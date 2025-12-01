Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

કોવિડ-19 વેક્સિને અમેરિકામાં 10 બાળકોનો લીધો જીવ ! FDAના ચીફ મેડિકલ ઓફિસરનો મોટો ખુલાસો

FDAના ચીફ મેડિકલ અને સાયન્ટિફિક ઓફિસર વિનય પ્રસાદે સ્ટાફને લખેલા મેમોમાં જણાવ્યું કે એક સમીક્ષામાં ઓછામાં ઓછા 10 એવા બાળકોની ઓળખ થઈ છે, જેમના COVID-19 વેક્સિન લીધા પછી મોત થયા છે.  

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 01, 2025, 07:34 AM IST

Trending Photos

કોવિડ-19 વેક્સિને અમેરિકામાં 10 બાળકોનો લીધો જીવ ! FDAના ચીફ મેડિકલ ઓફિસરનો મોટો ખુલાસો

યુએસ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશને જણાવ્યું છે કે દેશમાં ઓછામાં ઓછા 10 બાળકો કોવિડ-19 વેક્સિનને કારણે મૃત્યુ પામ્યા છે. એક સંભવિત કારણ મ્યોકાર્ડિટિસ અથવા હૃદય પર સોજો છે. એજન્સીએ સ્ટાફને મોકલવામાં આવેલા મેમોમાં એફડીએના ચીફ મેડિકલ અને સાયન્ટિફિક ઓફિસર વિનય પ્રસાદે જણાવ્યું હતું કે એક સમીક્ષામાં ઓછામાં ઓછા 10 બાળકોની ઓળખ કરવામાં આવી છે જેઓ કોવિડ-19 વેક્સિન લીધા પછી તેના કારણે મોત પામ્યા હતા. પ્રસાદે મેમોમાં લખ્યું છે કે, "આ મોત રસીકરણ સાથે જોડાયેલા છે. આ એક મોટો ખુલાસો છે. પ્રથમ વખત યુએસ એફડીએ સ્વીકારશે કે કોવિડ-19 વેક્સિને અમેરિકન બાળકોના મૃત્યુનું કારણ બની છે.

કોવિડ વેક્સિન પર મોટો ખુલાસો

Add Zee News as a Preferred Source

મેમોમાં બાળકોની ઉંમર, આરોગ્ય સ્થિતિ અથવા વેક્સિન ઉત્પાદકોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી. આ તારણો 2021 અને 2024 વચ્ચે થયેલા 96 મોતના પ્રારંભિક અભ્યાસ પર આધારિત હતા. પ્રસાદે જણાવ્યું હતું કે આ તારણ એ છે કે ઓછામાં ઓછા 10 મોત કોવિડ-19 વેક્સિન સાથે જોડાયેલા છે. પ્રસાદે મેમોમાં લખ્યું છે, "એવા કિસ્સાઓ વાંચવા મુશ્કેલ છે જ્યાં 7 થી 17 વર્ષની વયના બાળકો COVID વેક્સિનથી મૃત્યુ પામી શકે છે." તેમણે વેક્સિન દેખરેખને વધુ કડક બનાવવાની યોજના જાહેર કરી. FDA સમીક્ષાની પીઅર-સમીક્ષા કરવામાં આવી નથી.

વેક્સિન અંગે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રનું વલણ બદલાયું 

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વહીવટમાં આરોગ્ય સચિવ તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળતા પહેલા કેનેડી લાંબા સમયથી વેક્સિન વિરોધી ઝુંબેશમાં સામેલ હતા. કેનેડીએ વેક્સિનને  ઓટીઝમ સાથે પણ જોડી હતી. જો કે, ટ્રમ્પના પ્રથમ કાર્યકાળ દરમિયાન, જ્યારે કોરોનાવાયરસ રોગચાળો ફેલાયો હતો અને ત્યારબાદના બાઈડેન વહીવટ દરમિયાન, યુએસ આરોગ્ય અધિકારીઓએ વેક્સિનને જીવનરક્ષક ગણાવી હતી.

FDA કમિશનર માર્ટી મેકરીએ શનિવારે એક ટેલિવિઝન ઇન્ટરવ્યુમાં 10 બાળકોના મૃત્યુના અહેવાલોની પુષ્ટિ કરી હતી. મેકરીએ ફોક્સ એન્ડ ફ્રેન્ડ્સને જણાવ્યું હતું કે 2020માં બહાર પાડવામાં આવેલી કોવિડ વેક્સિન જોખમ ધરાવતા વ્યક્તિઓ અને વૃદ્ધો માટે ખૂબ સારી હતી. પરંતુ તેમણે કહ્યું કે હવે યુવાનોને દર વર્ષે કેટલાક કોવિડ શોટ આપવાનું વિજ્ઞાન પર આધારિત નથી.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
COVID 19 Vaccinecovid 19Coronaviruscovid 19 vaccine child death us

Trending news