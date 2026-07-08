'આજ રાત્રે...' ટ્રમ્પનો ઈરાનને સૌથી ખતરનાક મેસેજ! ખાર્ગ ટાપુ પર કબજો અને પાવર પ્લાન્ટ પર હુમલાની આપી ધમકી

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી સંકેત આપ્યા છે કે બુધવાર (8 જુલાઈ) એ અમેરિકા ઈરાન પર કદાચ હુમલા શરૂ કરશે. ટ્રમ્પે ફરી ધમકી આપી છે કે અમેરિકા ઈરાનના સામાન્ય નાગરિકોના આંતરમાળખા પર હુમલો કરી શકે છે અને ખાર્ગ ટાપુ પર કબજો કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે.
અંકારામાં નાટો સમિટ દરમિયાન યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કી સાથે બેઠક પહેલા આ નિવેદન આપ્યું. તેમણે કહ્યું 'અમે ગત રાત્રે તેના પર જોરદાર હુમલો કર્યો અને સંભવ છે કે આજે રાત્રે પણ તેના પર જોરદાર હુમલો કરીશું.' ટ્રમ્પે કહ્યુ, તેઓ મિડલ ઈસ્ટમાં દાદાગીરી કરનાર શાસક રહ્યાં છે, પરંતુ હવે તેવું નથી. ટ્રમ્પે ઈરાની નેતાઓ પર વાતચીત દરમિયાન વારંવાર પોતાનું વલણ બદલવાનો આરોપ લગાવ્યો અને તેમને પાગલ ગણાવ્યા. સાથે દાવો કર્યો કે તેહરાને જાહેર રૂપથી પોતાનું વલણ બદલતા પહેલા એક સમજુતિ પર પહોંચવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી.
'આ પાગલ લોકો છે' ટ્રમ્પ
ટ્રમ્પે કહ્યુ 'તે દરેક વાત પર સહમત થઈ જશે અને પછી તે જઈને એક પત્રકાર કરશે અને કહેશે કે અમે આ વિશે ક્યારેય વાત કરી નથી.' તેમણે કહ્યું- આ લોકો પાગલ છે, આ લોકોમાં કંઈક ગડબડ છે. ટ્રમ્પે કહ્યુ કે તે ઈરાનના નેતૃત્વથી અસંતુષ્ટ છે અને બુધવારે રાત સુધી આગળની સૈન્ય કાર્યવાહી પર વિચાર કરી રહ્યાં છે. તેમણે કહ્યું- સામાન્ય રીતે હું તમને નથી જણાવતો, પરંતુ તમે જાણો છો કે તે વિશે હું કંઈ ન કરી શકું. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ આગળ કહ્યું, 'તેથી જવાબ કદાચ છે'
તેમની આ ટિપ્પણી તે જાહેરાતની કેટલીક કલાક બાદ આવી છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ઈરાનની સાથે સીઝફાયર સમજુતિ તેમના માટે પ્રભાવી રૂપથી ખતમ થઈ ગઈ છે. તેમણે તે પણ કહ્યું કે તેઓ હવે તેહરાનની સાથે રાજદ્વારી વાતચીતમાં સામેલ થવા ઈચ્છતા નથી. ટ્રમ્પે કહ્યુ કે શાંતિ પ્રક્રિયા સમાપ્ત થઈ ગઈ છે અને તેઓ ઈરાનની સાથે વાતચીત કરશે નહીં.
ટ્રમ્પની ધમકી પર ઈરાનનો પલટવાર
બીજીતરફ ટ્રમ્પની ધમકી પર ઈરાને પણ પલટવાર કર્યો છે. વિદેશ નીતિ સમિતિના પ્રવક્તા ઇબ્રાહિમ રેઝાઈએ કહ્યું આવો અમે તમારી રાહ જોઈ રહ્યાં છીએ. અમે દાવો કરીએ છીએ કે એકપણ અમેરિકી સૈનિક જીવિત પરત જશે નહીં.