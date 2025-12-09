Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

અહીં સૌથી વધુ ડિમાન્ડવાળી ગિફ્ટ છે કોન્ડોમ, મોટાપાયે થાય છે તસ્કરી... જાણો કેમ છે વેચાણ પર પ્રતિબંધ?

Condom Ban in North Korea: દુનિયામાં એક એવો પણ દેશ છે, જ્યાં લોકો ચોરી-છુપે કોન્ડોમ લઈ જાય છે. કારણ કે, ત્યાં તેનું ઉત્પાદન થતું નથી અને તેની ખરીદ-વેચાણ પણ થતું નથી. તેના પર સરકાર દ્વારા સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ છે. આ જ કારણ છે કે, ત્યાં કોન્ડોમ સૌથી વધુ ડિમાન્ડવાળી ભેટ બની ગઈ છે. તો ચાલો જાણીએ કે, આખરે ક્યાં અને શા માટે કોન્ડોમના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 09, 2025, 11:00 PM IST

Trending Photos

અહીં સૌથી વધુ ડિમાન્ડવાળી ગિફ્ટ છે કોન્ડોમ, મોટાપાયે થાય છે તસ્કરી... જાણો કેમ છે વેચાણ પર પ્રતિબંધ?

Condom Ban in North Korea: ઉત્તર કોરિયામાં કોન્ડોમના ઉત્પાદન અને તેની ખરીદ-વેચાણ પર પ્રતિબંધ છે. ત્યાંના નેશનલ લીડર કિમ જોંગ ઉનએ દેશમાં કોન્ડોમના ઉત્પાદન પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. જો કે, તેને રાખવું અને તેનો ઉપયોગ કરવો હજુ પણ કાયદેસર છે. આ જ કારણ છે કે ત્યાં તેની તસ્કરી પણ થાય છે.

કિમ જોંગ ઉનને દેશમાં જન્મ દર વધારવાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પરિવાર નિયોજન જેવી પદ્ધતિઓ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. તેથી આ દેશમાં કોન્ડોમ બનાવવું અને વેચાણ પર પ્રતિબંધ છે.

Add Zee News as a Preferred Source

પરિવાર નિયોજનની તમામ પદ્ધતિઓ પ્રતિબંધિત
મિરરના રિપોર્ટ અનુસાર, ઉત્તર કોરિયાના નેતા કિમ જોંગ-ઉનને દેશમાં ઊંચા જન્મ દરને પ્રોત્સાહિત કર્યો છે. એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે, મોતના ડરથી કોઈ પણ કિમ વિરુદ્ધ નીતિ નથી બનાવવા માંગતું. ઉત્તર કોરિયાએ દેશના ઘટી રહેલા જન્મ દરને રોકવાના પ્રયાસમાં ગર્ભપાત પર પણ પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.

પડોશી દેશમાંથી તસ્કરી કરીને લાવે છે કોન્ડોમ
ઉત્તર કોરિયામાં કોન્ડોમ સૌથી વધુ માંગ ધરાવતી ભેટ છે. પડોશી દેશ ચીનની યાત્રા પર જનારા લોકો પુરુષો અને મહિલાઓ બન્નેને ભેટ આપવા માટે કોન્ડોમ લઈને આવે છે. બીજી તરફ તસ્કરો ગર્ભધારણ અને જાતીય રોગોને રોકવા માટે ગેરકાયદે દેહ વ્યાપારનું રેકેટ ચલાવનારાઓને વધુ રૂપિયામાં વેચીને ઘણો નફો કમાય છે.

દુનિયાભરના અન્ય દેશોમાં વ્યાપકપણે ઉપલબ્ધ કોન્ડોમના ઉત્પાદન કે વેચાણ પર ઉત્તર કોરિયામાં પ્રતિબંધ છે. રેડિયો ફ્રી એશિયાના રિપોર્ટ અનુસાર, તેમને કસ્ટમ ચેકપોસ્ટ પર પ્રવેશતા અટકાવવામાં આવે છે.

યુવાનોને કોન્ડોમ વિશે કંઈ જ ખબર નથી
'ધ ગાર્ડિયન'ના એક રિપોર્ટ અનુસાર, ઉત્તર કોરિયામાંથી ભાગી નિકળેલા એક વ્યક્તિએ ઇન્ટરવ્યૂમાં જણાવ્યું હતું કે, તે રાજધાની પ્યોંગયાંગમાં મોટો થયો હતો, છતાં તેણે ક્યારેય કોન્ડોમ શબ્દ સાંભળ્યો નહોતો. તેણે જણાવ્યું કે, "મને ખબર નહોતી કે કોન્ડોમ શું હોય છે."

"દક્ષિણ કોરિયામાં માઈગ્રેશન કર્યા પછીના શરૂઆતના દિવસોમાં પણ મને ખબર નહોતી કે, તે શા માટે હોય છે, તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે અથવા તે ક્યાંથી ખરીદવામાં આવે છે." દેશની બહાર આવીને મને એ જોઈને આશ્ચર્ય થયું કે, અન્ય દેશોમાં શાળાઓમાં જાતીય શિક્ષણ (સેક્સ એજ્યુકેશન) આપવામાં આવી રહ્યું છે અને વિદ્યાર્થી-વિદ્યાર્થિનીઓને ક્લાસમાં કોન્ડોમનો ઉપયોગ કરતા શીખવવામાં આવી રહ્યું છે.

જાતીય શિક્ષણ પર વાત કરવી પણ ગેરકાયદે
ઉત્તર કોરિયામાં લોકો જાતીય સંબંધ બાંધે છે. લગ્ન કરે છે અને બાળકો પેદા કરે છે. બસ વાત એટલી છે કે, ત્યાં જાતીય શિક્ષણની કોઈ જોગવાઈ નથી. જાતીય શિક્ષણ પર વાતચીત કરવી કે પોર્ન જોવું અહીં ગેરકાયદે છે. લોકોને પરિવાર નિયોજનની જાણકારી આપવામાં આવતી નથી. ત્યાં કોન્ડોમની ખરીદ-વેચાણ અને ઉત્પાદન પર પ્રતિબંધ છે.

જ્યારે કિશોરો યુવાવસ્થામાં પહોંચે છે અને આ બાબતોમાં રસ લેવા લાગે છે, ત્યારે શાળાઓમાં કે ક્યાંય પણ તેમને સુરક્ષિત રીતે જાતીય સંબંધ બાંધવા વિશે કોઈ જાણકારી આપવામાં આવતી નથી. કોન્ડોમ શું છે અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે. આ વિશે મોટા ભાગના યુવાનોને ત્યાં કંઈ જ ખબર નથી. આ જ કારણ છે કે ઉત્તર કોરિયામાં કોન્ડોમ મળવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
north koreaNorth Korea condom banwhy condoms are banned in North KoreaKim Jong Un birth rate policy

Trending news