચીની નોસ્ટ્રાડેમસ જિયાંગે આ યુદ્ધને લઈને એક ખતરનાક વાત કહી છે. તેમણે કહ્યું છે કે, અમેરિકા ઈરાનમાં પોતાની જમીની સેના ચોક્કસપણે મોકલશે અને તેનાથી આ યુદ્ધ વધુ ભીષણ બની જશે. માત્ર હવાઈ હુમલા જ પૂરતા નહીં હોય. તેમનું કહેવું છે કે, ઈરાન ખૂબ જ સાવધાનીથી આખા મામલાને સંભાળી રહ્યું છે. તેની પાસે અમેરિકા જેટલી સૈન્ય શક્તિ નથી, પરંતુ તેમ છતાં ઈરાન સાવધાની રાખી રહ્યું છે. જો કે, અમેરિકા એક નક્કી કરેલી યોજના પર જ આગળ વધી રહ્યું છે. જેની પાસે પણ સૌથી વધુ વિકલ્પો અને રણનીતિ હશે, તે જ આ યુદ્ધ જીતશે. મજબૂત હથિયારો અને સૈન્ય શક્તિ હોવા કરતા વધુ જરૂરી એ છે કે, પરિસ્થિતિ મુજબ કોણ પોતાને ઢાળી શકે છે.
નોંધનીય છે કે, બે વર્ષ પહેલા પણ જિયાંગે ભવિષ્યવાણી કરી હતી અને કહ્યું હતું કે, ટ્રમ્પ જ જીતશે. તેમણે ત્રણ ભવિષ્યવાણીઓ કરી હતી કે, ટ્રમ્પની વાપસી થશે અને ત્યારબાદ અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ થશે. ત્રીજી સૌથી મોટી ભવિષ્યવાણી કરતા જિયાંગે કહ્યું હતું કે, આ યુદ્ધમાં અમેરિકાની હાર થશે. ચીની પ્રોફેસરની પહેલી અને બીજી ભવિષ્યવાણી સાચી સાબિત થઈ ચૂકી છે, જ્યારે ત્રીજી ભવિષ્યવાણીની વાત કરીએ તો, ભલે અત્યારે યુદ્ધવિરામ થઈ ગયું હોય, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ પરિણામ આવ્યું નથી. જો કે, ઈરાને લાંબા સમય સુધી અમેરિકાનો મક્કમતાથી સામનો કર્યો છે, જેના કારણે ટ્રમ્પ બેકફૂટ પર જોવા મળી રહ્યા છે.
