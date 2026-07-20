/યુક્રેનથી અનાજ લઈ જઈ રહેલા જહાજ પર ક્રૂઝ મિસાઈલ હુમલો, 4 ભારતીય નાગરિકો સહિત 10ના મોત; રશિયા પર ભડક્યું કીવ

Russia Ukraine War: યુક્રેનના ઓડેસા બંદર પરથી અનાજ લઈને જઈ રહેલા એક કાર્ગો જહાજ પર હુમલાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. પ્રારંભિક માહિતી મુજબ, હુમલામાં જહાજ પર સવાર 4 ભારતીય નાગરિકોના મોત થયા છે, જ્યારે એક અન્ય ગંભીર રીતે ઘાયલ છે.
વિદેશ મંત્રાલયે આપી જાણકારી
વિદેશ મંત્રાલયે સોમવારે જાહેર કરેલા નિવેદનમાં જણાવ્યું કે, ગિની-બિસાઉના ધ્વજ લગાવેલા જહાજ MV Golden Leo પર 19 જુલાઈની સાંજે હુમલો થયો છે. આ જહાજ પર કુલ 17 ક્રૂ મેમ્બર હતા, જેમાંથી 5 ભારતીયો સામેલ હતા. જે સમયે આ જહાજ પર ક્રૂઝ મિસાઈલથી હુમલો કરવામાં આવ્યો, તેના થોડા સમય પહેલા જ આ શિપ યુક્રેનના ઓડેસા બંદર પરથી અનાજ લોડ કરીને નીકળ્યું હતું. વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું કે, આ કાર્ગો જહાજ પશ્ચિમ આફ્રિકાના દેશ ગિની-બિસાઉના ધ્વજ હેઠળ સમુદ્રમાં આગળ વધી રહ્યું હતું.
Our statement on attacks on commercial vessel - MV GOLDEN LEO ⬇️
🔗 https://t.co/rhM365hrWJ pic.twitter.com/UMfD7qmT53
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 20, 2026
સમાચાર એજન્સી રોઇટર્સના જણાવ્યા અનુસાર, યુક્રેનની નેવીએ ટેલિગ્રામ મેસેજિંગ એપ પર લખ્યું કે, રવિવારે ગોલ્ડન લીઓ – ગિની-બિસાઉના ધ્વજવાળા જહાજ પર ત્રણ ક્રૂઝ મિસાઈલોથી હુમલો કરવામાં આવ્યો. આ જહાજ પર ભારત અને સીરિયાના ક્રૂ મેમ્બર્સ કામ કરી રહ્યા હતા.
વિદેશ મંત્રાલયે હુમલાની કરી નિંદા
વિદેશ મંત્રાલયે આ હુમલાની સખત નિંદા કરતા કહ્યું કે, કોમર્શિયલ જહાજોને નિશાન બનાવવું અત્યંત ચિંતાજનક છે. મંત્રાલયે ઉમેર્યું કે, ભારતીય દૂતાવાસ યુક્રેનિયન અધિકારીઓ સાથે સતત સંપર્કમાં છે અને અસરગ્રસ્ત લોકોને શક્ય તમામ મદદ પૂરી પાડી રહ્યું છે. ઘાયલ ભારતીય નાગરિકની હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે. મંત્રાલયે કહ્યું કે, અમે હુમલામાં જીવ ગુમાવનારા ભારતીય નાગરિકોના પરિવારો પ્રત્યે ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ અને ઘાયલ ભારતીય નાગરિક ઝડપથી અને પૂરેપૂરો સ્વસ્થ થઈ જાય તેવી કામના કરીએ છીએ.
While the world is still responding to Russia's brutal overnight attack on Kyiv, Moscow continues its campaign of terror throughout the day.
Russia has now struck a civilian vessel navigating Ukraine's maritime corridor. The crew included citizens of Syria and India. A Ukrainian… pic.twitter.com/pbzuRtI2yI
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 19, 2026
હુમલામાં 10 લોકોના મોત
યુક્રેનની મેરીટાઇમ પોર્ટ્સ ઓથોરિટીએ જણાવ્યું કે, હુમલા બાદ રાત્રિભર રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવ્યું. હુમલામાં કુલ 17માંથી ક્રૂના 9 સભ્યો અને 1 મરીન પાયલટનું મોત થયું છે, જ્યારે 7 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. LSEGના શિપિંગ ડેટા અનુસાર, 'ગોલ્ડન લીઓ' જહાજ મુંબઈની 'ઓશન ગ્રેસ શિપિંગ લિમિટેડ'નું છે. આ જહાજની સંભાળ 'ફ્રેન્ડ્સ શિપિંગ કંપની SA' કરે છે.