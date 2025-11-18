Prev
રનવે પર ઉતરતા જ અગનગોળો બન્યું પ્લેન... વીડિયોમાં જુઓ ભયાનક અકસ્માત

સોશિયલ મીડિયા પર સળગતા વિમાનનો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વાયરલ વીડિયોમાં રનવે પર સળગતું વિમાન કોંગોનું હોવાનું કહેવાય છે અને વિમાનમાં દેશના એક મંત્રી પણ હોવાનું સામે આવ્યું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 18, 2025, 01:43 PM IST

કોંગોના એક એરપોર્ટનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. તેમાં રનવે પર ઉતરતી વખતે એક વિમાન આગની લપેટમાં આવી ગયું હતું. આ તે દુ:ખદ ક્ષણ છે જ્યારે કોંગોના કોલ્વેઝી એરપોર્ટ પર ઉતરતી વખતે કોંગો સરકારના મંત્રીને લઈ જતું વિમાન ક્રેશ થયું હતું.

ડેઇલી મેલના અહેવાલ મુજબ, દેશના ખાણ મંત્રી લુઇસ વાટેમ કબામ્બા અને ઉચ્ચ અધિકારીઓનું એક પ્રતિનિધિમંડળ ઘટના સમયે વિમાનમાં હતા. જે વિમાનમાં આગ લાગી તે એરોજેટ અંગોલા દ્વારા સંચાલિત એમ્બ્રેર ERJ-145LR (રજીસ્ટ્રેશન D2-AJB) હતું.

કોંગો સરકારના મંત્રી હતા વિમાનમાં 

વિમાન કિન્શાસાથી લુઆલાબા પ્રાંતના કોલ્વેઝી જઈ રહ્યું હતું. સોમવારે કોલ્વેઝીના રનવે 29 પર ઉતરતી વખતે વિમાનના પાછળના ભાગમાં આગ લાગી ગઈ. ઘટનાના ભયાનક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે.

સળગતા વિમાનની બારીમાંથી નીકળતા જોવા મળ્યા લોકો 

વીડિયોમાં, આગમાંથી ધુમાડાના ગોટા નીકળતા જોઈ શકાય છે, જ્યારે મજૂરો પાણીના નળીઓ વડે આગ ઓલવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. બીજા વિડિઓમાં ગભરાયેલા મુસાફરો વિમાનમાંથી બહાર નીકળવા માટે સંઘર્ષ કરતા જોવા મળે છે. કેટલાક તો ગભરાટમાં પડી જાય છે, જ્યારે કેટલાક બારીમાંથી ભાગી રહ્યા છે.

 

The plane was destroyed, but all onboard, including the Mines Minister, evacuated safely. No injuries reported. Investigation ongoing into the crash. #DRC https://t.co/PxHq56C6Z9 pic.twitter.com/4rg5NDV2wb

— GeoTechWar (@geotechwar) November 17, 2025

અકસ્માતમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી

મંત્રીના કોમ્યુનિકેશન સલાહકાર, આઇઝેક ન્યમ્બોએ પુષ્ટિ આપી હતી કે લુઆલાબા પ્રાંતના કોલ્વેઝી એરપોર્ટ પર લેન્ડિંગ કરતી વખતે વિમાન રનવે પરથી ઉતરી ગયું હતું. જોકે, અકસ્માતમાં કોઈ પણ મુસાફરો કે ક્રૂ મેમ્બરનું મોત થયું નથી. આખું જેટ આગમાં નાશ પામ્યું હોવાનું જાણવા મળે છે. તપાસકર્તાઓ હાલમાં કારણની તપાસ કરી રહ્યા છે. મંત્રી કોલ્વેઝી નજીક કાલોન્ડો ખાણમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા, જ્યાં 15 નવેમ્બરના રોજ ભારે વરસાદને કારણે પુલ તૂટી પડતાં ડઝનેક કામદારોના મોત થયા હતા.

વિમાન રનવે પરથી ઉતરી ગયું

અહેવાલો અનુસાર, વિમાન કિન્શાસા-એન'ડજિલીથી રવાના થયું હતું અને કોલ્વેઝી એરપોર્ટ પર ઉતર્યું હતું. રનવે 29 પર ઉતરાણ કરતી વખતે વિમાન રનવે પરથી ઉતરી ગયું, જેના કારણે તેનો મુખ્ય ગિયર તૂટી પડ્યો. આના કારણે વિમાન પલટી ગયું અને આગ લાગી ગઈ. અંદર રહેલા મુસાફરોને તાત્કાલિક બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. કોઈને ઈજા થઈ નથી અને વિમાન સંપૂર્ણપણે બળી ગયું હોવાનું જાણવા મળે છે.

author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

