કોરોના ફરી ત્રાટક્યો, ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે નવો વેરિયન્ટ સિકાડા, જાણો લક્ષણો અને બચાવની રીત
Corona New Variant: દુનિયામાં ફરી કોરોનાનો કહેર ફેલાઈ રહ્યો છે, હાલમાં કોરોનાનો નવો સબવેરિયન્ટ 20થી વધુ દેશોમાં ફેલાયો છે અને તેની સૌથી વધારે અસર યુરોપના દેશો અને અમેરિકામાં જોવા મળી રહી છે, પહેલીવાર 2024માં અમેરિકામાં આ વેરિયન્ટ જોવા મળ્યો હતો.
Cicada Covid Variant BA 3.2: કોરોનાવાયરસનો એક નવો પ્રકાર સામે આવ્યો છે અને ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે. COVID-19નો એક નવો સબવેરિયન્ટ, BA.3.2, જેને સિકાડા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે યુએસમાં ઉભરી આવ્યો છે.
રિપોર્ટ અનુસાર, સબવેરિયન્ટ BA.3.2 સૌપ્રથમ નવેમ્બર 2024માં દક્ષિણ આફ્રિકામાં શોધી કાઢવામાં આવ્યો હતો. માર્ચ 2026 સુધીમાં, તે 25 યુએસ રાજ્યોના નમૂનાઓમાં મળી આવ્યો હતો, અને યુરોપ માં 30% ની વ્યાપકતા સુધી પહોંચી ગયો હતો. WHO એ તેને વેરિઅન્ટ અંડર મોનિટરિંગ (VUM) તરીકે વર્ગીકૃત કર્યું છે. ચાલો COVID-19ના નવા સબવેરિયન્ટ, BA.3.2ને વિગતવાર જાણીએ.
BA.3.2 સિકાડા પ્રકાર શું છે?
આ પ્રકાર સૌપ્રથમ ડિસેમ્બર 2024ના અંતમાં દક્ષિણ આફ્રિકામાં જોવા મળ્યો હતો અને 2025માં નોંધપાત્ર રીતે ફેલાયો હતો.
તે હવે 20થી વધુ દેશોમાં મળી આવ્યો છે.
તે ડિસેમ્બર 2021માં સામે આવેલા ઓમિક્રોન પ્રકારનો વંશજ છે.
સ્પાઇક પ્રોટીનમાં તેના આશરે 70-75 પરિવર્તન છે.
એક્સપર્ટના મતે, આ પ્રકાર હાલમાં કોઈ નોંધપાત્ર ખતરો નથી. તે 2025-2026ના શિયાળામાં ફેલાતા અન્ય પ્રકારો કરતાં વધુ ગંભીર રોગનું કારણ નથી.
જો કે, ઘણા પરિવર્તનોને કારણે, હાલની COVID રસીઓ તેની સામે ઓછી અસરકારક હોઈ શકે છે.
સિકાડા વેરિઅન્ટના લક્ષણો
આ વેરિઅન્ટના લક્ષણો અગાઉના ઓમિક્રોન સ્ટ્રેન જેવા જ છે. અત્યાર સુધી કોઈ નવા કે અસામાન્ય લક્ષણો જોવા મળ્યા નથી.
- મુખ્ય લક્ષણો નીચે પ્રમાણે છે
- ગળમાં દુ:ખાવો
- સુકી ઉધરસ
- થાક અને શરીરમાં દુખાવો
- તાવ અને શરદી
- માથાનો દુખાવો
- બચવાની ટિપ્સ
- COVID-19 અને તેના ફેલાવાને રોકવા માટે, CDCની સામાન્ય માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરો
1. બીમાર વ્યક્તિ સાથે જમ્યા પહેલા અથવા સંપર્ક કર્યા પછી તમારા હાથને સારી રીતે ધોઈ લો.
2. જો તમને ઉપર સૂચિબદ્ધ લક્ષણોનો અનુભવ થાય છે, તો વાયરસના ફેલાવાને રોકવા માટે ઘરે રહો, આરામ કરો અને અન્ય લોકોથી પોતાને દૂર રાખો.
3. જો લક્ષણો ચાલુ રહે અથવા વધુ ખરાબ થાય, તો ડૉક્ટરની સલાહ લો.
BA.3.2 સિકાડા વેરિઅન્ટએ COVID-19નું ભારે પરિવર્તિત ઓમિક્રોન સબવેરિયન્ટ છે જે રોગપ્રતિકારક શક્તિને નોંધપાત્ર રીતે અસર કરી શકે છે. જો કે, હજુ સુધી એવા કોઈ પુરાવા નથી કે તે અગાઉના વેરિઅન્ટ કરતાં વધુ ગંભીર બીમારી અથવા મૃત્યુનું કારણ બને છે. રસી હજુ પણ ગંભીર ચેપ સામે રક્ષણ આપે છે, પરંતુ અપડેટેડ બૂસ્ટર મેળવવું ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. નવા કોવિડ પ્રકારોનો ઉદભવ અણનમ છે, તેથી તકેદારી હંમેશા જરૂરી છે.
