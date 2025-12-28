Citizenship Rules: આ દેશોની નાગરિકતા મેળવવી છે સૌથી મુશ્કેલ, બનાવ્યા છે ખૂબ જ કડક નિયમો
Citizenship Rules: દુનિયામાં કેટલાક એવા દેશો પણ છે, જ્યાંની નાગરિકતા મેળવવી લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું કામ છે. ચાલો જાણીએ કયા છે એ દેશો અને શા માટે ત્યાંની નાગરિકતા મેળવવી આટલી મુશ્કેલ છે.
Citizenship Rules: નાગરિકતા મેળવવાની પ્રક્રિયા દરેક જગ્યાએ એકસરખી હોતી નથી. જ્યાં અમુક દેશો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, રેસીડેન્સી અથવા વંશના આધારે સરળતાથી પાસપોર્ટ આપી દે છે, ત્યાં કેટલાક દેશોએ આ પ્રક્રિયાને ખૂબ જ મુશ્કેલ બનાવી દીધી છે.
1. વેટિકન સિટી
વેટિકન સિટીને દુનિયામાં નાગરિક બનવા માટે સૌથી મુશ્કેલ સ્થળ માનવામાં આવે છે. નોંધનીય છે કે, અહીંની નાગરિકતા કાયમી હોતી નથી અને તે માત્ર ખાસ લોકોને જ આપવામાં આવે છે. આ ખાસ લોકોમાં કાર્ડિનલ્સ, પાદરીઓ અથવા 'હોલી સી' (Holy See)માં કામ કરતા અધિકારીઓ સામેલ છે. જેવું તેમનું સત્તાવાર પદ સમાપ્ત થાય છે તેમ તરત જ વેટિકન સિટીની નાગરિકતા આપોઆપ રદ થઈ જાય છે.
2. ઉત્તર કોરિયા
ઉત્તર કોરિયા દુનિયાના સૌથી અલગ-થલગ દેશોમાંથી એક છે. વિદેશીઓ માટે અહીંની નાગરિકતા મેળવવી લગભગ અશક્ય છે. અહીં નાગરિકતા માટે કોઈ પારદર્શક પ્રક્રિયા નથી. માત્ર અસાધારણ રાજકીય અથવા સૈન્ય પરિસ્થિતિઓમાં જ નાગરિકતા પર વિચાર કરવામાં આવે છે.
3. કતાર
કતારમાં નાગરિકતા મેળવવા માટે લાંબી રાહ જોવી પડે છે. દેશમાં ઓછામાં ઓછા 25 વર્ષ સુધી કાયદેસર રીતે રહેવું પડે છે. આ ઉપરાંત અરબી ભાષા પર સારી પકડ અને આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર હોવાના પુરાવા આપવા પડે છે. બધી શરતો પૂરી કર્યા પછી પણ નાગરિકતા મળવાની ગેરંટી નથી. નાગરિકતા આપવી કે નહીં તે સંપૂર્ણપણે સરકારના નિર્ણય પર નિર્ભર છે.
4. સાઉદી અરેબિયા
સાઉદી અરેબિયા પણ ખૂબ જ કડક શરતો હેઠળ જ નાગરિકતા આપે છે. અહીં ઓછામાં ઓછા 10 વર્ષ રહેવું પડે છે, અરબી ભાષાનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ અને મજબૂત સાંસ્કૃતિક જોડાણ દર્શાવવું પડે છે. ઇસ્લામ ધર્મનું પાલન એક નિર્ણાયક પરિબળ છે અને અહીં નાગરિકતાની મંજૂરી ખૂબ જ ઓછી મળે છે.
5. કુવૈત
કુવૈતમાં પણ નાગરિકતાના કાયદા ખૂબ જ કડક છે. અહીં બિન-મુસ્લિમો સામાન્ય રીતે નાગરિકતા માટે પાત્ર હોતા નથી. મુસ્લિમોએ પણ અરજી કરતા પહેલા અહીં 20 વર્ષ સુધી રહેવું પડે છે. લાંબો સમય રહ્યા હોવા છતાં મોટાભાગની અરજીઓ ફગાવી દેવામાં આવે છે.
6. સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ
સ્વિટ્ઝર્લેન્ડની નાગરિકતા મેળવવાની પ્રક્રિયા તેની ઊંડી સ્થાનિક તપાસને કારણે મુશ્કેલ છે. અહીં નાગરિકતા મેળવવા માટે ઓછામાં ઓછા 10 વર્ષ રહેવું જરૂરી છે. આ સાથે સ્વિસ સમાજમાં સંપૂર્ણ રીતે ભળી જવું પડે છે અને ભાષા, સંસ્કૃતિ તથા નાગરિકતાની પરીક્ષાઓ પાસ કરવી પડે છે.
