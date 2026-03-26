Prev
Next
સાવધાન! યુદ્ધ વચ્ચે ફરી કોરોનાનો પગપેસારો, શું નકામી થઈ જશે તમારી જૂની વેક્સિન? જાણો શું છે નવા લક્ષણો

New Variant of Corona: કોરોનાનું નામ સાંભળતા જ આજે પણ લોકો ડરી જાય છે. જો કે, અત્યારે ભારતમાં લોકો આ બાબતે નિશ્ચિંત છે, પરંતુ એકવાર ફરી કોવિડના નવા વેરિએન્ટે અન્ય દેશોમાં દસ્તક આપી દીધી છે. ચાલો જાણીએ તેના વિશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 26, 2026, 05:35 PM IST
  • દુનિયામાં કોરોનાના નવા વેરિએન્ટ BA.3.2ની દસ્તક
  • યુદ્ધ અને મોંઘવારી વચ્ચે હવે કોરોનાના નવા વેરિએન્ટથી ફફડાટ
  • જાણો કેટલો ખતરનાક છે કોરોનાનો આ નવો વેરિએન્ટ

Trending Photos

New Variant of Corona: આજે પણ જ્યારે કોરોના કાળની વાત કરવામાં આવે છે ત્યારે લોકો ડરી જાય છે અને તે દ્રશ્યો યાદ કરીને જ ધ્રૂજી ઉઠે છે. જો કે, હવે ભારત સહિત દુનિયામાં લોકોનું જીવન ફરીથી સામાન્ય બની ગયું છે, પરંતુ તમને જાણીને કદાચ નવાઈ લાગશે કે, કોવિડ-19 હજુ ખતમ થયો નથી, પરંતુ સમય સમય પર તેના નવા વેરિએન્ટ્સ સામે આવતા રહે છે. એકતરફ અમેરિકા-ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે ભયાનક યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, જ્યારે બીજીતરફ હાલમાં જ COVID-19ના એક નવા વેરિએન્ટ BA.3.2 સામે આવ્યા હોવાના અહેવાલ સામે આવી રહ્યા છે. જે અત્યાર સુધીમાં 23 દેશોમાં ફેલાઈ ચૂક્યો છે. સ્વાસ્થ્ય એજન્સીઓ આ વેરિએન્ટ પર ચાંપતી નજર રાખી રહી છે. ત્યારે એકતરફ દુનિયા ગેસ અને પેટ્રોલ-ડીઝલની અછતનો સામનો કર્યું છે. દુનિયાભરમાં એનર્જી લોકડાઉન જેવા શબ્દની ચર્ચા થવા લાગી છે. સોશિયલ મીડિયા પર લોકો ચર્ચા કરી રહ્યાં છે કે શું ફરી કોવિડ જેવી સ્થિતિ પરત ફરશે? 

શું છે BA.3.2 વેરિએન્ટ?
જો કે, આ વેરિએન્ટે હજુ સુધી ભારતમાં એન્ટ્રી કરી નથી, પરંતુ તેના વિશે જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે. BA.3.2ને ઓમિક્રોન (Omicron) પરિવારનો જ એક સબ-વેરિએન્ટ માનવામાં આવે છે. વાયરસમાં ફેરફાર (mutation) થવો એ એક સામાન્ય પ્રક્રિયા છે, તેથી નવા-નવા વેરિએન્ટ સામે આવતા રહે છે. હાલમાં તેને Under Surveillance રાખવામાં આવ્યો છે. આનો અર્થ એ છે કે, વૈજ્ઞાનિકો તેના ફેલાવા અને તેની અસરોને સમજવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

શું આ વધુ ખતરનાક છે?
હવે તમારા મનમાં પ્રશ્ન થતો હશે કે, શું આ પહેલાના વેરિએન્ટ કરતા વધુ ખતરનાક છે? ખરેખર તો હજુ સુધી એવી કોઈ પાકી માહિતી સામે આવી નથી કે BA.3.2 પહેલાના વેરિએન્ટ્સ કરતા વધુ ગંભીર કે જીવલેણ છે, પરંતુ સાવચેતી રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તે ઝડપથી ફેલાઈ શકે છે, ખાસ કરીને નબળી ઇમ્યુનિટી ધરાવતા લોકોને વધુ ખતરો હોઈ શકે છે. સાથે જ વૃદ્ધો અને પહેલેથી બીમાર લોકો તેની ઝપેટમાં આવી શકે છે.

શું હોઈ શકે આ નવા વેરિએન્ટના લક્ષણો?
આ વેરિએન્ટના લક્ષણો લગભગ સામાન્ય COVID-19 જેવા જ બતાવવામાં આવી રહ્યા છે.

  • સામાન્ય તાવ
  • ગળામાં ખરાશ
  • ઉધરસ
  • થાક લાગવો
  • નાક વહેવું અથવા બંધ થવું

મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં લક્ષણો સામાન્ય જોવા મળી રહ્યા છે.

શું વેક્સિન અસરકારક છે?
હવે પ્રશ્ન એ ઉભો થાય છે કે શું આના પર જૂની વેક્સિન અસરકારક છે? નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, કોવિડ વેક્સિન હજુ પણ ગંભીર બીમારીથી બચાવવામાં મદદ કરે છે. જો કે 'The Independent'નો રિપોર્ટ કંઈક અલગ જ કહે છે. તેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, લેબ ટેસ્ટમાં જાણવા મળ્યું છે કે હાલની કોવિડ વેક્સિન, જે JN.1 વેરિએન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવી હતી, તે નવા BA.3.2 વેરિએન્ટ પર એટલી અસરકારક નથી. આથી વૈજ્ઞાનિકો હવે વેક્સિનને અપડેટ કરવા પર ભાર મૂકી રહ્યા છે જેથી તે નવા વેરિએન્ટ સામે વધુ અસરકારક બની શકે.

જાણો શું ધ્યાન રાખવું?

  • ભીડભાડવાળી જગ્યાઓ પર માસ્ક પહેરો.
  • વારંવાર હાથ ધોવો અથવા સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ કરો.
  • જો તાવ અથવા શરદી-ઉધરસ હોય, તો તરત જ તપાસ કરાવો.
  • ઇમ્યુનિટી મજબૂત રાખવા માટે સંતુલિત આહાર લો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
New COVID Variant BA.3.2Omicron sub-variant BA.3.2Corona New Variant 2026કોરોનાકોરોનાનો નવો વેરિએન્ટ

Trending news