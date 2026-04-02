Crude Oil Price Hike: દનિયાભરમાં ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતોમાં ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. આનાથી આર્થિક મંદીની આશંકા ઉભી થઈ છે. આ દરમિયાન ચાલો જાણીએ દુનિયાની પ્રથમ આર્થિક મહામંદી વિશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 02, 2026, 10:21 PM IST
  • દુનિયામાં પહેલીવાર ક્યારે આવી હતી આર્થિક મંદી
  • ક્રૂડ ઓઈલ મોંઘું થતા આર્થિક મંદીનો ડર!
  • વૈશ્વિક બજારોમાં તણાવ ઈતિહાસની સૌથી મોટી મંદી પર એક નજર

મોંઘું થઈ રહ્યું છે ક્રૂડ ઓઈલ! શું ફરી આવી શકે છે 1929 જેવી વૈશ્વિક મહામંદી? જાણો ત્યારે કયા-કયા દેશો થયા હતા બરબાદ?

Crude Oil Price Hike: દુનિયાભરની બજારો ફરી એકવાર તણાવમાં છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને લઈને હાલમાં જે ચેતવણી આપી છે તેનાથી આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારમાં હલચલ મચી ગઈ છે. ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતોમાં ઝડપથી વધારો થયો છે. ક્રૂડ ઓઈલ પ્રતિ બેરલ 106 ડોલરના આંકડાને પાર કરી ગયું છે. આનાથી મોંઘવારી અને દુનિયાભરમાં આર્થિક મંદીની આશંકાઓ સેવાઈ રહી છે. આ વચ્ચે ચાલો ઇતિહાસની અત્યાર સુધીની સૌથી ભયાનક આર્થિક મહામંદી વિશે જાણીએ.

પ્રથમ વૈશ્વિક મંદી ક્યારે અને ક્યાં શરૂ થઈ હતી?
મહામંદીની શરૂઆત 1929માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ અમેરિકામાં થઈ હતી અને તે ઝડપથી આખી દુનિયામાં ફેલાઈ ગઈ હતી. તેનો સૌથી મોટો વળાંક 29 ઓક્ટોબર 1929ના રોજ આવ્યો, જેને 'બ્લેક ટ્યુઝડે' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ દિવસે અમેરિકાના શેરબજારમાં ખરાબ કડાકો થયો હતો. ત્યારબાદ ગણતરીના કલાકોમાં અબજો ડોલર ડૂબી ગયા અને રોકાણકારોમાં ગભરાટ ફેલાઈ ગયો. જે શરૂઆતમાં એક નાણાકીય સંકટ તરીકે શરૂ થઈ હતી, તે ટૂંક સમયમાં એક મોટી આર્થિક સંકટમાં ફેરવાઈ ગઈ. આ આર્થિક સંકટ એક દાયકા સુધી ચાલ્યું હતું.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ અમેરિકાથી થઈ હતી શરૂઆત
આ સંકટની શરૂઆત અમેરિકાથી થઈ હતી, જેના કારણે તેને સૌથી વધુ નુકસાન વેઠવું પડ્યું હતું. દેશના GDPમાં લગભગ 30%નો ઘટાડો જોવા મળ્યો અને બેરોજગારી વધીને લગભગ 25% સુધી પહોંચી ગઈ. હજારો બેન્કો ડૂબી ગઈ, જેના કારણે લોકોની જમાપુંજી ખતમ થઈ ગઈ અને વ્યવસાયો બરબાદ થઈ ગયા. આ આર્થિક ઝટકો એટલો ઊંડો હતો કે તેણે આવનારા ઘણા દાયકાઓ સુધી અમેરિકાની નાણાકીય નીતિઓને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખી.

જર્મની પર પડી અસર
જર્મનીમાં સ્થિતિ વધુ ખરાબ હતી. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ પછી પહેલેથી જ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહેલી જર્મનીની અર્થવ્યવસ્થા આ મહામંદીના બોજ હેઠળ સંપૂર્ણપણે પડી ભાંગી. ભારે બેરોજગારી અને ગરીબીને કારણે દેશભરમાં અશાંતિ ફેલાઈ ગઈ. આ અસ્થિરતાએ એડોલ્ફ હિટલર અને નાઝી પાર્ટીના ઉદયમાં મોટી ભૂમિકા ભજવી હતી.

બ્રિટનને થયું ભારે નુકસાન
બ્રિટનને તેની નિકાસમાં ભારે ઘટાડાનો સામનો કરવો પડ્યો. કારણ કે દુનિયાભરમાં ઉત્પાદનોની માંગ સંપૂર્ણપણે ખતમ થઈ ગઈ હતી. ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન ધીમું પડી ગયું અને બેરોજગારી ઝડપથી વધી ગઈ. આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર પર વધુ નિર્ભર હોવાને કારણે બ્રિટનની અર્થવ્યવસ્થાને લાંબા સમય સુધી સ્થિરતાનો સામનો કરવો પડ્યો.

કેનેડા અને ઓસ્ટ્રેલિયા પર અસર
કેનેડા અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશો મુખ્યત્વે કૃષિ ઉત્પાદનો અને કાચા માલની નિકાસ પર નિર્ભર હતા. જ્યારે દુનિયાભરમાં આ વસ્તુઓની કિંમતોમાં 60% સુધીનો ઘટાડો થયો, ત્યારે આ દેશોની અર્થવ્યવસ્થાને પણ ભારે નુકસાન થયું. ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થયું અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રહેતા સમુદાયો પોતાની આજીવિકા માટે સંઘર્ષ કરવા લાગ્યા.

 

ભારતની સ્થિતિ શું હતી?
ભારત તે સમયે બ્રિટિશ શાસન હેઠળ હતું. તેની અસર મુખ્યત્વે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં જોવા મળી હતી. વૈશ્વિક માંગ ઘટવાને કારણે નિકાસમાં ભારે ઘટાડો થયો અને ખેડૂતોને તેમના પાક માટે ખૂબ જ ઓછી કિંમત મળી. આના પરિણામે ગામડાઓમાં મોટા પાયે દેવું અને આર્થિક મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ હતી.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

