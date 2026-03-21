મુસલમાનો અને ઇસ્લામિક દેશો પર ખતરનાક ભવિષ્યવાણી વાયરલ ! શું પાકિસ્તાનનો નક્શો મટી થશે? ભારત વિશે પણ ચોંકાવનારા દાવા
Islamic Countries Prophecy: 1969માં વેજિટેરિયન એથિકલ ચિલ્ડ્રન્સ એસોસિએશન મેગેઝિનની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. જ્યારે 1972માં તે મેગેઝિનની કથિત ભવિષ્યવાણી સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે. તેમાં યુદ્ધ અને વૈશ્વિક પરિવર્તનના દાવા કરવામાં આવ્યા છે. એક્સપર્ટ કહે છે કે આ ધાર્મિક/વૈચારિક રીતે આધારિત લેખો છે, ચકાસણીયોગ્ય ભવિષ્યવાણીઓ નથી.
- 1969માં વેજિટેરિયન એથિકલ ચિલ્ડ્રન્સ એસોસિએશન મેગેઝિનની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી.
- જ્યારે 1972માં તે મેગેઝિનની કથિત ભવિષ્યવાણી સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે.
- તેમાં યુદ્ધ અને વૈશ્વિક પરિવર્તનના દાવા કરવામાં આવ્યા છે.
Trending Photos
Islamic Countries Prophecy: વિશ્વભરમાં વધતા યુદ્ધો અને તણાવ વચ્ચે, જૂની ભવિષ્યવાણીઓ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે. ખાસ કરીને, 1972ના "વેજિટેરિયન મેગેઝિન"નું એક પેજ ધ્યાન આકર્ષિત કરી રહ્યું છે, જેમાં ભવિષ્ય વિશે ગંભીર અને ખતરનાક દાવા કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં મોટા યુદ્ધો, દેશોનો વિનાશ અને નરસંહારનો સમાવેશ થાય છે.
જૂના મેગેઝિનનું આ કથિત રીતે વાયરલ પેજ, જે સોશિયલ મીડિયા પર ફરતું થઈ રહ્યું છે, ભવિષ્ય વિશે અનેક ચોંકાવનારા દાવા કરે છે. આ પેજ "વેજિટેરિયન મેગેઝિન, 12 જાન્યુઆરી, 1972" લખેલું દેખાય છે.
નહીં રહેં પાકિસ્તાન નામનો કોઈ દેશ
આ વાયરલ સામગ્રી દાવો કરે છે કે ઇઝરાયલ અને અરબ દેશો વચ્ચે યુદ્ધ થશે. ઇઝરાયલ મોટાભાગના અરબ દેશોને નિયંત્રિત કરશે. આ પેજ ભારત વિશે પણ ચોંકાવનારો દાવો કરે છે. આ કથિત ભવિષ્યવાણીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભારત કેટલાક ખાડી દેશો પર નિયંત્રણ મેળવશે.
પૂર્વ પાકિસ્તાન પહેલાથી જ ખતમ થઈ ગયું છે, અને હવે પશ્ચિમ પાકિસ્તાન પણ ખતમ થઈ જશે. પાકિસ્તાન નામનો કોઈ દેશ રહેશે નહીં. બધા મુસ્લિમ દેશો એકબીજા સાથે લડાઈ કરીને નાશ પામશે. વિશ્વમાં મુસ્લિમોની સંખ્યા અન્ય તમામ ધર્મોના લોકો કરતા ઓછી હશે. જે મુસ્લિમો બચી જશે તેઓ પણ ધાર્મિક હશે. બધા નાના દેશો તૂટી જશે અને મોટા દેશોમાં ભળી જશે, અને વિશ્વના મોટાભાગના ભાગોમાં દેશો વચ્ચે યુદ્ધો ફાટી નીકળશે. વૈશ્વિક સ્તરે નરસંહાર જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થશે.
'શાકાહારી મેગેઝિન' શું છે?
શાકાહારી મેગેઝિન એક હિન્દી પ્રકાશન હોવાનું માનવામાં આવે છે જે મુખ્યત્વે શાકાહાર, ધર્મ, સમાજ અને નૈતિક મૂલ્યો સંબંધિત વિષયો પર લેખો પ્રકાશિત કરે છે. તેનો હેતુ શાકાહાર, અહિંસા અને નૈતિક જીવન વિશે જાગૃતિ લાવવાનો હતો.
આજે, ગાઝામાં સંઘર્ષ અને ઇઝરાયલ અને અરબ દેશો વચ્ચે વધતા તણાવ સાથે, આવી જૂની "ભવિષ્યવાણીઓ" ફરીથી વાયરલ થઈ રહી છે. વાયરલ પોસ્ટ મુજબ, આ મેગેઝિન શાકાહારી સદ્ચારી બાળ સંઘ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું હતું, જેની સ્થાપના બાબા જયગુરુદેવ દ્વારા 2 ઓક્ટોબર, 1969ના રોજ કરવામાં આવી હતી. આ સંગઠનનો હેતુ નૈતિક શિક્ષણ, શાકાહાર અને આધ્યાત્મિક જીવનને પ્રોત્સાહન આપવાનો હતો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે