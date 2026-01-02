ચીનમાં મોંઘા થઈ ગયા કોન્ડોમ અને ગર્ભનિરોધક, લગાવવામાં આવ્યો ભારે ટેક્સ, સરકારને કેમ લેવો પડ્યો આ નિર્ણય ?
China New Rule: ચીને એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. તેણે કોન્ડોમ અને અન્ય ગર્ભનિરોધક પર 13% વેચાણ ટેક્સ લગાવ્યો છે. ચીન માને છે કે કોન્ડોમની કિંમત વધારવાથી તેની વસ્તી વધારવામાં મદદ મળશે.
China New Rule: પોતાની ઘટતી વસ્તીથી નિરાશ થઈને, ચીને કોન્ડોમ અને અન્ય ગર્ભનિરોધક અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. શી જિનપિંગ સરકારે જૂની નીતિ નાબૂદ કરી છે અને હવે ગર્ભનિરોધક પર 13% વેચાણ વેરો લાદ્યો છે. આ નિર્ણય 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવ્યો છે, જેના પરિણામે કોન્ડોમ અને ગર્ભનિરોધકની કિંમતમાં વધારો થયો છે.
આ ઉત્પાદનોને 1994થી કરમુક્તિ આપવામાં આવી હતી. વધતી વસ્તીના પ્રતિભાવમાં, ચીને એક બાળક નીતિ લાગુ કરી. જો કે, 30 વર્ષમાં, ચીનની વસ્તી વિષયકતામાં નોંધપાત્ર ફેરફારો થયા છે, અને ઝડપથી ઘટી રહેલો જન્મ દર ચિંતાનું કારણ બની ગયો છે.
તેના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો છતાં, ચીનનું બીજું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર તેનો જન્મ દર વધારવામાં અસમર્થ છે. 2024માં, ચીનની વસ્તીમાં સતત ત્રીજા વર્ષે ઘટાડો થયો. આવી સ્થિતિમાં, નિષ્ણાતોએ ચીનને ચેતવણી આપી છે. 2024માં, ચીનમાં 95.4 કરોડ બાળકોનો જન્મ થયો હતો, જે 2016ની સંખ્યા કરતાં અડધો હતો.
ચીન શા માટે ચિંતિત છે?
ચીન હાલમાં વિશ્વનું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર અને એક મુખ્ય બજાર છે. તે જ સમયે, ઘટતી વસ્તી અને વધતી જતી વૃદ્ધ વસ્તી ઉત્પાદકતા પર અસર કરશે અને સરકાર પર બોજ વધારશે. ચીનના અર્થતંત્રને ભવિષ્યમાં ગંભીર ફટકો પડવાનો ભય છે. એક્સપર્ટ કહે છે કે ચીન ધનવાન બનતા પહેલા વૃદ્ધ થશે. 2024માં, ચીનમાં 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકોની વસ્તી 31 કરોડને વટાવી ગઈ.
ચીન એક સમયે તેની વધતી જતી વસ્તી વિશે ચિંતિત હતું
એક સમય હતો જ્યારે ચીન તેની વધતી જતી વસ્તી વિશે ચિંતિત હતું. 1970માં, ચીનની વસ્તી લગભગ 1 અબજ સુધી પહોંચી ગઈ. તે સમયે, ચીનમાં એક બાળક નીતિ લાગુ કરવામાં આવી હતી. બળજબરીથી નસબંધી અથવા ગર્ભપાત ઘણીવાર કરવામાં આવતા હતા. આ ઘણા દાયકાઓ સુધી ચાલુ રહ્યું, અને 2016માં પહેલીવાર બે બાળકોને મંજૂરી આપવામાં આવી. આ પછી, 2021માં ત્રણ બાળકોને મંજૂરી આપવામાં આવી.
વધતી જતી ફુગાવાને કારણે પણ વધી રહી છે વસ્તી
ચીનમાં વધતી જતી વસ્તી પણ વધુ બાળકો પેદા કરવાની લોકોની અનિચ્છામાં ફાળો આપી રહી છે. જોકે, ચીની સરકાર હવે લગ્ન અને બાળજન્મ પર વધુ ભાર મૂકી રહી છે. પરિણામે, ઘણી કોલેજો પ્રેમ શિક્ષણ અભ્યાસક્રમો ઓફર કરી રહી છે.
એક તરફ, સરકાર ગર્ભનિરોધક પર કર લગાવી રહી છે, જ્યારે બીજી તરફ, તે બાળકો પેદા કરવા માટે રોકડ લાભ યોજના પણ લાગુ કરી રહી છે. સરકારી નીતિ અનુસાર, 1 જાન્યુઆરી, 2025 પછી, સરકાર પ્રતિ બાળક 3,600 યુઆનની વાર્ષિક સબસિડી પૂરી પાડે છે, જે આશરે 45,000 રૂપિયા જેટલી થાય છે. ત્રણ વર્ષ પછી, આ સબસિડી વધારીને 10,800 યુઆન કરવામાં આવશે. બાળ સંભાળ સબસિડીને કરમુક્ત કરવામાં આવી છે. વધુમાં, ચીની સરકારે મફત જાહેર પૂર્વશાળા યોજના પણ શરૂ કરી છે.
શું કહે છે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના ડેટા ?
સંયુક્ત રાષ્ટ્રના ડેટા અનુસાર, 1.4 અબજ વસ્તીમાં 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકોની સંખ્યા 20 ટકાથી વધુ છે. વર્ષ 2100 સુધીમાં, અડધી વસ્તી વૃદ્ધ થઈ શકે છે. ચીનમાં લાગુ કરવામાં આવી રહેલા કોઈપણ વસ્તી નિયંત્રણ પગલાં અપૂરતા સાબિત થઈ શકે છે.
એક્સપર્ટ એમ પણ કહે છે કે ગર્ભનિરોધકની કિંમતમાં વધારો થવાથી આર્થિક રીતે નબળા વિદ્યાર્થીઓ જોખમ લઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, આ નવી નીતિ ખતરનાક સાબિત થશે. ઘણા એક્સપર્ટ કહે છે કે કોન્ડોમ પર કર લગાવવાથી જન્મ દર પર કોઈ અસર થશે નહીં.
