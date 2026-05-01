હાઈ લા! અહીં તો ઓનલાઈન ઓર્ડર કરતા જ છોકરીની થાય છે ડિલિવરી, નામ જાણી નવાઈ પામશો
દુનિયામાં વેશ્યાવૃત્તિ બધે ગેરકાયદેસર ગણાય છે એવું નથી. કારણ કે એવા કેટલાક દેશો છે જ્યાં તે એક વ્યવસાય તરીકે ગણવામાં આવે છે અને તેને કાયદેસર માન્યતા મળેલી છે. ભારતના પાડોશી મુસ્લિમ દેશમા પણ તે એક વ્યવસાય તરીકે ગણવામાં આવે છે. જાણો આ રસપ્રદ માહિતી.
- দুনিয়ামাં 49 જેટલા દેશો છે જ્યાં વેશ્યાવૃત્તિને કાયદેસર ગણવામાં આવે છે.
- ભારતના પાડોશી મુસ્લિમ દેશમાં પણ માન્યતા મળેલી છે.
- ભારતમાં તેના વિશે શું કાયદાની આંટીઘૂંટી છે તે ખાસ જાણો.
અનેક દેશોમાં વેશ્યાવૃત્તિને ગુનો ગણવામાં આવે છે પરંતુ શું તમને ખબર છે કે એવા પણ કેટલાક દેશો છે જ્યાં વેશ્યાવૃત્તિને કાયદેસર રીતે એક વ્યવસાય તરીકે માન્યતા મળેલી છે. દુનિયામાં આશરે એવા 49 જેટલા દેશો છે જ્યાં વેશ્યાવૃત્તિને એક વ્યવસાય તરીકે જોવામાં આવે છે. સરકારે કાયદેસર રીતે લાયસન્સ આપે છે અને નિયમ નક્કી કરે છે. રસપ્રદ વાત તો એ છે કે યાદીમાં એક મુસ્લિમ દેશ પણ સામેલ છે. જ્યાં કાયદેસર રીતે સોગંદનામું આપીને મહિલાઓ આ કામમાં જોડાય છે. આ દેશોમાં વેશ્યાવૃત્તિ માટે આધુનિક ટેક્નોલોજી અને ઓલાઈન સુવિધાઓનો પણ ઉપયોગ થાય છે.
આ મુસ્લિમ દેશમાં કાયદેસર માન્યતા
મુસ્લિમ દેશ અને એમાં પણ વેશ્યાવૃત્તિ કાયદેસર? તો તમને જણાવી દઈએ કે પાડોશી દેશ બાંગ્લાદેશ એક એવો મુસ્લિમ દેશ છે જ્યાં સેક્સ વર્કને કાયદાકીય માન્યતા મળેલી છે. સરકારી આંકડા અને એનજીઓના રિપોર્ટ મુજબ અહીં લગભગ 2 લાખ મહિલાઓ આ વ્યવસાય સાથે જોડાયેલી છે. જો કે બાંગ્લાદેશના બંધારણમાં વેશ્યાવૃત્તિ પર અંકૂશ લગાવવા માટે કેટલીક જોગવાઈઓ જરૂર છે. પરંતુ કાયદા હેઠળ લાયસન્સ લઈને આ કામ થઈ શકે છે. અહીં સરકાર ઈચ્છુક વ્યક્તિઓ માટે રજિસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા અપનાવે છે ત્યારબાદ તેમને અધિકૃત લાઈસન્સ મળે છે.
જર્મની
જર્મની દુનિયાનો પહેલો એવો દેશ હતો જ્યાં સેક્સ વર્કને કાનૂની અધિકાર મળ્યો. અહીં વર્ષ 1927થી જ સેક્સ વર્કર્સ માટે લાઈસન્સ સિસ્ટમ ચાલે છે. જર્મનીનો આ કાયદો આ વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા લોકોને ફક્ત કામ કરવાની મંજૂરી આપે છે એટલું જ નહીં પરંતુ તેમને સામાજિક સુરક્ષા પણ આપે છે. અહીં સેક્સ વર્કર્સને હેલ્થ વીમાની સુવિધા મળે છે અને ભવિષ્ય માટે પેન્શનના પણ હકદાર હોય છે. તેને એક વિનિયમિત ઉદ્યોગની જેમ ચલાવવામાં આવે છે.
ઓસ્ટ્રિયા
ઓસ્ટ્રિયામાં પણ સેક્સ વર્કને કાયદેસર દરજ્જો મળેલો છે. પરંતુ અહીના નિયમો કડક છે. આ વ્યવસાયમાં પ્રવેશ કરવા માટે મહિલાની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 19 વર્ષ હોવી જરૂરી છે. સરકાર તેમના સ્વાસ્થ્યની નિયમિત દેખરેખ પણ સુનિશ્ચિત કરે છે. જેથી કરીને સંક્રમણના જોખમને ઘટાડી શકાય. આ ઉપરાંત ઓસ્ટ્રિયામાં સેક્સ વર્કર્સને પોતાની કમાણી પર સરકારને ટેક્સ આપવો પડે છે. આ દેશ આ વ્યવસાયને આર્થિક ગતિવિધિ તરીકે જુએ છે અને તેના નિયમો પણ બનાવેલા છે.
નેધરલેન્ડ્સ અને બેલ્જિયમ
નેધરલેન્ડ્સનું શહેર એમ્સ્ટર્ડમ સમગ્ર દુનિયામાં પોતાના રેડ લાઈટ એરિયા અને બોલ્ડનેસ માટે જાણીતું છે. અહીં સેક્સ વર્કને સામાજિક રીતે પણ સ્વીકારવામાં આવે છે અને સરકાર તેના સંચાલન માટે સ્પષ્ટ નિયમો પણ બનાવે છે. અહીં બેલ્જિયમમાં સેક્સ વર્કને એક આર્ટ કે કળા તરીકે જોવામાં આવે છે. અહીંની સરકાર તેના માટે લાઈસન્સ પણ આપે છે. ઓસ્ટ્રલિયામાં પણ તેના વિશે અલગ અલગ પ્રાંતોમાં વિવિધ કાયદા છે. જેમાં કેટલાક તેને સંપૂર્ણ રીતે કાયદેસર ગણે છે.
ભારતમાં શું સ્થિતિ છે વેશ્યાવૃત્તિની
ભારતમાં કાયદાની રીતે સ્થિતિ થોડી અલગ છે. ભારતમાં વ્યક્તિગત રીતે વેશ્યાવૃત્તિ કરવી એ ગેરકાયદેસર નથી પરંતુ તેની આસપાસ થનારી પ્રવૃત્તિઓ કાનૂની દાયરામાં આવે છે. જેમ કે વેશ્યાલય (કોઠો) ચલાવવું, દલાલી કરવી, જાહેર સ્થળો પર ગ્રાહકોને બોલાવવા, ચાઈલ્ડ પ્રોસ્ટીટ્યૂશન સંપૂર્ણ રીતે ગેરકાયદેસર છે. ભારતની ઉચ્ચ અદાલતે અનેકવાર સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ વ્યવસાયમાં સામેલ લોકોને પણ ગરિમા, સન્માન અને સુરક્ષા સાથે જીવવાનો સંપૂર્ણ બંધારણીય હક છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
