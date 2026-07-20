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યુક્રેનથી અનાજ લઈ જઈ રહેલા જહાજ પર ક્રૂઝ મિસાઈલ હુમલો, 4 ભારતીય નાગરિકો સહિત 10ના મોત; રશિયા પર ભડક્યું કીવ

Russia Ukraine War: યુક્રેનના ઓડેસા બંદર પરથી અનાજ લઈને જઈ રહેલા એક કાર્ગો જહાજ પર હુમલાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. પ્રારંભિક માહિતી મુજબ, હુમલામાં જહાજ પર સવાર 4 ભારતીય નાગરિકોના મોત થયા છે, જ્યારે એક અન્ય ગંભીર રીતે ઘાયલ છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 20, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:50 PM IST
યુક્રેનથી અનાજ લઈ જઈ રહેલા જહાજ પર ક્રૂઝ મિસાઈલ હુમલો, 4 ભારતીય નાગરિકો સહિત 10ના મોત; રશિયા પર ભડક્યું કીવ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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