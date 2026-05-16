  দুনিয়ামাં વધુ એક ખતરનાક વાયરસની એન્ટ્રી : 65 લોકોના જીવ ગયા, WHO પણ એલર્ટ થયું

દુનિયામાં વધુ એક ખતરનાક વાયરસની એન્ટ્રી : 65 લોકોના જીવ ગયા, WHO પણ એલર્ટ થયું

Congo Ebola Outbreak : હંતા વાયરસથી હજુ છુટકારો મળ્યો નથી, ત્યાં વિશ્વમાં વધુ એક વાયરસની એન્ટ્રી થઈ છે. ઈબોલા વાયરસે ફરી આક્રમણ કર્યું છે. ઈબોલા વાયરસે આફ્રિકાના કોંગોમાં 65 લોકોના જીવ લઈ લીધા છે. આ ઘટનાથી WHO પણ એલર્ટ થઈ ગયું છે, અને 5 લાખ ડોલરની મદદ પણ મોકલી છે 
 

Written ByDipti SavantUpdated byDipti Savant
Published: May 16, 2026, 09:35 AM IST|Updated: May 16, 2026, 09:35 AM IST
About the Author

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

