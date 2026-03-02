ક્રૂડ ઓઈલની સપ્લાઈ પર બ્રેક! સ્ટ્રટ ઓફ હોર્મુઝ બંધ થયો તો ભારત-ચીન સહિત દુનિયાને કેટલું થશે નુકસાન?
Strait of Hormuz: ઈરાન અને ઈઝરાયલના યુદ્ધ વચ્ચે જે દેરિયાઈ માર્ગની સૌથી વધુ ચર્ચા થઈ રહી છે, તે Strait of Hormuz છે. જો સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ લાંબા સમય સુધી બ્લોક રહેશે, તો ભારત અને ચીનમાં મોંઘવારી વધી શકે છે. બન્ને દેશોના વેપારમાં વિક્ષેપો, ધીમા ગ્રોથનો સામનો, ગ્લોબલ ઓઈલ અને LNG માર્કેટ પર ખૂબ જ મોટું દબાણનો સામનો કરી શકે છે.
- દુનિયાના સૌથી મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગ પર વધતું જીયોપોલિટિકલ ટેન્શન
- સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ બ્લોક થવાથી તેલના ભાવમાં આવશે મોટો ઉછાળો
- ઈરાન-ઈઝરાયલ તણાવ વચ્ચે સ્ટ્રટ ઓફ હોર્મુઝમાં 150 ઓઈલ ટેન્કરો ફસાયા
Trending Photos
Strait of Hormuz: અમેરિકા-ઇઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયાને બે દિવસ વીતી ગયા છે. ઈરાન અને ઈઝરાયલના તણાવ વચ્ચે જે દેરિયાઈ માર્ગની સૌથી વધુ ચર્ચા થઈ રહી છે, તે Strait of Hormuz છે. આ દુનિયાના સૌથી મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ વેપાર માર્ગોમાંથી એક માનવામાં આવે છે. રિપોર્ટ અનુસાર, ઈરાને આ માર્ગમાંથી પસાર થતા વેપારી જહાજોની અવરજવર પર રોક લગાવી દીધી છે. જેના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, આ માર્ગ પર લગભગ 150 ઓઈલ ટેન્કર ફસાયેલા છે. આવી સ્થિતિમાં પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે, જો આ માર્ગ લાંબા સમય સુધી બંધ રહેશે, તો વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર તેની શું અસર પડશે અને કયા દેશોને સૌથી વધુ નુકસાન થઈ શકે છે.
શું છે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ?
સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ લગભગ 21 માઇલ (લગભગ 33 કિલોમીટર)નો એક સાંકડો દરિયાઈ માર્ગ છે. આ દરિયાઈ માર્ગ ઈરાન, ઓમાન અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) વચ્ચે સ્થિત છે. તેના ભૌગોલિક કદ નાનું હોવા છતાં તેનો વૈશ્વિક ઊર્જા પુરવઠામાં મોટો ફાળો છે. વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલ વેપારનો લગભગ 20થી 25 ટકા ભાગ આ માર્ગમાંથી પસાર થાય છે. સાઉદી અરેબિયા, ઇરાક, કુવૈત અને UAE જેવા મુખ્ય તેલ ઉત્પાદક દેશો તેમના તેલ નિકાસ માટે આ માર્ગ પર આધાર રાખે છે.
જ્યારે કતારનો સમગ્ર LNG પુરવઠો પણ આ માર્ગ દ્વારા દુનિયાના અલગ-અલગ ભાગો સુધી પહોંચે છે. એવો અંદાજ છે કે, દરરોજ લગભગ 20 મિલિયન બેરલ ક્રૂડ અને રિફાઇન્ડ તેલ આ દરિયાઈ માર્ગમાંથી પસાર થાય છે, જે દુનિયાના કુલ તેલ વપરાશના લગભગ પાંચમા ભાગનું છે. તેથી આ માર્ગમાં કોઈપણ વિક્ષેપ માત્ર પ્રાદેશિક અર્થતંત્રને જ નહીં, પરંતુ વૈશ્વિક અર્થતંત્રને પણ અસર કરે છે.
દરરોજ લગભગ 17થી 20 મિલિયન બેરલ ક્રૂડ ઓઇલ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થાય છે. આ દુનિયાભરમાં પેટ્રોલિયમની નિકાસમાં લગભગ 20 ટકા છે. આ ચેકપોઇન્ટ દ્વારા મોકલવામાં આવતું મોટાભાગનું ઓઈલ OPEC+ અને સાઉદી અરેબિયા, ઇરાક, કુવૈત, UAE, કતાર અને ઈરાન જેવા ગલ્ફ ઉત્પાદકોમાંથી આવે છે. સાઉદી અરેબિયા અને કુવૈત જેવા દેશો માટે તેમની નિકાસનો 90% ભાગ ગ્લોબલ માર્કેટમાં પહોંચવા માટે આ ચેકપોઇન્ટમાંથી પસાર થવું પડે છે, આ સ્ટ્રેટેજિક વોટર-વે પર તેમની નિર્ભરતા દર્શાવે છે.
ભારત પર શું થશે અસર?
ભારતમાં પોલિસી બનાવનારા માટે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પર વધતું દબાણ માત્ર એક જીયોપોલિટિકલ ટેન્શનનો વિષય નથી, પરંતુ એક મોટી આર્થિક સમસ્યા છે. ભારત તેમની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતનો લગભગ 85% ઈન્પોર્ટ કરે છે. તેમાંથી લગભગ 50% ઈન્પોર્ટ ઇરાક, સાઉદી અરેબિયા, કુવૈત અને UAE જેવા મિડલ ઈસ્ટના સપ્લાયર્સથી આવે છે, જેમના ઘણા શિપમેન્ટ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થાય છે.
ચીન પર શું થશે અસર?
ચીન દરરોજ લગભગ 10 મિલિયન બેરલ ક્રૂડ ઓઇલ ઈન્પોર્ટ કરે છે, જેમાંથી લગભગ 40% સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થાય છે. જો કે, બેઇજિંગ પાસે રશિયા અને સેન્ટ્રલ એશિયામાંથી પાઇપલાઇન દ્વારા સપ્લાયને અલગ-અલગ કરી છે. પરંતુ આ વિકલ્પો કુલ ડિમાન્ડના માત્ર એક નાના ભાગને પૂર્ણ કરે છે. આ ચીનના ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનને નોંધપાત્ર રીતે અસર કરી શકે છે. આ ઉપરાંત ગ્લોબલ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં ચીનના મહત્વને જોતાં સતત મંદી મોટા પાયે સપ્લાઈ ચેનમાં વિક્ષેપ પાડશે અને દુનિયાભરમાં આર્થિક ઝટકો લાવશે.
જાપાન અને UAE પર શું અસર થશે?
જાપાન તેમનો 70%થી વધુ ક્રૂડ ઓઈલની આયાત કરે છે, જેમાંથી લગભગ ત્રણ ચતુર્થાંશ તેલ મિડલ ઈસ્ટમાંથી આવે છે. સાઉથ કોરિયાને પણ સમાન ખતરો છે. બન્ને ઈકોનોમી ભારે ઈન્ડસ્ટ્રિયલ અને એક્સપોર્ટ પર આધારિત છે અને સતત ઉર્જા ઝટકાથી વીજળી ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો કરશે અને મેન્યુફેક્ચરિંગ માર્જિનને નુકસાન પહોંચાડશે. UAE માટે સ્ટ્રેટમાં કોઈપણ અવરોધ શિપમેન્ટના પુનઃરૂટિંગના લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચમાં વધારો કરીને નિકાસ આવકને નોંધપાત્ર રીતે અસર કરી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે