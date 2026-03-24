કોલંબિયામાં સૈન્ય વિમાન ક્રેશ થતા 66 લોકોના મોત, રાષ્ટ્રપતિએ શેર કર્યો હચમચાવી નાખે તેવો Video
Colombia Plane Crash: એકબાજુ વિશ્વમાં અનેક જગ્યાએ સૈન્ય સંઘર્ષ ચાલુ છે ત્યાં કોલંબિયામાં એક સૈન્ય માલવાહક વિમાન ટેકઓફ બાદ ક્રેશ થઈ ગયું જેમાં ઓછામાં ઓછા 66 લોકોના મોત થયા હોવાનું કહેવાય છે. વિમાનમાં 125 જવાનો અને ક્રૂ સભ્યો સવાર હોવાનું કહેવાય છે.
- સૈન્ય માલવાહક વિમાન ઉડાણ ભર્યાની ગણતરીની પળોમાં ક્રેશ થયું.
- વિમાનમાં જવાનો અને ક્રૂ સભ્યો સહિત 125 લોકો સવાર હતા.
- 66 લોકોના મોત થયા, કેટલાકને બચાવવામાં આવ્યા અને ઘણા લોકો ઘાયલ છે.
કોલંબિયાના દક્ષિણ પશ્ચિમ ભાગમાં એક સૈન્ય માલવાહક વિમાન સોમવારે ઉડાણ ભર્યાના ગણતરીની પળોમાં દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થઈ ગયું. આ વિમાનમાં 125 લોકો સવાર હોવાનું કહેવાય છે. અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ આ દુર્ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 48 લોકોના બચાવવામાં આવ્યા છે. જ્યારે ઓછામાં ઓછા 66 લોકોના મોત થયા છે અને અનેક ઘાયલ થયા છે. કેટલાક લોકો હજુ પણ ગૂમ છે. કાટમાળ પૂરેપૂરો બળીને ખાખ થઈ ચૂક્યો છે અને બચાવકર્મી હજુ પણ કોઈ જીવિત છે કે નહીં તે તપાસ કરી રહ્યા છે.
સ્થાનિક મીડિયાના ઓનલાઈન શેર કરાયેલા અહેવાલો મુજબ તસવીરોમાં વિમાન દુર્ઘટનાસ્થળેથી કાળો ધૂમડો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારબાદ સૈનિકોથી ભરેલી એક ટ્રક ઘટનાસ્થળ તરફ જતી જોવા મળે છે. સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરાયેલા એક વીડિયોમાં ઉપમેયરના જણાવ્યાં મુજબ ભોગ બનેલાના મૃતદેહોને શબઘર લઈ જતા જોવા મળી રહ્યા છે અને ક્લિનિકોમાં ઘાયલો સારવાર હેઠળ છે.
રાષ્ટ્રપતિએ પણ શેર કર્યો વીડિયો
કોલંબિયાના રાષ્ટ્રપતિ ગુસ્તાવો પેટ્રોએ પણ આ દુર્ઘટનાગ્રસ્ત વિમાનનો એક વીડિયો શેર કર્યો.
¿Que está pasando con un congreso y una corte que no fueron capaces de financiar al estado? por no cobrarle impuestos a los ricos y por dañar el gobierno progresista con el que no convenían y que explícitamente les pidió los recursos para mantener la defensa del país? Ningún país… https://t.co/UwHh1qDUY8
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2026
વિમાનમાં કુલ 125 લોકો સવાર હતા
કોલંબિયાના રક્ષામંત્રી પેટ્રો સાંચેઝે સોશિયલ મીડિયા મંચ એક્સ પર જણાવ્યું કે આ દુખદ દુર્ઘટના પુટુમાયો પ્રાંતના એક નગર પાલિકા પુએર્ટો લેગુઈઝામોમાં ઘટી જે પેરુ અને ઈક્વાડોરની સરહદ સાથે જોડાયેલું છે. કોલંબિયન વાયુ સેનાના કમાન્ડર કાર્લોસ ફર્નાન્ડો સિલ્વાએ પછી એક વીડિયો સંદેશમાં જણાવ્યું કે હરક્યૂલિસ સી-130 વિમાનમાં 114 જવાનો અને 11 ક્રૂ સભ્યો સહિત કુલ 125 લોકો સવાર હતા. તેમણે કહ્યું કે દુર્ઘટનાસ્થળે બચાવકાર્ય ચાલુ છે અને અનેક લોકોને જીવતા બચાવવામાં આવ્યા છે.
બીજી બાજુ વાયુસેનાએ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે દુર્ઘટનાસ્થળેથી અનેક ઘાયલોને બચાવવામાં આવ્યા છે. રક્ષા મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે અધિકારીઓ મૃતકોની ચોક્કસ સંખ્યાની તપાસ કરી રહ્યા છે.
કોલંબિયન વાયુસેનાના કમાન્ડર કાર્લોસ ફર્નાન્ડો સિલ્વાએ કહ્યું કે, દુર્ઘટના વિશે હજુ સુધી પૂરી જાણકારી નથી. કદાચ વિમાનમાં ખરાબી આવી હોઈ શકે અને તે એરપોર્ટથી લગભગ બે કિલોમીટર દૂર પડ્યું.
