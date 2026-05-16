/દુનિયામાં વધુ એક ખતરનાક વાયરસની એન્ટ્રી : 65 લોકોના જીવ ગયા, WHO પણ એલર્ટ થયું

Congo Ebola Outbreak : હંતા વાયરસથી હજુ છુટકારો મળ્યો નથી, ત્યાં વિશ્વમાં વધુ એક વાયરસની એન્ટ્રી થઈ છે. ઈબોલા વાયરસે ફરી આક્રમણ કર્યું છે. ઈબોલા વાયરસે આફ્રિકાના કોંગોમાં 65 લોકોના જીવ લઈ લીધા છે. આ ઘટનાથી WHO પણ એલર્ટ થઈ ગયું છે, અને 5 લાખ ડોલરની મદદ પણ મોકલી છે
Congo health crisis : દુનિયા હજી હંતા વાયરસ સામે લડી રહી છે, ત્યાં વધુ એક ઈબોલા વાયરસનો પ્રકોપ સામે આવ્યો છે. આફ્રિકન સાર્વજનિક સ્વાસ્થય સંસ્થા CDC એ શુક્રવારે કોંગોના ઈતુરી પ્રાંતમાં ઈબોલાના ફેલાવાની પુષ્ટિ કરી છે. અત્યાર સુધી અહીં 246 કેસ સામે આવ્યા છે, જેમાં 65 લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે. મોંગવારુ અને રવામપારા હેલ્થ ઝોનમાં સૌથી વધુ કેસ નોંધાયા છે. ઈબોલા એક ખતરનાક વાયરસ છે, જે સંક્રમિત વ્યક્તિના લોહી, ઉલટી, વીર્ય અને અન્ય શારીરિક પદાર્થો સાથે સંપર્કમાં આવવાથી ફેલાય છે. આ વાયરસ જીવલેણ કહેવાય છે.
અનેક પ્રકારના વાયરસથી ફેલાય છે ઈબોલા
વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન (WHO) ના જણાવ્યા અનુસાર, ઈબોલા અનેક પ્રકારના વાયરસ હોય છે, જેમાં ઈબોલા વાયરસ, સુડાન વાયરસ, બુંડીબુગ્યો વાયરસના મોટા પ્રકોપના કારણ બની શકે છે.
યુગાન્ડામાં પણ પહોંચ્યો વાયરસ
પાડોશી દેશ યુગાન્ડા સુધી આ વાયરસ પહોંચી ગયો છે. જેમાં કોંગો નાગરિકનું મોત નિપજ્યું છે. ત્રણ દિવસ પહેલા આ દર્દીને કંપાલાના હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામા આવ્યો હતો. યુગાન્ડાના સ્વાસ્થય મંત્રાલયે જણાવ્યું કે, આ કેસ કોંગોથી આવ્યોહતો, અને હજી સુધી સ્થાનિક સ્તરે તેના ફેલાવાના કોઈ પુષ્ટિ થઈ નથી. મૃતકના સંપર્કમા આવેલા તમામ લોકોને ક્વોરન્ટીન કરવામાં આવ્યા છે.
WHO એ મોકલી મદદ
WHO ના પ્રમુખ ટેડ્રોસ અધાનોમ ધેબ્રેયેસસે જણાવ્યું કે, ગત સ્પતા WHO એ કોંગોમાં ટીમ મોકલી છે. જેથી સંક્રમણની તપાસ અને સેમ્પલ એકઠા કરી શકાય. પહેલી તપાસમાં ઈબોલા મળ્યો ન હતો. પંરતું બાદમાં તેનુ વિશ્લેષણ કરતા વાયરસની પુષ્ટિ થઈ છે. WHO એ કોંગોની મદદ માટે 5 લાખ ડોલરની ઈમરજન્સી સહાય જાહેર કરી છે. WHO નું કહેવું છે કે, તેઓને કોંગોમાં ઈબોલા સામે લડવાનો જૂનો અનુભવ છે. પરંતું આ વખતે વધુ મોટા પડકારો વચ્ચે કામ કરવાનું છે.
ઈબોલા કોંગોમાં 17 વાર ફેલાઈ ચૂક્યો છે
કોંગોમાં ઈબોલાનો આ 17 મો એટેક છે. વર્ષ 1976 માં પહેલીવાર આ બીમારી સામે આવી હતી. તવર્, 2018 થી 2020 ની વચ્ચે પૂર્વીય કોંગોમાં ફેલાયેલા ઈબોલાા પ્રકોપમાં એક હજારથી વધુ લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા હતા. તો વર્ષ 2014 થી 2016 ની વચ્ચે આફ્રિકામાં ફેલાયેલા ઈબોલા સંક્રમણને કારણે 11 હજારથી વધુ લોકોના મોત નિપજ્યા હતા. ગત વર્ષે 2025 માં પણ ઈબોલાનું આક્રમણ થયું હતું. જે ત્રણ મહિના રહ્યું હતું, અને તેમાં 43 લોકોના મોત નિપજ્યા હતા. હવે પાંચ મહિના બાદ ફરીથી આ પ્રકોપ જોવા મળ્યો છે.
કોંગો માટે ઈબોલા કેમ મુશ્કેલ છે
કોંગો આફ્રિકાનો બીજો સૌથી મોટો દેશ છે. પરંતું અહી બીમારીઓથી લડવું હંમેશા મુશ્કેલ રહ્યુ છે. દેશના પૂર્વીય વિસ્તારોમાં M23 જેવા અનેક સશસ્ત્ર દળો સક્રિય છે. જેઓએ જાન્યુઆરીથી મોટા શહેરો પર કબજો કરી રાખ્યો છે. ગત વર્ષે પ્રકોપ દરમિયાન WHO ને વેક્સીન પહોંચાડવામાં ભારે તકલીફ પડી હીત. કારણ કે, રસ્તા બંધ હતા. આ વખતે પણ અનેક પડકારો આવી શકે છે.