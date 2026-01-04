Prev
વેનેઝુએલા બાદ હવે આ દેશનો વારો ? ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આપી સીધી ધમકી, પરિસ્થિતિ વણસી શકે છે

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કોલંબિયાને ધમકી આપી છે. તેમણે શનિવારે કહ્યું હતું કે વેનેઝુએલાના નેતા નિકોલસ માદુરોને પકડવા માટે અમેરિકાના લશ્કરી કાર્યવાહી બાદ હવે કોલંબિયાના ગુસ્તાવો પેટ્રોએ પોતાનું ધ્યાન રાખવું પડશે. 

Jan 04, 2026, 03:41 PM IST

કોલંબિયાના રાષ્ટ્રપતિ ગુસ્તાવો પેટ્રોને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તરફથી ચેતવણી મળી છે, જેમાં તેમને તેમની સલામતીનું ધ્યાન રાખવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. આ નિવેદન વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોને ન્યૂયોર્ક લાવવામાં આવેલા યુએસ લશ્કરી કાર્યવાહી વચ્ચે આવ્યું છે.

ટ્રમ્પે પત્રકારોને કહ્યું, "તે કોકેનનું ઉત્પાદન કરી રહ્યા છે અને તેને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ મોકલી રહ્યા છે, તેથી તેમણે તેમની સલામતીનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે." તેમના નજીકના સાથી માદુરોનું નામ લીધા વિના, પેટ્રોએ યુએસ કાર્યવાહીને લેટિન અમેરિકાના સાર્વભૌમત્વ પર હુમલો ગણાવ્યો, કહ્યું કે તે માનવતાવાદી કટોકટી તરફ દોરી જશે.

ગુસ્તાવો પેટ્રો કેરેબિયનમાં ડ્રગ-દાણચોરીના જહાજોનો સામનો કરવા માટે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના લશ્કરી તૈનાતીના ટીકાકાર રહ્યા છે. ટ્રમ્પે તાજેતરમાં કહ્યું હતું કે તેઓ કોલંબિયામાં ડ્રગ-ઉત્પાદક પ્રયોગશાળાઓ પર હુમલો કરવાની શક્યતાને નકારી કાઢશે નહીં, જેને પેટ્રોએ આક્રમણના ભય તરીકે વર્ણવ્યું હતું.

ટ્રમ્પ અને પેટ્રો વચ્ચે ઊંડા તણાવ મુખ્યત્વે ડ્રગ હેરફેર, સ્થળાંતર અને પ્રાદેશિક સુરક્ષા મુદ્દાઓની આસપાસ ફરે છે. આ તણાવ 2025માં શરૂ થયો હતો જ્યારે પેટ્રોએ કોલમ્બિયન સ્થળાંતર કરનારાઓને પાછા લેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેના કારણે યુએસ લશ્કરી વિમાનો ઉતરતા રોકાયા હતા. આ પછી ટ્રમ્પે ટેરિફ અને પ્રતિબંધોની ધમકી આપી હતી.

પેટ્રોને ગણાવ્યા હતા ડ્રગ લીડર

અહેવાલો અનુસાર, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ડ્રગ મુદ્દા પર કોલંબિયા સામે કડક પગલાં પણ લીધા છે. આમાં સહાય રોકવી અને પેટ્રોને ડ્રગ લીડર કહેવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. વેનેઝુએલામાં યુએસ લશ્કરી કાર્યવાહી બાદ તણાવ હવે ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ડ્રગ કાર્ટેલ અને સ્થળાંતર પર કડક વલણ અપનાવ્યું છે, જ્યારે પેટ્રો સાર્વભૌમત્વ અને માનવ અધિકારો પર ભાર મૂકે છે. ટ્રમ્પની ધમકીઓએ બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં ગંભીર તિરાડ પાડી છે, જે લેટિન અમેરિકામાં યુએસ પ્રભાવને પડકારે છે. આગામી દિવસોમાં પરિસ્થિતિ કેવી રીતે આગળ વધે છે તે જોવાનું બાકી છે.

