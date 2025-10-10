કોઈ તો મજબૂરી રહી હશે, બાકી અમથું કોઈ બેવફા નથી હોતુ! સમિતિએ જણાવ્યું ટ્રમ્પને કેમ ન આપવામાં આવ્યો નોબેલ પુરસ્કાર
Norwegian committee on Nobel: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વારંવાર નોબેલ પુરસ્કારની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. જોકે, આ પુરસ્કાર વેનેઝુએલાના વિપક્ષી નેતા મારિયા કોરિના મચાડોને મળ્યો હતો. હવે, નોર્વેજીયન નોબેલ સમિતિએ ખુલાસો કર્યો છે કે તેઓએ આખરે ટ્રમ્પને નોબેલ પુરસ્કાર કેમ ન આપ્યો.
Norwegian committee on Nobel: શુક્રવારે, નોર્વેજીયન નોબેલ સમિતિએ વેનેઝુએલાના વિપક્ષી નેતા અને લોકશાહી કાર્યકર્તા મારિયા કોરિના મચાડોને 2025નો નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર આપવાની જાહેરાત કરી હતી. આ એક એવું પગલું છે જે સંભવિત રીતે વ્હાઇટ હાઉસમાં ખળભળાટ મચાવી શકે છે.
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સાત આંતરરાષ્ટ્રીય સંઘર્ષો ઉકેલવાનો દાવો કર્યો છે અને લાંબા સમયથી આ પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કારની લાલસામાં છે. ટ્રમ્પે વારંવાર આ પુરસ્કાર માટે પોતાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. જોકે, આ પુરસ્કાર વેનેઝુએલાના વિપક્ષી નેતા મારિયા કોરિના મચાડોને મળ્યો. હવે, નોર્વેજીયન નોબેલ સમિતિએ ખુલાસો કર્યો છે કે તેઓએ આખરે ટ્રમ્પને નોબેલ પુરસ્કાર કેમ ન આપ્યો.
નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારોની જાહેરાત પછી, નોર્વેજીયન નોબેલ સમિતિએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને નોબેલ પુરસ્કાર કેમ ન આપવામાં આવ્યો? તેવા પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો હતો. આનો જવાબ આપતાં, સમિતિના અધ્યક્ષ જોર્ગેન વાટને ફ્રાઇડનેસે કહ્યું, કે આ પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર આપવાનો નિર્ણય નોબેલ પુરસ્કારના સ્થાપક આલ્ફ્રેડ નોબેલના કાર્ય અને ઇચ્છા પર આધારિત છે. આ સમિતિ બધા વિજેતાઓના ચિત્રોથી ભરેલા રૂમમાં બેસે છે, અને તે રૂમ હિંમત અને પ્રામાણિકતાથી ભરેલો છે. તેથી, અમે અમારો નિર્ણય ફક્ત આલ્ફ્રેડ નોબેલના કાર્ય અને ઇચ્છા પર આધારિત છે.
આ પુરસ્કાર આલ્ફ્રેડ નોબેલની ઇચ્છા અનુસાર આપવામાં આવે છે
પાંચ સભ્યોની નોર્વેજીયન નોબેલ સમિતિએ ટ્રમ્પને આ પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર ન આપવાના કારણો સમજાવ્યા. પાંચ નોબેલ પુરસ્કારો આપતી સમિતિ, આલ્ફ્રેડ નોબેલની 1895ની ઇચ્છા પર તેના નિર્ણયો આધારિત છે. આલ્ફ્રેડ નોબેલે શાંતિ પુરસ્કાર તેમજ સાહિત્ય, રસાયણશાસ્ત્ર, ભૌતિકશાસ્ત્ર અને દવામાં પુરસ્કારોની સ્થાપના કરી હતી.
ઘણા દેશો અને નેતાઓએ નોબેલ માટે ટ્રમ્પને ટેકો આપ્યો
ટ્રમ્પને રવાન્ડા, ગેબોન, અઝરબૈજાન અને કંબોડિયા સહિત વિશ્વભરના ઘણા દેશોમાંથી નોબેલ પુરસ્કાર માટે સમર્થન મળ્યું હતું. આ ઉપરાંત, ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય નેતાઓએ પણ ટ્રમ્પ માટે પોતાનો ટેકો વ્યક્ત કર્યો. આમાં ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ અને પાકિસ્તાની વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફનો સમાવેશ થાય છે.
ટ્રમ્પને નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર કેમ ન મળ્યો?
નોબેલ પુરસ્કાર સમિતિએ જણાવ્યું હતું કે તેઓએ શાંતિ પુરસ્કાર અંગે અસંખ્ય ઝુંબેશ અને મીડિયા ધ્યાન જોયું છે. જોર્ગેન વાટને ફ્રાઇડનેસે કહ્યું કે દર વર્ષે અમને હજારો પત્રો મળે છે જેમાં લોકો સમજાવે છે કે તેમના માટે શાંતિ શું તરફ દોરી જાય છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સમિતિ પુરસ્કાર આપતી વખતે હિંમત અને પ્રામાણિકતાને મહત્વ આપે છે. એ નોંધવું જોઈએ કે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વારંવાર કહ્યું છે કે તેઓ સાત મહિનામાં સાત યુદ્ધોનો અંત લાવ્યો છે તેમના યોગદાન માટે નોબેલ પુરસ્કારને પાત્ર છે. ગુરુવારથી અમલમાં આવેલ ગાઝામાં યુદ્ધવિરામ, ટ્રમ્પ દ્વારા મધ્યસ્થી કરાયેલ આઠમો યુદ્ધવિરામ હશે.
