ટ્રમ્પની ચાલબાજીથી કાચા તેલની કિંમતમાં તેજી, હોર્મુઝ બંધ થતાં વધી ભારતની ચિંતા
Crude Oil Price Hike: હોર્મુઝ પર અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તકરાર વધવાને કારણે કાચા તેલની કિંમતોમાં તેજી જોવા મળી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટમાં કાચા તેલની કિંમતમાં આજે ફરી વધારો થયો છે.
- અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે શાંતિ વાર્તા ખતરામાં
- હોર્મુઝ બંધ થતાં કાચા તેલની કિંમતમાં તેજી
- અમેરિકાએ ઈરાનના જહાજને બનાવ્યું નિશાન
Crude Oil price: મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ વચ્ચે સ્થિતિ સતત બદલાઈ રહી છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સીઝફાયર હોવા છતાં તણાવ ઓછા થઈ રહ્યો નથી. લેબનાન-ઈઝરાયલ વચ્ચે સીઝફાયર થયા બાદ ઈરાને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખોલી દીધું, પરંતુ અમેરિકાએ બ્લોકેડ ખોલવાનો ઈનકાર કર્યા બાદ હોર્મુઝ ફરી બંધ કરી દેવામાં આવ્યું. અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે બીજા તબક્કાની શાંતિ વાર્તા પર પણ સંકટના વાદળો છવાયેલા છે. ઈરાને વાતચીતમાં સામેલ થવાનો ઈનકાર કર્યો. અમેરિકાએ ઈરાની કાર્ગો શિપને કબજામાં લીધું છે. આ તમામ કારણે સોમવારે કાચા તેલની કિંમતમાં આગ લાગી છે.
કાચા તેલની કિંમતમાં તેજી
હોર્મુઝ ખુલ્યા બાદ કાચા તેલની કિંમતોમાં 11 ટકા સુધીનો ઘટાડો થયો હતો, પરંતુ 24 કલાકની અંદર યુ-ટર્ન આવ્યો અને સોમવારે કાચા તેલની કિંમતમાં ભયંકર તેજી આવી છે. વૈશ્વિક માર્કેટમાં WTI ઓયલની કિંમત 6.30 ટકાની તેજી સાથે 89.13 ડોલર પહોંચી ગઈ છે. એક ઝટકામાં તેલમાં 5.22 ડોલરની તેજી આવી છે. આ રીતે બ્રેટ ક્રૂડ ઓયલ 5.53 ટકાની તેજીની સાથે 95.38 ડોલર પર પહોંચી ગયું છે. હોર્મુઝ બંધ થવાને કારણે સપ્લાય ચેન તૂટી ગઈ છે. વૈશ્વિક ઓયલ માર્કેટનું 20 ટકા તેલ આ માર્ગેથી પસાર થાય છે.
ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ, એલપીજીના ભાવ
આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટમાં કાચા તેલની કિંમતોમાં તેજી છતાં સામાન્ય લોકો માટે પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતમાં થનારો વધારો રોકી રાખવામાં આવ્યો છે. સરકારે એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં ઘટાડો કરી તેલ કંપનીઓને થનાર નુકસાન ઘટાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. સરકારના દબાવમાં તેલ કંપનીઓએ હાલ રિટેલ માર્કેટમાં ભાવ વધારો કર્યો નથી. ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમત યથાવત છે. પરંતુ પ્રીમિયમ ક્વોલિટી અને કેટલીક ખાનગી કંપનીઓએ ભાવમાં વધારો કર્યો છે. LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં તેલ કંપનીઓએ વધારો કર્યો હતો. પાછલા મહિને સિલિન્ડરના ભાવ 60 રૂપિયા વધી ગયા હતા.
દેશના મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમત
નવી દિલ્હીમાં પેટ્રોલ 94.77, ડીઝલ 87.67 રૂપિયા પ્રતિ લીટર
મુંબઈમાં પેટ્રોલ 103.50, ડીઝલ 91.50 પ્રતિ લીટર
કોલકત્તામાં પેટ્રોલ 105.41, ડીઝલ 92 રૂપિયા પ્રતિ લીટર
ચેન્નઈમાં પેટ્રોલ 100.90, ડીઝલ 92 રૂપિયા પ્રતિ લીટર.
