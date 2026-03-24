ગુજરાતી ન્યૂઝWorldકોલંબિયામાં સૈન્ય વિમાન ક્રેશ થતા 66 લોકોના મોત, રાષ્ટ્રપતિએ શેર કર્યો હચમચાવી નાખે તેવો Video

કોલંબિયામાં સૈન્ય વિમાન ક્રેશ થતા 66 લોકોના મોત, રાષ્ટ્રપતિએ શેર કર્યો હચમચાવી નાખે તેવો Video

Colombia Plane Crash: એકબાજુ વિશ્વમાં અનેક જગ્યાએ સૈન્ય સંઘર્ષ ચાલુ છે ત્યાં કોલંબિયામાં એક સૈન્ય માલવાહક વિમાન ટેકઓફ બાદ ક્રેશ થઈ ગયું જેમાં ઓછામાં ઓછા 66 લોકોના મોત થયા હોવાનું કહેવાય છે. વિમાનમાં 125 જવાનો અને ક્રૂ સભ્યો સવાર હોવાનું કહેવાય છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 24, 2026, 10:06 AM IST
  • સૈન્ય માલવાહક વિમાન ઉડાણ ભર્યાની ગણતરીની પળોમાં ક્રેશ થયું. 
  • વિમાનમાં જવાનો અને ક્રૂ સભ્યો સહિત 125 લોકો સવાર હતા. 
  • 66 લોકોના મોત થયા, કેટલાકને બચાવવામાં આવ્યા અને ઘણા લોકો ઘાયલ છે.
     

કોલંબિયામાં સૈન્ય વિમાન ક્રેશ થતા 66 લોકોના મોત, રાષ્ટ્રપતિએ શેર કર્યો હચમચાવી નાખે તેવો Video

કોલંબિયાના દક્ષિણ પશ્ચિમ ભાગમાં એક સૈન્ય માલવાહક વિમાન સોમવારે ઉડાણ  ભર્યાના ગણતરીની પળોમાં દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થઈ ગયું. આ વિમાનમાં 125 લોકો સવાર હોવાનું કહેવાય છે. અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ આ દુર્ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 48 લોકોના બચાવવામાં આવ્યા છે. જ્યારે ઓછામાં ઓછા 66 લોકોના મોત થયા છે અને અનેક ઘાયલ થયા છે. કેટલાક લોકો હજુ પણ ગૂમ છે. કાટમાળ પૂરેપૂરો બળીને ખાખ થઈ ચૂક્યો છે અને બચાવકર્મી હજુ પણ કોઈ જીવિત છે કે નહીં તે તપાસ કરી રહ્યા છે. 

સ્થાનિક મીડિયાના ઓનલાઈન શેર કરાયેલા અહેવાલો મુજબ તસવીરોમાં વિમાન દુર્ઘટનાસ્થળેથી કાળો ધૂમડો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારબાદ સૈનિકોથી ભરેલી એક ટ્રક ઘટનાસ્થળ તરફ જતી જોવા મળે છે. સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરાયેલા એક વીડિયોમાં ઉપમેયરના જણાવ્યાં મુજબ ભોગ બનેલાના મૃતદેહોને શબઘર લઈ જતા જોવા મળી રહ્યા છે અને ક્લિનિકોમાં ઘાયલો સારવાર હેઠળ છે. 

રાષ્ટ્રપતિએ પણ શેર કર્યો વીડિયો
કોલંબિયાના રાષ્ટ્રપતિ ગુસ્તાવો પેટ્રોએ પણ આ દુર્ઘટનાગ્રસ્ત વિમાનનો એક વીડિયો શેર કર્યો. 

વિમાનમાં કુલ 125 લોકો સવાર હતા
કોલંબિયાના રક્ષામંત્રી પેટ્રો સાંચેઝે સોશિયલ મીડિયા મંચ એક્સ પર જણાવ્યું કે આ દુખદ દુર્ઘટના પુટુમાયો પ્રાંતના એક નગર પાલિકા પુએર્ટો લેગુઈઝામોમાં ઘટી જે પેરુ અને ઈક્વાડોરની સરહદ સાથે જોડાયેલું છે. કોલંબિયન વાયુ સેનાના કમાન્ડર કાર્લોસ ફર્નાન્ડો સિલ્વાએ પછી એક વીડિયો સંદેશમાં જણાવ્યું કે હરક્યૂલિસ સી-130 વિમાનમાં 114 જવાનો અને 11 ક્રૂ સભ્યો સહિત કુલ 125 લોકો સવાર હતા. તેમણે કહ્યું કે દુર્ઘટનાસ્થળે બચાવકાર્ય ચાલુ છે અને અનેક લોકોને જીવતા બચાવવામાં આવ્યા છે. 

બીજી બાજુ વાયુસેનાએ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે દુર્ઘટનાસ્થળેથી અનેક ઘાયલોને બચાવવામાં આવ્યા છે. રક્ષા મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે અધિકારીઓ મૃતકોની ચોક્કસ સંખ્યાની તપાસ કરી રહ્યા છે.

કોલંબિયન વાયુસેનાના કમાન્ડર કાર્લોસ ફર્નાન્ડો સિલ્વાએ કહ્યું કે, દુર્ઘટના વિશે હજુ સુધી પૂરી જાણકારી નથી. કદાચ વિમાનમાં ખરાબી આવી હોઈ શકે અને તે એરપોર્ટથી લગભગ બે કિલોમીટર દૂર પડ્યું. 
 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

